Генич, Черданцев, Шнякин, Журавель – в шорт-листе номинантов на «Приз имени Василия Уткина». Это награда лучшему комментатору премии Winline Герои РПЛ

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия рейтинги телевидение Георгий Черданцев Константин Генич Роман Трушечкин Тимур Журавель Роман Титов Артем Шмельков Михаил Моссаковский Александр Аксенов Александр Неценко Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Дмитрий Дерунец Сергей Дурасов Дмитрий Жичкин Михаил Меламед Александр Пойда Борис Аболин Футбол

Опубликован шорт-лист номинантов на «Приз имени Василия Уткина».

Так с этого сезона называется награда лучшему комментатору, вручаемая в рамках премии Winline Герои РПЛ.

В список номинантов вошли: Константин Генич, Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин, Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин, Михаил Меламед, Дмитрий Дерунец, Борис Аболин, Павел Богданов; Александр Аксенов, Тимур Журавель, Георгий Черданцев, Роман Нагучев, Артем Шмельков, Александр Неценко, Сергей Дурасов, Александр Пойда, Роман Титов.

Голосование пройдет на сайте премии с 22 апреля по 24 мая 2024 года. В период со 2 по 13 мая оно будет открыто для болельщиков. По результатам голосования трое комментаторов пройдут в финал.

Церемония награждения состоится 26 мая в Москве.

37 комментариев
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Там хотят что-бы Василий Вячеславович в гробу перевернулся? Если вдруг вручат Жоре «ипотеке» Черданцеву
+34
-4
+30
Вася в гробу переворачивается от таких номинантов.
+27
-3
+24
Черданцев, Шнякин и Неценко в списке имени Уткина...

Вручать Рабинер будет?
+19
-1
+18
Черданцев получает приз имени Уткина.
Антиутопия какая-то
+15
-4
+11
даже абстрагируясь от того, что все - ни о чём, если прям выбирать из них....я бы отменил премию
+12
-1
+11
Ответ Алексей Горланов
Если бы это произошло, то сейсмологи зафиксировали бы подземные толчки и это стало бы первой новостью в выпусках новостей.
Это так тупо, что я даже засмеялся.
+10
0
+10
А можно просто обойтись без этой премии?
+6
0
+6
Ответ pichot
Черданцев, Шнякин и Неценко в списке имени Уткина... Вручать Рабинер будет?
А вести церемонию будет Кузмак. Может даже Маламуд по такому случаю запишет видео и поздравит победителя с премией Утника.
+4
0
+4
Тут половину номинантов Вася при жизни приложить успел не раз.
В списке нет лучшего на данный момент комментатора Минина, он вообще не комментирует Рпл?
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0
+4
Позорище!
+5
-2
+3
Это те кто при жизни Васю гнабили. Хорошая компашка.
+6
-3
+3
Какой испанский стыд от номинантов🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+3
0
+3
Ответ pit4er
Фразы Нагучева запоминаются, уходят в народ, за него проголосую
Если бы ещё он разбирался в футболе, и следил за матчастью...
+2
0
+2
Приз имени Василия Уткина...
а точно Уткина... не Дарвина?
+5
-3
+2
Фразы Нагучева запоминаются, уходят в народ, за него проголосую
+3
-1
+2
Вот вроде именные премии это дань уважения человеку, в часть которого называют премию, а в этом случае это выглядит просто как издевательство над талантом Уткина
+2
0
+2
Ответ Dinamik1
Это те кто при жизни Васю гнабили. Хорошая компашка.
Они не гнобили, они просто промолчали, когда его гнобили
+1
0
+1
Ответ Артем Фенькин
Черданцев конечно самый ужасный вариант, но проблема в том, что комментаторы в России не по качеству вообще определяются
Ну почему же самый, там еще Журавель в списке)
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Там хотят что-бы Василий Вячеславович в гробу перевернулся? Если вдруг вручат Жоре «ипотеке» Черданцеву
а если получит Генич, скажут... нацеловал
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Там хотят что-бы Василий Вячеславович в гробу перевернулся? Если вдруг вручат Жоре «ипотеке» Черданцеву
Черданцев конечно самый ужасный вариант, но проблема в том, что комментаторы в России не по качеству вообще определяются
+1
0
+1
Капец
+3
-2
+1
Два не дай бог. Их всех надо гнать и брать новых.
+1
0
+1
Ради памяти прекрасного комментатора Василия Уткина уберите из этого списка хотя-бы Ипотеку
+1
0
+1
А можно не надо
+1
0
+1
Так тут пишут, как-будто Уткин был другого уровня комментатор. Да такой же хайпожор
+1
-1
0
Комментаторский цех пробивает дно на сегодняшний день. Всех, кто перечислен в заголовке, нужно гнать из профессии просто. Из номинантов даже не знаю... Ну может Нагучев меньший из возможных зашкваров.
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Вася в гробу переворачивается от таких номинантов.
Если бы это произошло, то сейсмологи зафиксировали бы подземные толчки и это стало бы первой новостью в выпусках новостей.
+7
-7
0
А где Станислав Минин ??
0
0
0
То есть для тв Василий был плохим, но премию в честь его имени раздадут???? Значит не такой плохой был????
+1
-1
0
Ответ pichot
Черданцев, Шнякин и Неценко в списке имени Уткина... Вручать Рабинер будет?
А потом напишет книгу "Как убивали профессию комментатора на российском ТВ".
0
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