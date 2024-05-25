Игорь Колыванов: «Личка – трус, «Краснодар» заслуженно вынес «Динамо», как щенков. Вышли терпеть и сыграть вничью, облажались по полной. Ужас»

Теги Зенит Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Колыванов Краснодар Марцел Личка Футбол

Игорь Колыванов назвал главного тренера «Динамо» Марцела Личку трусом.

Бело-голубые в 30-м туре Мир РПЛ на выезде уступили «Краснодару» (0:1) и завершили сезон на третьем месте. «Динамо» лидировало в чемпионате перед заключительным туром. 

– «Зенит» поздравим с первым местом, а «Динамо» просто обосралось. С таким составом выходить и играть на ничью, практически ни одного момента... Они не играли в футбол сегодня. Даже сердце болит, давно так не переживал.

– «Динамо» очень жаль. Кажется, это проклятье.

– Послушайте, это не проклятье. Одна команда играла в футбол агрессивно и с настроением, а «Динамо» вышло терпеть и сыграть вничью. Сегодня это не команда, которая заслуживала чемпионства.

– Получается, Личка сам уступил чемпионство?

– Личка – трус. Как его по-другому назвать? Выходи и играй в футбол, напрягай соперника. Они не напрягли ни разу, играли от обороны. Не умеют они в такой футбол играть – раз проходит, два проходит. Настроя тоже не было. Облажались по полной программе.

Болельщики «Динамо» простили бы все, если бы «Динамо» играло в атаку, прессинговало. Когда за 95 минут команда ничего не создала – это просто катастрофа. «Краснодар» победил заслуженно, вынес «Динамо», как щенков. У меня вопрос к Личке: «Когда ты горишь 0:1 и выпускаешь Паршивлюка, у тебя все хорошо?» Ужас, – сказал бывший футболист «Динамо» и сборной России. 

