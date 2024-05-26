Габулов о Мир РПЛ: «Конкуренция падает, уровень футбола в стране просел – отсюда и интрига. Нужно, чтобы ЦСКА, «Спартак», «Локо» претендовали на титул»

Владимир Габулов считает, что Мир РПЛ не так сильна, как прежде.

«Конкуренция в падает, хоть и была интрига в конце чемпионата, но именно уровень футбола в стране просел. Отсюда интрига и появилась.

Надо больше обращать внимание на это, чтобы уровень возрос. Нужно, чтобы прибавили такие клубы, как , « », « ». Надо, чтобы они реально претендовали на чемпионство», – сказал бывший вратарь сборной России.