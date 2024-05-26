Марцел Личка: «Остаюсь в «Динамо», думаю. Горд за команду. Тяжело, все верили, что получится сделать последний шаг, но это хороший опыт»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Дмитрий Гафин Футбол

Марцел Личка высказался о своем будущем в «Динамо».

«Понятно, тяжело. Я думаю, уже все верили, что у нас получится наконец сделать последний шаг. Но это был хороший опыт для нашей команды. Я горд за команду.

Я думаю, что остаюсь в «Динамо». Как говорил Дмитрий Гафин, опция [автоматического продления контракта] активировалась, ничего не меняется», – сказал главный тренер на вручении премии «Winline Герои РПЛ».

Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон: «Посмотрим»

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44 комментария
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Имеешь право требовать усиление в каждую линию. В защиту и не одного!
Спасибо за сезон, Марцел! За то, что всегда даешь развернутые ответы.
+46
-2
+44
Ответ Dmitry Vasilchenko
Имеешь право требовать усиление в каждую линию. В защиту и не одного! Спасибо за сезон, Марцел! За то, что всегда даешь развернутые ответы.
Да не только защитников, но и вратаря нужно хорошего или белорусса уже выпускать.
+12
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+12
Здравое решение, пусть пока работает.
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Отличная новость!
+7
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+6
Главное возьмите вратаря. Хватит уже как в хоккее играть без вратаря
+6
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+6
Дичка лучший тренер рпл и мне похер что вы мне скажите
Я не болельщик Динамо кстати , но бороться с дном за чемпионство это уже подвиг
Брать с Оренбургом 7 место это тоже подвиг , плюс его команда играют ярко и в атаку
Если будет усиление ещё раз поборется за чемпионство , бабки у втб есть , все в их руках
+14
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По сути сами вчера просрали чемпионство.
Но это факт - опыт.
А вообще за последние два сезона Динамо как бы очнулось от спячки.
И Личка хороший тренер для них.
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Ну если бы кто то знал в начале сезона,что Динамо будет в шаге от чемпионства,то данный результат можно считать провалом.А так 3 место для Динамо нормально,думаю изначально была поставлена задача просто попасть в медали.
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Главное, чтобы руководство ФК Динамо так думало. Да, не выиграли чемпионат, что-то пошло не так, но команда строится, мужик первый год работает с клубом, а в начале сезоне и во всё не говорили о задачах о чемпионстве. За Динамо не болею, но такая команда в РПЛ нужна, мужик давно не держал в своих руках такую команду и тем более не решал таких задач. Уволив и потеряв его, нашчемпионатп упадёт ещё ниже
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+4
Ответ Юрий Кечко
Дичка лучший тренер рпл и мне похер что вы мне скажите Я не болельщик Динамо кстати , но бороться с дном за чемпионство это уже подвиг Брать с Оренбургом 7 место это тоже подвиг , плюс его команда играют ярко и в атаку Если будет усиление ещё раз поборется за чемпионство , бабки у втб есть , все в их руках
Все мы видели как в последнем матче за золото сыграли в атаку …
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+4
Хорошо, 👍 что вышли играть на ничью, а не иначе. Мы так ждали осечку. И получили ее😅😅😅😅
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+3
Личка хороший тренер, поддерживаю
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Сложно выиграть чемпионат, играя без вратаря. Надо убрать романтику в мечтах о великом воспитанике вратаре и купить Торопа у ЦСКА.
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Ответ Dinamik1
Ошибается тот кто ни чего не делает. У нас нет админресурса.
"Ошибается тот, кто ничего не делает" 😂
По вам заметно, вышли вату на 0-0 катать и ничего не делать
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Ответ Винстон Лайтс
Сложно выиграть чемпионат, играя без вратаря. Надо убрать романтику в мечтах о великом воспитанике вратаре и купить Торопа у ЦСКА.
Торопа вряд ли получится, но там вроде как Помазун есть, его можно выкупить попробовать, он не так уж и плох, а в ЦСКА явно третьим будет.

