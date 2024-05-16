Габулов об Игнашевиче в ЦСКА: «Решение логично, ЦСКА провалился в этом году. Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу. Знания, опыт, амбиции позволяют»
Владимир Габулов оценил возможное назначение Сергея Игнашевича тренером ЦСКА.
Ранее появилась информация, что Владимир Федотов может возглавить «Рубин», а армейцы могут пригласить на его место Сергея Игнашевича.
«Такое решение вполне логично, потому что ЦСКА в этом году по результатам провалился. Рассматривать на пост главного тренера армейцев Сергея Игнашевича вполне логично.
Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу с целью формирования боеспособного коллектива, который будет бороться за самые высокие места. Знания, опыт, качества, способности и амбиции специалиста позволяют выстраивать работу в таком ключе», – сказал бывший вратарь сборной России.
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