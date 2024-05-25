Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон: «Посмотрим»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон.

Московский клуб опустился на третье место в таблице Мир РПЛ, проиграв «Краснодару» в последнем туре – 0:1. 

– Вы выполнили задачу на сезон – попали в тройку. Соответственно, ваш контракт продлен. Каким вы видите свой следующий год в «Динамо»?

– Если я буду здесь, в «Динамо». Я не знаю.

– Ну вы же будете в «Динамо»?

– Посмотрим.

– Вы не уверены, что будете в «Динамо» в следующем сезоне?

– Ну, посмотрим.

– Что может пойти не так?

– Секрет.

– У вас есть предложение от другого клуба?

– Нет. Я поеду домой, отдохну. Не хватает детей.

– Но вы же вернетесь.

– Посмотрим, – сказал главный тренер «Динамо». 

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18 комментариев
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Как будто сам хочет уйти
+24
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+24
Хоть все и пишут, что Динамо лохи и все такое( тут правы они ) , но очень жаль болельщиков со стажем. Очень за них обидно( болею за Спартак) !
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+17
Даже личка в шоке от этого бесхребетного сброда.
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Очень странно! Сезон все равно в целом успешный, контракт автоматом продлили, да и вряд ли ему хоть близко столько денег дадут как в Динамо. Видимо, на эмоциях сказал
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+4
Сто процентов надо оставаться, усилиться и снова в бой. Нельзя терять такого тренера
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+4
Ответ Vadimkabkbk
Хоть все и пишут, что Динамо лохи и все такое( тут правы они ) , но очень жаль болельщиков со стажем. Очень за них обидно( болею за Спартак) !
Спасибо, добрый человек
+4
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+4
Это был концовка в том числе и за тренерские контракты на след. сезон. Мусаев свой контракт выиграл, Семак тоже. Личка похоже проиграл. Галактикос и Федотов тоже непонятно. Еще одна интрига межсезонья ).
+3
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+3
Ответ Vadimkabkbk
Хоть все и пишут, что Динамо лохи и все такое( тут правы они ) , но очень жаль болельщиков со стажем. Очень за них обидно( болею за Спартак) !
Да уже все привыкли. Я 15 лет болею и то сегодня уверенности никакой перед матчем не было. А те, кто 20-30 лет болеют, уже спокойно принимают это все, думаю.

Эмоции в футболе - самое главное. И Динамо эти эмоции постоянно дает 😀
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Вот это поворот!..
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Такое впечатление что команда не выполнила установку на игру. Карасеаль, нгамалё Фомин тюкавин занимались хернёй да и Маричаль тоже портачил всю игру. Ну а парш и вовсе херой…
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Ответ Спартак-68
Братишка, ты чего пишешь, кого тебе жалко, врагов номер один,как всегда говорил патриарх, лучше пусть Зенит, чем они
А что здесь испорченная колбаса делает?
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Ответ FCDM
Даже личка в шоке от этого бесхребетного сброда.
Да Личка не лучше!!!
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Ответ Евгений Цыбулин
Как бы я не относился к Федотову,признаю:не стоит очередь за забором тренировать нас!)Но не умеет он работать с креативными игроками-это факт!
Файзулаев не у Федотова стал открытием сезона? )
+1
0
+1
Ответ SCR
Это был концовка в том числе и за тренерские контракты на след. сезон. Мусаев свой контракт выиграл, Семак тоже. Личка похоже проиграл. Галактикос и Федотов тоже непонятно. Еще одна интрига межсезонья ).
Как бы я не относился к Федотову,признаю:не стоит очередь за забором тренировать нас!)Но не умеет он работать с креативными игроками-это факт!
+1
-1
0
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