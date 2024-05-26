Тен Хаг считает себя лучшим тренером для «МЮ» и уверен, что отлично поработал в сложных обстоятельствах. Эрик хочет скорейшего решения о будущем в клубе

Эрик тен Хаг считает, что он лучший тренер для «Юнайтед».

По информации главного репортера Sky Sports Каве Солхекола, нидерландец хочет, чтобы его будущее в клубе прояснилось как можно быстрее.

Он считает, что, как и все тренеры, допустил несколько ошибок, но в целом проделал очень хорошую работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Сейчас он собирается в отпуск с чувством, что он лучший тренер для клуба. Ему требуется быстрое решение, потому что он хочет работать и выигрывать трофеи в « » или в другом клубе, если его не захотят видеть на « » в следующем сезоне.

Манчестерский клуб начнет анализ прошедшего сезона на следующей неделе. До его завершения не будет принято никаких решений.

В завершившемся сезоне «Ман Юнайтед» под руководством тен Хага занял 8-е место в АПЛ. Клуб выиграл Кубок Англии. Манкунианцы вылетели из Лиги чемпионов на групповом этапе, выиграв один матч из шести и проиграв четыре.