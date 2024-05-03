Генич, Черданцев, Шнякин, Журавель – в шорт-листе номинантов на «Приз имени Василия Уткина». Это награда лучшему комментатору премии Winline Герои РПЛ
Опубликован шорт-лист номинантов на «Приз имени Василия Уткина».
Так с этого сезона называется награда лучшему комментатору, вручаемая в рамках премии Winline Герои РПЛ.
В список номинантов вошли: Константин Генич, Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин, Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин, Михаил Меламед, Дмитрий Дерунец, Борис Аболин, Павел Богданов; Александр Аксенов, Тимур Журавель, Георгий Черданцев, Роман Нагучев, Артем Шмельков, Александр Неценко, Сергей Дурасов, Александр Пойда, Роман Титов.
Голосование пройдет на сайте премии с 22 апреля по 24 мая 2024 года. В период со 2 по 13 мая оно будет открыто для болельщиков. По результатам голосования трое комментаторов пройдут в финал.
Церемония награждения состоится 26 мая в Москве.
Вручать Рабинер будет?
Антиутопия какая-то
В списке нет лучшего на данный момент комментатора Минина, он вообще не комментирует Рпл?
а точно Уткина... не Дарвина?