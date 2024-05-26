Константин Зырянов: «Чемпионство «Зенита» закономерно, не сказал бы, что развязка была неожиданной. О проблемах «Динамо» пусть рассказывают руководство и тренеры»

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Футбол

Константин Зырянов высказался о борьбе за чемпионство в последнем туре Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в сезона-2023/24, обыграв «Ростов» (2:1) в 30-м туре. «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) и завершило сезон на 3-м месте, упустив шанс завоевать титул.

«Не сказал бы, что развязка в чемпионской гонке РПЛ оказалась неожиданной. Все у нас хотели, чтобы «Зенит» стал чемпионом, это и произошло. В последнем туре были шансы.

Да, не все было в наших руках, но «Краснодар» и «Зенит» победили, потому чемпионство закономерное. О проблемах «Динамо» говорить не буду, у них есть руководители, тренеры, пусть они рассказывают», – сказал экс-полузащитник «Зенита».

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зенит объективно сильнейший в стране (кроме первых трех туров каждого чемпа, конечно ❤️🤍). И спад команды в конце сезона только обозначил приличную разницу с остальными, не сумевшими даже в такой ситуации))
+9
-1
+8
Ну и кто теперь позор российского футбола?! Разве может быть позором клуб, единственный из российских, который емеет 2 еврокубка, причём 1 из них добытый с праймовым МЮ Фергюсона! И завоевавший в нелёгкой борьбе 6 Чемпионств подряд!?
С заслуженной победой, Зенит!!!💙🤍🩵
+11
-6
+5
Ответ Magic13
Ну и кто теперь позор российского футбола?! Разве может быть позором клуб, единственный из российских, который емеет 2 еврокубка, причём 1 из них добытый с праймовым МЮ Фергюсона! И завоевавший в нелёгкой борьбе 6 Чемпионств подряд!? С заслуженной победой, Зенит!!!💙🤍🩵
Не умаляю ваших заслуг в победе в Суперкубке УЕФА, но зачем такой упор делать на него?🤷‍♂️
+6
-1
+5
Ответ angry horse
Не умаляю ваших заслуг в победе в Суперкубке УЕФА, но зачем такой упор делать на него?🤷‍♂️
Потому что я видел эту игру, и победа была заслуженной, где мы однозначно уступали классом как игроков, так и масштабом личности Фергюсона. Парни на характере добыли тот кубок. Я кстати всегда упоминаю добытый ЦСКА кубок УЕФА. Просто тут это упоминание не к месту.
+3
-1
+2
Ответ Magic13
Потому что я видел эту игру, и победа была заслуженной, где мы однозначно уступали классом как игроков, так и масштабом личности Фергюсона. Парни на характере добыли тот кубок. Я кстати всегда упоминаю добытый ЦСКА кубок УЕФА. Просто тут это упоминание не к месту.
Как по мне, тот МЮ вышел на этот матч расхлябанным , да еще и без Роналду, лучшего игрока мира на тот момент, ну да ладно, это проблема их, согласен, но как по мне Зенит всю свою волю и мощь проявил в Кубке УЕФА, когда прошли неуступчивый Марсель, а матчи с Баварией так и вовсе без шансов для немцев прошли😎
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Ну вообще то по факту развязка была неожиданной.Закономерн, странно звучит, когда не все зависило от самого зенита.
Он имел в виду то, что каждый взял своё. Краснодар и Зенит играли только на победу. Динамо вышло отбывать номер и повеселиться после матча, отпуск же.
+2
0
+2
Согласен. Подготовились.
+1
-1
0
Закономерность или нет это сейчас можно говорить. У Динамо был фарт но они его выбрали. Даже в последней игре имели три убойных момента Караскаль в конце первого и две штанги во втором. Если бы срослось разговор был бы другой.
0
0
0
Ну вообще то по факту развязка была неожиданной.Закономерн, странно звучит, когда не все зависило от самого зенита.
+1
-1
0
"Да, не все было в наших руках, но «Краснодар» и «Зенит» победили, потому чемпионство закономерное."

Это как?
0
0
0
Не лучший наш сезон. Будем объективны. Все- таки , нам быки помогли стать Чемпионами. Что греха таить. На следующей сезон надо настраиваться серьезнее. Тем более он юбилейный. И все- таки, мы Чемпионы!!!!
0
0
0
Ответ angry horse
Как по мне, тот МЮ вышел на этот матч расхлябанным , да еще и без Роналду, лучшего игрока мира на тот момент, ну да ладно, это проблема их, согласен, но как по мне Зенит всю свою волю и мощь проявил в Кубке УЕФА, когда прошли неуступчивый Марсель, а матчи с Баварией так и вовсе без шансов для немцев прошли😎
О, да! Игры против Марселя и Баварии были великолепны! Помню как нас хоронили наши же комментаторы перед Марселем. Ну а с Баварией это просто неповторимая командная слаженность с великолепным Тимощуком!!! На мой взгляд, после Баварии уже не оставалось сомнений в том, что нам по силам это сделать! Я не плачу, просто Зенит 2008г в глаз попал.😄
0
0
0
Ответ Виктор
Если бы у бабушки...
Я ответил тем которые говорили что у Динамо было всё плохо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий