Хави: «Мы хотели продолжить работу в «Барселоне». Чувства противоречивые, потому что результат хороший, мы были на верном пути и выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави подчеркнул, что хотел остаться в «Барселоне».

– Вы чувствуете себя опустошенным, опечаленным, освобожденным?

– Освобожденным – нет, мы хотели продолжить работу. Мы думали, что она не закончена. Чувства противоречивые, потому что я считаю, что результат хороший. Думаю, мы были на верном пути, но в футболе такое бывает. Решение принимают директора, и они довели это до нас.

Мы выиграли два трофея в очень тяжелой ситуации. Само собой, я желаю «Барселоне» только лучшего. От реакции футболистов у меня мурашки.

Все, что я делал, провоцировало землетрясения, я стал мишенью и не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад, мы хотели работать. Остается смириться, – сказал покидающий пост главного тренера специалист.

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13 комментариев
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Хави, очень много комментируешь - язык без костей. Сам себя закапываешь. Хоть изредка промолчи, сойдешь за умного.

Вообще, в Барсе это многих касается. От Лапорты и тренера, до игроков - все очень много говорят. Все ржут уже.
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Возможно ещё вернётся, когда наберётся опыта а у Барсы появится больше денег
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Вот честно, Лапорта производит впечатление деграданта. Зачем ты уговариваешь тренера остаться 3 месяца назад, а сейчас увольняешь?? Если ты дал СВОЕМУ тренеру поработать ( а это не просто свой тренер, это ХАВИ, который игру «футбол» прошел на уровне «Бог»), так уж будь любезен дать ему поработать хотя бы 2-3 сезона!!!
Я всегда болел за Реал, но если честно, мне очень жаль, что Барса потеряла Хави! В этой дуратской ситуации гранда с «рычагами» и отсутствием конкурентного бюджета, именно Хави вывел сине-гранатовых на правильный путь.
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Хави получил Барселону в абсолютно разобранном состоянии. Играли на уровне середняка Ла Лиги. Нынешняя Барселона ничего общего не имеет с той. И в этом несомненная и огромная заслуга Хави. Самая трудная и неблагодарная работа проделана, сделан серьезный задел на будущее. Его увольнение это очень некрасивый поступок со стороны Лапорты, чем бы он там не руководствовался. Спасибо Хави за всё и удачи!
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Хави: «Мы хотели продолжить работу, хотели закончить работу, нас умоляли остаться, хотели продолжить работу, нас уволнять»
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Я бы оставил Хави , при нем Барса чуть похорошела даже до 1/4 Лч дошли учитывая какой слабой стала барса за последнее время и проблемы с финансами.
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Печальная потеря для Мадрида после Крооса
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Возможно ещё вернётся, когда наберётся опыта а у Барсы появится больше денег
И президентов
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