«Вальядолид» вернулся в Ла Лигу спустя год после вылета

Теги Роналдо Ла Лига Вальядолид Д2 Испания Футбол

«Вальядолид» выступит в Ла Лиге в следующем сезоне.

В 41-м туре Сегунды «Вальядолид» обыграл «Вильярреал Б».

За тур до конца сезона команда с 72 очками возглавляет турнирную таблицу и гарантированно получит право сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне. У «Леганеса» 71 балл, у «Эйбара» – 68.

«Вальядолид» вернулся в Ла Лигу спустя год после вылета. По итогам сезона-2022/23 команда опустилась в Сегунду, заняв 18-е место.

Напомним, «Вальядолид» принадледит бывшему форварду «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.

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12 комментариев
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Ответ Руслан Хайбулов
Это не команда лифт, мегунда довольно таки ровный по составу дивизион, мощный кстати, там что первое что прслелне место команды ровные, и они не уступят командам Ла Лиги после 10 места никому. Тоже самое в Англии. Тот случай когда много добротных команд играет, что хватит нам с лихвой на всю высшую лигу, и посильнее в итоге состав лиги станет, а у нас не могут набрать на одну лигу команд и спортсменов
Так или иначе всё равно вылетевшие будут, вот Гранаду жаль, ещё 3 года назад команда в ЛЕ играла, а теперь во 2 раз за эти 3 года примеру покидает, про Севилью вообще говорить не хочется без оттенков боли.
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Вернулись, чтобы через год вылететь
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Вальядолифт.
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Ну лучше лифтовать чем годами в Сегунде сидеть.
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Даже и не знаю чего ожидать от подобного рода команд, возвращающихся в высшую лигу почти моментально после вылета, мб испанским Фулхэмом станет или ещё что-то в этом роде.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Даже и не знаю чего ожидать от подобного рода команд, возвращающихся в высшую лигу почти моментально после вылета, мб испанским Фулхэмом станет или ещё что-то в этом роде.
Это не команда лифт, мегунда довольно таки ровный по составу дивизион, мощный кстати, там что первое что прслелне место команды ровные, и они не уступят командам Ла Лиги после 10 места никому. Тоже самое в Англии. Тот случай когда много добротных команд играет, что хватит нам с лихвой на всю высшую лигу, и посильнее в итоге состав лиги станет, а у нас не могут набрать на одну лигу команд и спортсменов
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Ждём теперь Леганес
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Жду Овьедо
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рад за них,
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Стоило избавиться от жирного на владельце и дела в гору пошли)
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