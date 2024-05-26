Константин Зырянов: «Чемпионство «Зенита» закономерно, не сказал бы, что развязка была неожиданной. О проблемах «Динамо» пусть рассказывают руководство и тренеры»

Константин Зырянов высказался о борьбе за чемпионство в последнем туре Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в сезона-2023/24, обыграв «Ростов» (2:1) в 30-м туре. « » проиграло «Краснодару» (0:1) и завершило сезон на 3-м месте, упустив шанс завоевать титул.

«Не сказал бы, что развязка в чемпионской гонке оказалась неожиданной. Все у нас хотели, чтобы «Зенит» стал чемпионом, это и произошло. В последнем туре были шансы.

Да, не все было в наших руках, но « » и «Зенит» победили, потому чемпионство закономерное. О проблемах «Динамо» говорить не буду, у них есть руководители, тренеры, пусть они рассказывают», – сказал экс-полузащитник «Зенита».

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?