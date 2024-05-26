Валуев о чемпионстве «Зенита»: «Чудо расчудесное – все было на грани. Хочется пожелать команде не доставлять таких переживаний в будущем»
Николай Валуев высказался о чемпионстве «Зенита».
«Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. В заключительном 30-м туре Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1), а бело-голубые уступили «быкам» (0:1).
«Очень переживали. Не так были уверены, что это произойдет – все было на грани. Воспринимаю это как чудо расчудесное, здорово! Весь Питер гуляет и радуется за родную команду.
Трудовая победа, молодцы, поздравляю «Зенит» и всех петербуржцев. Но не надо расслабляться и почивать на лаврах.
Хочется пожелать команде, чтобы в будущем она не доставляла таких больших переживаний», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.
Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й
Но мы в штабе Империи зла считаем, что Зенит специально дал надежду всяким недоброжелателям типо Борзыкиных-Терлецких, а потом стукнул им дулей по лбу :)
Как же прекрасно было видеть их расстройство. Думаю несколько миллионов нервных клетов и пару лет жизни они точно потеряли от потрясения.
Современные юмористы и не из таких лепились. Старайся
Сам себя разоблачаешь.
Вот видишь какой я ловкий 😉
Учись внучёк