Ну на худой конец можно попробовать у Краснодара из-под носа Латышонка вырвать.
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Ответ a2wai
Торопа вряд ли получится, но там вроде как Помазун есть, его можно выкупить попробовать, он не так уж и плох, а в ЦСКА явно третьим будет. Ну на худой конец можно попробовать у Краснодара из-под носа Латышонка вырвать.
Латышонка заберёт Краснодар, если Сафонова не будет. У них право первого выкупа за фиксированную сумму.
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Ну и правильно. И для Лички, и, главное, для "Динамо". Заготовка действительно серьезного борца за чемпионство есть, теперь надо усиливаться в межсезонье, налаживать оборону и все будет хорошо.
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Надо сто процентов как минимум сезон ещё дать Личке. А если ещё подвести ему игроков, то есть все шансы превзойти результат этого сезона.

Жалко конечно что теперь суперкубок будет с Краснодаром
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Хорошая новость желаю удачи Динамо в новом сезоне чтобы не было карточек удаленй пиняльти в ихние ворота травм
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"Личка, личка, оставайся"
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Ответ rodjer22
Личка, Мусаев и Морено лучшие тренеры РПЛ, близко к ним Галактионов. От добра добра не ищут, хорошая новость для всех болельщиков Динамо, что Марцел остался!! Удачи Динамо в следующем сезоне.
Личка не смог мотивировать команду на 1 матч. Больше такой халявы не будет.
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Ответ a2wai
Ну что вы так Балтику недооцениваете)))
Адекватная оценка , Зенит все таки захочет взять требл, поэтому у Балтики нет шансов.
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Ответ Кирилл Демченко
Надо сто процентов как минимум сезон ещё дать Личке. А если ещё подвести ему игроков, то есть все шансы превзойти результат этого сезона. Жалко конечно что теперь суперкубок будет с Краснодаром
Ну что вы так Балтику недооцениваете)))
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Ответ a2wai
Ну учитывая итоговый результат Динамо в этом сезоне, упустить Личку будет верхом идиотизма для спортивного блока. Команда финишировала в тройке, до последнего тура боролась за чемпионство. Ну да, в последнем туре у Динамо в футбол поиграть не вышло, ну может в следующем сезоне исправятся.
Ну это вряд ли. На следюущий сезон такой халявы не будет. Миллер не хочет больше нервничать. Докупять ёще пару-тройку Педринью, и как всегда - чемпион за 6 туров до коцна. Без интриг.
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Юрий качко. Когда пишешь опохмеляйся
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Ответ Василий Усов
Думаю что в Динамо нужен жесткий тренер а Личка тренер уровня Оренбурга
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути сами вчера просрали чемпионство. Но это факт - опыт. А вообще за последние два сезона Динамо как бы очнулось от спячки. И Личка хороший тренер для них.
Я не вижу, чтобы Динамо получало какой-то опыт. Каждый год за что-то борются (даже в самые лажовые сезоны с Хохловым и Новиковым грезили кубком, еврокубками и считали расклады на 5-6 место) и везде триумфально проваливаются. Личку и так снимут следующей весной, это грустная динамовская аксиома, что-то вроде спартаковского "цикла". Шанс взять халявное чемпионство просран.
P.S. Извините, черная меланхолия после вчерашнего.
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Ответ Miron_8383
"Ошибается тот, кто ничего не делает" 😂 По вам заметно, вышли вату на 0-0 катать и ничего не делать
Ну да ни чего не делать. Два раза в штангу ваших ворот. Чуть левее или провее и пилите гирю Шура она золотая. Что вы и сделали.
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Ответ Утренняя Аврора
Хорошо, 👍 что вышли играть на ничью, а не иначе. Мы так ждали осечку. И получили ее😅😅😅😅
Перегорело Динамо из за недостатка опыта борьбы за призы
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Ответ Юрий Кечко
Дичка лучший тренер рпл и мне похер что вы мне скажите Я не болельщик Динамо кстати , но бороться с дном за чемпионство это уже подвиг Брать с Оренбургом 7 место это тоже подвиг , плюс его команда играют ярко и в атаку Если будет усиление ещё раз поборется за чемпионство , бабки у втб есть , все в их руках
согласен полностью
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