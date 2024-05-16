Габулов об Игнашевиче в ЦСКА: «Решение логично, ЦСКА провалился в этом году. Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу. Знания, опыт, амбиции позволяют»

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич Владимир Габулов премьер-лига Россия Балтика Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Габулов оценил возможное назначение Сергея Игнашевича тренером ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Владимир Федотов может возглавить «Рубин», а армейцы могут пригласить на его место Сергея Игнашевича

«Такое решение вполне логично, потому что ЦСКА в этом году по результатам провалился. Рассматривать на пост главного тренера армейцев Сергея Игнашевича вполне логично.

Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу с целью формирования боеспособного коллектива, который будет бороться за самые высокие места. Знания, опыт, качества, способности и амбиции специалиста позволяют выстраивать работу в таком ключе», – сказал бывший вратарь сборной России.

ЦСКА о возможном уходе Федотова и назначении Игнашевича: «Клуб не в курсе подобного сценария»

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1 комментарий
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опыт? футболист и тренер разные вещи мягко говоря
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