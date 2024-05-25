Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон: «Посмотрим»
Марцел Личка не уверен, что останется в «Динамо» на следующий сезон.
Московский клуб опустился на третье место в таблице Мир РПЛ, проиграв «Краснодару» в последнем туре – 0:1.
– Вы выполнили задачу на сезон – попали в тройку. Соответственно, ваш контракт продлен. Каким вы видите свой следующий год в «Динамо»?
– Если я буду здесь, в «Динамо». Я не знаю.
– Ну вы же будете в «Динамо»?
– Посмотрим.
– Вы не уверены, что будете в «Динамо» в следующем сезоне?
– Ну, посмотрим.
– Что может пойти не так?
– Секрет.
– У вас есть предложение от другого клуба?
– Нет. Я поеду домой, отдохну. Не хватает детей.
– Но вы же вернетесь.
– Посмотрим, – сказал главный тренер «Динамо».
Эмоции в футболе - самое главное. И Динамо эти эмоции постоянно дает 😀