Габулов о Мир РПЛ: «Конкуренция падает, уровень футбола в стране просел – отсюда и интрига. Нужно, чтобы ЦСКА, «Спартак», «Локо» претендовали на титул»
Владимир Габулов считает, что Мир РПЛ не так сильна, как прежде.
«Конкуренция в РПЛ падает, хоть и была интрига в конце чемпионата, но именно уровень футбола в стране просел. Отсюда интрига и появилась.
Надо больше обращать внимание на это, чтобы уровень возрос. Нужно, чтобы прибавили такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Надо, чтобы они реально претендовали на чемпионство», – сказал бывший вратарь сборной России.
Почему не "надо, чтоб прибавили Крылья, Урал"?