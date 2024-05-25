Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон: «Посмотрим»

Марцел Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон.

Московский клуб опустился на третье место в таблице Мир , проиграв « » в последнем туре – 0:1.

– Вы выполнили задачу на сезон – попали в тройку. Соответственно, ваш контракт продлен. Каким вы видите свой следующий год в «Динамо»?

– Если я буду здесь, в «Динамо». Я не знаю.

– Ну вы же будете в «Динамо»?

– Посмотрим.

– Вы не уверены, что будете в «Динамо» в следующем сезоне?

– Ну, посмотрим.

– Что может пойти не так?

– Секрет.

– У вас есть предложение от другого клуба?

– Нет. Я поеду домой, отдохну. Не хватает детей.

– Но вы же вернетесь.

– Посмотрим, – сказал главный тренер « ».