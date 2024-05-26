Габулов о Мир РПЛ: «Конкуренция падает, уровень футбола в стране просел – отсюда и интрига. Нужно, чтобы ЦСКА, «Спартак», «Локо» претендовали на титул»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Владимир Габулов премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Владимир Габулов считает, что Мир РПЛ не так сильна, как прежде.

«Конкуренция в РПЛ падает, хоть и была интрига в конце чемпионата, но именно уровень футбола в стране просел. Отсюда интрига и появилась.

Надо больше обращать внимание на это, чтобы уровень возрос. Нужно, чтобы прибавили такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Надо, чтобы они реально претендовали на чемпионство», – сказал бывший вратарь сборной России.

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12 комментариев
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А почему только московские?
Почему не "надо, чтоб прибавили Крылья, Урал"?
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Без игры в Европе так и будет падать, без конкуренции нет стимулов к развитию, а пипл и так схавает за отсутствием выбора
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Ответ Дмитрий Шакиров
А почему только московские? Почему не "надо, чтоб прибавили Крылья, Урал"?
Вечный вопрос. Я тоже не понимаю почему по этой логике Самара, Казань, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и другие не должны претендовать на высокие места, а московские клубы все поголовно должны. Выйдет условная Родина или Чертаново, за них тоже будут топить
+6
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+2
По факту, так как матчи в основном выигрывали не благодаря своей силе, атакующему, умному футболу, потрясающим голам, а благодаря глупейшим косякам соперников. Выиграл тот, кто меньше накосячил.
+2
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0
Ответ Дмитрий Шакиров
А почему только московские? Почему не "надо, чтоб прибавили Крылья, Урал"?
ему надо было всю рпл перечислить, чтобы твоя душенька была довольна?
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