Марцел Личка: «Остаюсь в «Динамо», думаю. Горд за команду. Тяжело, все верили, что получится сделать последний шаг, но это хороший опыт»

Марцел Личка высказался о своем будущем в «Динамо».

«Понятно, тяжело. Я думаю, уже все верили, что у нас получится наконец сделать последний шаг. Но это был хороший опыт для нашей команды. Я горд за команду.

Я думаю, что остаюсь в «Динамо». Как говорил Дмитрий Гафин, опция [автоматического продления контракта] активировалась, ничего не меняется», – сказал главный тренер на вручении премии «Winline Герои РПЛ».

Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон: «Посмотрим»