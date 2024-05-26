Марцел Личка: «Остаюсь в «Динамо», думаю. Горд за команду. Тяжело, все верили, что получится сделать последний шаг, но это хороший опыт»
Марцел Личка высказался о своем будущем в «Динамо».
«Понятно, тяжело. Я думаю, уже все верили, что у нас получится наконец сделать последний шаг. Но это был хороший опыт для нашей команды. Я горд за команду.
Я думаю, что остаюсь в «Динамо». Как говорил Дмитрий Гафин, опция [автоматического продления контракта] активировалась, ничего не меняется», – сказал главный тренер на вручении премии «Winline Герои РПЛ».
Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон: «Посмотрим»
Спасибо за сезон, Марцел! За то, что всегда даешь развернутые ответы.
Я не болельщик Динамо кстати , но бороться с дном за чемпионство это уже подвиг
Брать с Оренбургом 7 место это тоже подвиг , плюс его команда играют ярко и в атаку
Если будет усиление ещё раз поборется за чемпионство , бабки у втб есть , все в их руках
Но это факт - опыт.
А вообще за последние два сезона Динамо как бы очнулось от спячки.
И Личка хороший тренер для них.
По вам заметно, вышли вату на 0-0 катать и ничего не делать
Ну на худой конец можно попробовать у Краснодара из-под носа Латышонка вырвать.
Жалко конечно что теперь суперкубок будет с Краснодаром
P.S. Извините, черная меланхолия после вчерашнего.