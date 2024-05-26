«Вальядолид» вернулся в Ла Лигу спустя год после вылета

«Вальядолид» выступит в Ла Лиге в следующем сезоне.

В 41-м туре Сегунды «Вальядолид» обыграл «Вильярреал Б».

За тур до конца сезона команда с 72 очками возглавляет турнирную таблицу и гарантированно получит право сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне. У «Леганеса» 71 балл, у «Эйбара» – 68.

« » вернулся в спустя год после вылета. По итогам сезона-2022/23 команда опустилась в , заняв 18-е место.

Напомним, «Вальядолид» принадледит бывшему форварду «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.