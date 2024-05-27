Хави: «Мы хотели продолжить работу в «Барселоне». Чувства противоречивые, потому что результат хороший, мы были на верном пути и выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации»
Хави подчеркнул, что хотел остаться в «Барселоне».
– Вы чувствуете себя опустошенным, опечаленным, освобожденным?
– Освобожденным – нет, мы хотели продолжить работу. Мы думали, что она не закончена. Чувства противоречивые, потому что я считаю, что результат хороший. Думаю, мы были на верном пути, но в футболе такое бывает. Решение принимают директора, и они довели это до нас.
Мы выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации. Само собой, я желаю «Барселоне» только лучшего. От реакции футболистов у меня мурашки.
Все, что я делал, провоцировало землетрясения, я стал мишенью и не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад, мы хотели работать. Остается смириться, – сказал покидающий пост главного тренера специалист.
Вообще, в Барсе это многих касается. От Лапорты и тренера, до игроков - все очень много говорят. Все ржут уже.
Я всегда болел за Реал, но если честно, мне очень жаль, что Барса потеряла Хави! В этой дуратской ситуации гранда с «рычагами» и отсутствием конкурентного бюджета, именно Хави вывел сине-гранатовых на правильный путь.