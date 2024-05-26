Кин о победе «МЮ» в Кубке Англии: «Показали характер и хорошо сыграли в атаке. Рад, что был неправ, критикуя Бруну – он был выдающимся лидером»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Бруну Фернандеш Футбол

Рой Кин похвалил игру «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

В финале против «Манчестер Сити» команда Эрика тен Хага одержала победу со счетом 2:1.

«Достойный матч «Юнайтед». Они были упрямы, не сдавались, показали хорошую игру в атаке и забили два гола. Они стали немного увереннее в себе после матчей с «Ньюкаслом» и «Брайтоном», показали характер.

Я много лет критиковал Бруну, но я рад, что оказался неправ, потому что в этом матче он был выдающимся лидером. Мы всегда отмечаем его блестящую игру.

Я рад за болельщиков. Эти несколько месяцев разочаровывали, и мы не скупились на критику.

Не самый удачный день для «Манчестер Сити», но речь о «Манчестер Юнайтед». Мы должны наслаждаться такими моментами. «Уэмбли» хорош лишь тогда, когда ты побеждаешь», – сказал бывший капитан «МЮ» в эфире ITV Sport.

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5 комментариев
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Честно говоря, я не ожидал. От этого ещё приятнее победа.
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Ну, вот когда у МЮ более-менее оптимальный состав на матч, с минимальным количеством травмированных игроков, то и результат Тен Хаг показывает достойный.
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Я кончено любил Роя Кина как футболиста, но он после каждого матча переобувается))
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Ответ CyberUnited
Я кончено любил Роя Кина как футболиста, но он после каждого матча переобувается))
А в чем он не прав? До игры даже намека на положительный исход не было, пацаны бились как львы, Пепка вылакал столько воды, что его даже водопад с крыши олд траффорда не охладил бы. Единственный приятный момент за сезон.
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Оставляем лысого?
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