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34 комментария
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Жестко, но в целом по делу. Динамо реально играло на ничью, и все это идет от тренера
+39
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+37
Ответ Калабаскас
Эээ, вообще то Личка топ тренер, а Мусаев физрук, мы так на спортсе давно решили
Мусаев физрук и есть.
+27
-3
+24
Ответ Калабаскас
Эээ, вообще то Личка топ тренер, а Мусаев физрук, мы так на спортсе давно решили
Еще мы на спортсе решили, что Морено из Сочи топ.
В 13 матчах - две победы (над Иличем и Абаскалем) и последнее место с отрывом.
Ну топ же, да?
А Ташуев, который на 10 месте с факелом шёл - физрук)
+11
-3
+8
Эээ, вообще то Личка топ тренер, а Мусаев физрук, мы так на спортсе давно решили
+17
-10
+7
Ответ mancity111
Вот клоун. Сам то физрук похлеще всех.
Игорь Колыванов выигрывал чемпионат Европы U 17 как тренер,а что выигрывал пан Личка-это загадка для всех.
+10
-3
+7
О, на эмоциях и градусе сейчас пойдут высказывания бывших )) за болел со стажем вообще страшно. На самом деле худший из кошмаров прям сегодня для них)
+4
0
+4
перемывать косточки иностранцу это святое.
+5
-1
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....сказал все по делу,такой шанс даётся раз в жизни...все виноваты в поражении....и тренер,и игроки...столько времени было настроиться..но получилось так как есть...
+3
0
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Лидеры команды это те игроки, кто делает разницу как раз в таких матч-финалах. Я же сегодня могу вспомнить только нелепый удар Нгомале из убойной позиции, с которой он же сам и приносил позолоченные очки команде. И растворимость Кости в игре, как это делает Холанд в решающих матчах за клуб и сборную. Сегодняшний отлив ДМ это мощный плевок не только в лицо фанатов клуба, но и многих нейтральных болельщиков, которые искренне переживали и желали чемпионства бело-голубым. .
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Ответ dinm 8
Игорь Колыванов выигрывал чемпионат Европы U 17 как тренер,а что выигрывал пан Личка-это загадка для всех.
Прервал доминирование БАТЭ в Белоруси
+3
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+2
Ответ Калабаскас
Семак вон чемпионства штампует как и Юрий Палыч Какие достижения были у всяких николичей, Спаллетти, боашей, биличей и прочих физруков?
Лол, у Семина 3 чемпионства за 20 лет в Локо )
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Бгг.
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Ответ Champions of the World
Личка получил в личку
🤦🏼‍♂️
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Игорь сформулировал всё, что я бы хотел сказать. Личке выпал шанс (незаслуженный) на чемпионство, он его просрал (ну вот правильное слово). Его команда судорожно отбивалась первые 55 минут, пока наконец не пропустила, и потом даже давление не смогла создать. Краснодар играл за золото, а команда Лички получила золотой дождь.
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А все уверены, что команда выполняла установку тренера, а не просто наложила в шорты?
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Ответ Калабаскас
Эээ, вообще то Личка топ тренер, а Мусаев физрук, мы так на спортсе давно решили
Мы , это те кто сегодня скушали Вафлю.
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Ответ Калабаскас
Конечно топ, это же топовый иностранный специалист, нужно молиться на западных людей они во всем лучше нас
Личка взял медали на 1 очко отстав от чемпиона. Какие достижения в последнее время были у Динамо при отечественных физруках типа Хохлова и Кобелева?
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Ответ Ебздрогыч
Жестко, но в целом по делу. Динамо реально играло на ничью, и все это идет от тренера
Да нормально Динамо играло, и моментов немало было, 2 штанги. У Краснодара можно подумать уйма моментов было до гола.
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Игорь вспомни как в 86г промазал
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Ответ riverman1980
Лол, у Семина 3 чемпионства за 20 лет в Локо )
Сколько у иностранных физруков?
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Ответ Калабаскас
Семак вон чемпионства штампует как и Юрий Палыч Какие достижения были у всяких николичей, Спаллетти, боашей, биличей и прочих физруков?
Ты че наркоман? У Семака уже чемпионств больше, чем у Семина.
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Ответ Ебздрогыч
Жестко, но в целом по делу. Динамо реально играло на ничью, и все это идет от тренера
Легко подводить выводы под итоговый счет, особенно когда знаешь его. Факт в том, что любой играл бы закрыто против команды, которой нужна только победа. Личка тут не новатор.
По счету играют и Клопп, и Пеп, и Анчелотти. Просто когда-то эта игра приносит результат, а когда-то, как сегодня у Динамо - нет.
Краснодар тоже не доминатором на поле вышел.
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Ответ ОттоДракула
Мусаев физрук и есть.
Комментарий удален модератором
Сколько же помоев сейчас польётся от прославленных отечественных спортсменов в прошлом и вовсе не нужных "специалистов" в настоящем!
Личка до последнего с командой боролся за чемпионство, даже если с планом на игру и ошибся, но он не заслуживает за сезон таких эпитетов!
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Полностью согласен, в следующем сезоне будем болтаться в середине, а чеха уберут, и всё по новой
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Согласен, так чемпионами не становятся. Динамо вышло сохранить ничейку, а должны были грызть газон и втаптывать в него соперника. Краснодар давно мог стать чемпионом, но тоже не хватило стальных яиц для этого. А получилась победа в пользу Зенита.
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Зато сколько пафоса было, в том числе и на sports.ru :)
Команда, достойная сорока восьми годов без чемпионства, и ещё такого же срока в будущем.
И отдельно этот самый нападающий, который скоро в "Реал" перейдет.
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За трусость всегда приходит наказание, а за волю к победе идёт награда и Динамо побывало в обеих ситуациях, как можно это не понимать. Ладно, если Италия так играла, но Динамо не умеет играть от обороны и терпеть, просто идут против себя. Абсурд полный
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Сейчас набегут "эксперты")))Да,облажалось Динамо,мягко говоря...Несмотря на это-сезон был интересный-ждем следующий!
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Вот клоун. Сам то физрук похлеще всех.
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