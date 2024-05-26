Валуев о чемпионстве «Зенита»: «Чудо расчудесное – все было на грани. Хочется пожелать команде не доставлять таких переживаний в будущем»

Теги Зенит Николай Валуев премьер-лига Россия Государственная дума Политика ТАСС Футбол

Николай Валуев высказался о чемпионстве «Зенита».

«Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. В заключительном 30-м туре Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1), а бело-голубые уступили «быкам» (0:1).

«Очень переживали. Не так были уверены, что это произойдет – все было на грани. Воспринимаю это как чудо расчудесное, здорово! Весь Питер гуляет и радуется за родную команду.

Трудовая победа, молодцы, поздравляю «Зенит» и всех петербуржцев. Но не надо расслабляться и почивать на лаврах.

Хочется пожелать команде, чтобы в будущем она не доставляла таких больших переживаний», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.

Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й

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24 комментария
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Ответ Александр Васильев
ты точно можешь его называть Колей? ты же ему в пупок дышешь))
Да и ты Саня тоже помолчал бы
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Хоть и с детства за Зенит. Но про конкуренцию, как двигатель прогресса, "каменная башка" явно не слышала
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Коля лучше бы ты молчал 🫤🫤🫤
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Ответ Groznyi2024
Ну как вся Москва при виде фанатов Зенита
Вы про этих,с бесплатными хот логами?
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Валуев это олицетворение болельщиков зенита 🤣
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Не знал, что Валуев может болеть
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Коля, приходи во снах к хейтерам Зенита!
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Ну, масса неудачных для Зенита обстоятельств сложилось, чтобы судьба Чемпионства решалась в последнем туре.

Но мы в штабе Империи зла считаем, что Зенит специально дал надежду всяким недоброжелателям типо Борзыкиных-Терлецких, а потом стукнул им дулей по лбу :)

Как же прекрасно было видеть их расстройство. Думаю несколько миллионов нервных клетов и пару лет жизни они точно потеряли от потрясения.
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Правильно Коля, а тем, кто будет возражать отключим свет или ты выключай им свет своими прямыми)
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Ответ Александр Васильев
Ваня, метла остыла, бегом подметать дворы!!! вот ты сам-то чего достиг? при Институте стал ст пом мл дворника? и всё???
Не убедил. Давай еще набрасывай.
Современные юмористы и не из таких лепились. Старайся
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Ответ Иван Иванов
Не убедил. Давай еще набрасывай. Современные юмористы и не из таких лепились. Старайся
мне не хватало только Рашиду доказывать что-то)))
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Ответ Александр Васильев
мне не хватало только Рашиду доказывать что-то)))
Так не общайся с Рашидами.
Сам себя разоблачаешь.
Вот видишь какой я ловкий 😉
Учись внучёк
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