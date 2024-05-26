Писарев о Личке: «Здорово пресс‑конференции дает? А должен тренировать и отвечать за результат. У болельщиков «Динамо» внуки вырастают, а они чемпионства до сих пор не видели»

Николай Писарев раскритиковал работу Марцела Лички в «Динамо».

Бело‑голубые лидировали в турнирной таблице перед заключительным туром Мир . В субботу «Динамо» на выезде уступило «Краснодару» со счетом 0:1 и завершило чемпионат России на третьем месте.

«Тренер должен тренировать и отвечать за результат и игру. А в матче с « » я не увидел борьбы за чемпионство. Плюс вопросы по заменам.

Мы восторгаемся тем, что он здорово пресс‑конференции дает? А я не помню ни одного матча, где они полностью бы контролировали игру. Ты не знаешь, чего ждать от « ». А это тренерская история.

Почему они вышли трусливо? Почему замены такие? Зачем он поменял на ? У болельщиков « » внуки вырастают, а они до сих пор не видели чемпионства. Вот у них есть вопросы к тренеру.

Почему такая безобразная игра у ? Все говорили, что нашел к нему подход, а не смог. Так вот я вижу, что Федотов был прав. Вот, пожалуйста. Решающий матч – Карраскаля нет. У меня вопрос: почему?» – сказал тренер сборной России Николай Писарев.

Личка привел тренерский штаб «Динамо» на пресс-конференцию после 0:1 с «Краснодаром»: «Мы команда. Ребята плачут в раздевалке. У нас не получился маленький последний шанс»