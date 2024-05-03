Генич, Черданцев, Шнякин, Журавель – в шорт-листе номинантов на «Приз имени Василия Уткина». Это награда лучшему комментатору премии Winline Герои РПЛ

Опубликован шорт-лист номинантов на «Приз имени Василия Уткина».

Так с этого сезона называется награда лучшему комментатору, вручаемая в рамках премии Winline Герои РПЛ.

В список номинантов вошли: , , , , , , , , Павел Богданов; , , , , , , Сергей Дурасов, Александр Пойда, Роман Титов.

Голосование пройдет на сайте премии с 22 апреля по 24 мая 2024 года. В период со 2 по 13 мая оно будет открыто для болельщиков. По результатам голосования трое комментаторов пройдут в финал.

Церемония награждения состоится 26 мая в Москве.