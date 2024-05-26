Писарев о Личке: «Здорово пресс‑конференции дает? А должен тренировать и отвечать за результат. У болельщиков «Динамо» внуки вырастают, а они чемпионства до сих пор не видели»

Теги Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия Динамо Москва Николай Писарев Краснодар Владимир Федотов Дмитрий Скопинцев Хорхе Карраскаль Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Николай Писарев раскритиковал работу Марцела Лички в «Динамо».

Бело‑голубые лидировали в турнирной таблице перед заключительным туром Мир РПЛ. В субботу «Динамо» на выезде уступило «Краснодару» со счетом 0:1 и завершило чемпионат России на третьем месте. 

«Тренер должен тренировать и отвечать за результат и игру. А в матче с «Краснодаром» я не увидел борьбы за чемпионство. Плюс вопросы по заменам.

Мы восторгаемся тем, что он здорово пресс‑конференции дает? А я не помню ни одного матча, где они полностью бы контролировали игру. Ты не знаешь, чего ждать от «Динамо». А это тренерская история.

Почему они вышли трусливо? Почему замены такие? Зачем он поменял Скопинцева на Паршивлюка? У болельщиков «Динамо» внуки вырастают, а они до сих пор не видели чемпионства. Вот у них есть вопросы к тренеру.

Почему такая безобразная игра у Карраскаля? Все говорили, что Личка нашел к нему подход, а Федотов не смог. Так вот я вижу, что Федотов был прав. Вот, пожалуйста. Решающий матч – Карраскаля нет. У меня вопрос: почему?» – сказал тренер сборной России Николай Писарев. 

Личка привел тренерский штаб «Динамо» на пресс-конференцию после 0:1 с «Краснодаром»: «Мы команда. Ребята плачут в раздевалке. У нас не получился маленький последний шанс»

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как будто все эти 48 лет только Личка их тренировал
+6
-1
+5
Злая, безработная гиена...
+5
-1
+4
Все так, но только не Писареву учить других тренировать, сам физрук физруком!
+5
-3
+2
то есть, это Личка виноват, что Динамо с 76-ого года не выигрывает?
мне казалось, поклонники Динамо должны быть благодарны Личке за борьбу до конца, как бы обидно ни было.
+1
0
+1
Все понимаю, что сегодня чисто тренерское поражение, но критиковать работу Лички за весь сезон это максимальная тупость со стороны Писарева. Результат есть и это бронза. Если Писарев не помнит хороших игр от Динамо, то пусть лучше вспомнит как он сам тренировал, что из Химок поперли через 3 недели. Никогда не понимал , когда коллеги по цеху друг друга так откровенно поливают помоями. Надо быть честными, Динамо в этом сезоне это как студент, который шел на экзамен с надеждой на тройку, получил четверку и огорчен, что не получил пятерку. P.S. Карраскаль играл сегодня неплохо, его замена на Бителло на мой взгляд странная.
+1
-1
0
Динамо молодцы ) я не ожидал в начале сезона что она в тройке даже будет, а они на чемпионство претендовали. Личка провёл прекрасную работу и надеюсь продолжит в следующем сезоне с правильными трансферами. Респект и удачи. А Писареву что скажешь разочарован чемпионством Зенита очевидно.
0
0
0
Писарев бы с Динамо и в 8 ку не зашёл бы, перепугался бы с иностранцами, они бы уехали, молодых типа Тюкавина бы перевоспитывал бы на лавке, его бы выгнали, а клуб хромой в убытках. Личка сделал результат. Он не виноват, что тренирует Динамо, где чемпионство не положено.
0
0
0
Ответ vulturecrow
то есть, это Личка виноват, что Динамо с 76-ого года не выигрывает? мне казалось, поклонники Динамо должны быть благодарны Личке за борьбу до конца, как бы обидно ни было.
Согласен команда просто преобразилась в этом сезоне до последнего претендовала на золото а ещё и видите ли тренер плохой)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий