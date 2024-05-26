Тен Хаг считает себя лучшим тренером для «МЮ» и уверен, что отлично поработал в сложных обстоятельствах. Эрик хочет скорейшего решения о будущем в клубе

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что он лучший тренер для «Юнайтед».

По информации главного репортера Sky Sports Каве Солхекола, нидерландец хочет, чтобы его будущее в клубе прояснилось как можно быстрее.

Он считает, что, как и все тренеры, допустил несколько ошибок, но в целом проделал очень хорошую работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Сейчас он собирается в отпуск с чувством, что он лучший тренер для клуба. Ему требуется быстрое решение, потому что он хочет работать и выигрывать трофеи в «Юнайтед» или в другом клубе, если его не захотят видеть на «Олд Траффорд» в следующем сезоне.

Манчестерский клуб начнет анализ прошедшего сезона на следующей неделе. До его завершения не будет принято никаких решений.

В завершившемся сезоне «Ман Юнайтед» под руководством тен Хага занял 8-е место в АПЛ. Клуб выиграл Кубок Англии. Манкунианцы вылетели из Лиги чемпионов на групповом этапе, выиграв один матч из шести и проиграв четыре.

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ЧСВ у него конечно запредельное :))
+50
-3
+47
Если для него это "отлично поработал в сложных обстоятельствах", то я боюсь представить, что было бы, если бы он поработал "плохо". Человек буквально в своем мире живёт)
+36
-3
+33
1 матч выдал за полгода(где по сути был классический автобус 25/75 владения) и сразу же Остапа понесло
+34
-3
+31
Да что скромничать то? Ты лучший тренер 21 гг века!)
+12
0
+12
-Эрик, вы заняли 8 место в АПЛ и вылетели из группы ЛЧ
-Но у меня было много травмированных игроков, это очень тяжелые и существенные обстоятельства!!!
-Но, Эрик, почти все травмы из-за ваших ужасных тренировок
- Ало, вас не слышно, я лучший тренер для МЮ, я буду выигрывать трофеи, все, до свидания)))
+10
-2
+8
Ten OUT!
+7
0
+7
Ответ Артур Артур
1 матч выдал за полгода(где по сути был классический автобус 25/75 владения) и сразу же Остапа понесло
Справедливости ради, не один. Убрали Ливерпуль в кубке - даже Антони забил!.
+10
-4
+6
Нет
+8
-3
+5
Дядя Петя, ты дурак?
+5
-1
+4
Вот эта картинка вспоминается: https://i.imgflip.com/3pne4m.png?a476808

Днина с 8 места, 4 места в лч и рекордом по количеству поражений в истории клуба считает что дальше лучше него никто не справится.)))
+6
-3
+3
Ответ Министр всех
Да что скромничать то? Ты лучший тренер 21 гг века!)
да и XXII века тоже.
+3
0
+3
Ответ Сергей Максимюк
Если для него это "отлично поработал в сложных обстоятельствах", то я боюсь представить, что было бы, если бы он поработал "плохо". Человек буквально в своем мире живёт)
Да, команда завершила сезон хрен пойми на каком месте , а у человека все Достойно , Отлично и Старались. Тогда что для него будет плохим результатом ?
+3
0
+3
Как же он раскрылся в последние недели. Как конченый эгоист и нарцисс. Быстрее бы его уволили. Смотреть на этот МЮ было очень больно
+4
-1
+3
Ответ therealgreenman
Нет
Болельщика МЮ ответ)
+6
-4
+2
Спасибо за кубок, но прощай
+2
0
+2
Позорник!
+4
-2
+2
Не представляю, кто после такой издевательской для болельщиков и владельцев клуба самооценки своей работы, захочет пригласить к себе это клоуна.
+2
-1
+1
Лысый плаки плаки.
+1
0
+1
Важно понимать, что если в следующем сезоне снова что-то пойдет не так, то это будет не минус еще один сезон, а еще упущенные возможности, если бы взяли другого тренера.
+1
0
+1
Рэтклиффу действительно надо побыстрее определиться.
И отправить Тен Хага подальше от МЮ.
И побыстрее начать окончательные поиски главного тренера.
+1
0
+1
Даже великие тренера так о себе не говорят.
+2
-1
+1
Тен Хага нужно отпускать. Нельзя простить ему Роналду и Санчеса.
+2
-1
+1
Что то понесло , такое чсв даже не припомню
+1
0
+1
если бы не провал в ЛЧ (а там выход со 2 места напрашивался сам собой в 1/8, где и проиграть не стыдно при текущем составе и его уровне игры), а также местами провальный игры против средних клубов АПЛ (не добрали примерно 9-15 очков на ровном месте), то можно было бы оценить сезон как очень даже ничего. условно 4/5 место, 1/8 лч и выигранный кубок - был бы 100% за сохранение ЭТХ. но может быть лучше получится у Тухеля, Почетино, Франка/Маккены. приму любое решение руководства команды, хоть после победы а кубке над Гвардиолой увольнение будет выглядеть не очень (вспоминаем отставку Ван Галла - тоже кстати голландца, выигравшего кубок, провалившего ЛЧ и слабо сыгравшего в чемпионате)
+3
-2
+1
Его ЧСВ даже Ибра позавидует
+3
-2
+1
МЮ во время Ферги тоже сразу не начинал строиться
+2
-1
+1
Увольняйте вы его быстрее . Сейчас из-за этого кубка больше будет запаха и разговор . Это не тот титул для такого клуба .
+1
0
+1
На выход однозначно👎‼️
+1
0
+1
Ответ Борис Энгельгардт
не знаю, МЮ не такой клуб чтобы эти кубки котировать если они идут впридачу к более весомым - ок, можно говорить о золотых дублях или треблах, а просто кубок сам по себе ниочем
мю не тот что раньше, сейчас и кубок в радость
+1
0
+1
я тоже умею водит машину. но ето не озночает что я лучший пилот ф1.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий