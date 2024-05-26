Валуев о чемпионстве «Зенита»: «Чудо расчудесное – все было на грани. Хочется пожелать команде не доставлять таких переживаний в будущем»

Николай Валуев высказался о чемпионстве «Зенита».

«Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. В заключительном 30-м туре Мир команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1), а бело-голубые уступили «быкам» (0:1).

«Очень переживали. Не так были уверены, что это произойдет – все было на грани. Воспринимаю это как чудо расчудесное, здорово! Весь Питер гуляет и радуется за родную команду.

Трудовая победа, молодцы, поздравляю « » и всех петербуржцев. Но не надо расслабляться и почивать на лаврах.

Хочется пожелать команде, чтобы в будущем она не доставляла таких больших переживаний», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.

Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й