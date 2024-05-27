Хави: «Мы хотели продолжить работу в «Барселоне». Чувства противоречивые, потому что результат хороший, мы были на верном пути и выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации»

Хави подчеркнул, что хотел остаться в «Барселоне».

– Вы чувствуете себя опустошенным, опечаленным, освобожденным?

– Освобожденным – нет, мы хотели продолжить работу. Мы думали, что она не закончена. Чувства противоречивые, потому что я считаю, что результат хороший. Думаю, мы были на верном пути, но в футболе такое бывает. Решение принимают директора, и они довели это до нас.

Мы выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации. Само собой, я желаю «Барселоне» только лучшего. От реакции футболистов у меня мурашки.

Все, что я делал, провоцировало землетрясения, я стал мишенью и не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад, мы хотели работать. Остается смириться, – сказал покидающий пост главного тренера специалист.