Тен Хаг считает себя лучшим тренером для «МЮ» и уверен, что отлично поработал в сложных обстоятельствах. Эрик хочет скорейшего решения о будущем в клубе
Эрик тен Хаг считает, что он лучший тренер для «Юнайтед».
По информации главного репортера Sky Sports Каве Солхекола, нидерландец хочет, чтобы его будущее в клубе прояснилось как можно быстрее.
Он считает, что, как и все тренеры, допустил несколько ошибок, но в целом проделал очень хорошую работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах.
Сейчас он собирается в отпуск с чувством, что он лучший тренер для клуба. Ему требуется быстрое решение, потому что он хочет работать и выигрывать трофеи в «Юнайтед» или в другом клубе, если его не захотят видеть на «Олд Траффорд» в следующем сезоне.
Манчестерский клуб начнет анализ прошедшего сезона на следующей неделе. До его завершения не будет принято никаких решений.
В завершившемся сезоне «Ман Юнайтед» под руководством тен Хага занял 8-е место в АПЛ. Клуб выиграл Кубок Англии. Манкунианцы вылетели из Лиги чемпионов на групповом этапе, выиграв один матч из шести и проиграв четыре.
-Но у меня было много травмированных игроков, это очень тяжелые и существенные обстоятельства!!!
-Но, Эрик, почти все травмы из-за ваших ужасных тренировок
- Ало, вас не слышно, я лучший тренер для МЮ, я буду выигрывать трофеи, все, до свидания)))
Днина с 8 места, 4 места в лч и рекордом по количеству поражений в истории клуба считает что дальше лучше него никто не справится.)))
И отправить Тен Хага подальше от МЮ.
И побыстрее начать окончательные поиски главного тренера.