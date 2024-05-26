Кин о победе «МЮ» в Кубке Англии: «Показали характер и хорошо сыграли в атаке. Рад, что был неправ, критикуя Бруну – он был выдающимся лидером»

Рой Кин похвалил игру «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

В финале против «Манчестер Сити» команда Эрика тен Хага одержала победу со счетом 2:1.

«Достойный матч «Юнайтед». Они были упрямы, не сдавались, показали хорошую игру в атаке и забили два гола. Они стали немного увереннее в себе после матчей с «Ньюкаслом» и «Брайтоном», показали характер.

Я много лет критиковал , но я рад, что оказался неправ, потому что в этом матче он был выдающимся лидером. Мы всегда отмечаем его блестящую игру.

Я рад за болельщиков. Эти несколько месяцев разочаровывали, и мы не скупились на критику.

Не самый удачный день для « », но речь о « ». Мы должны наслаждаться такими моментами. «Уэмбли» хорош лишь тогда, когда ты побеждаешь», – сказал бывший капитан «МЮ» в эфире ITV Sport.