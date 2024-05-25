Игорь Колыванов: «Личка – трус, «Краснодар» заслуженно вынес «Динамо», как щенков. Вышли терпеть и сыграть вничью, облажались по полной. Ужас»
Игорь Колыванов назвал главного тренера «Динамо» Марцела Личку трусом.
Бело-голубые в 30-м туре Мир РПЛ на выезде уступили «Краснодару» (0:1) и завершили сезон на третьем месте. «Динамо» лидировало в чемпионате перед заключительным туром.
– «Зенит» поздравим с первым местом, а «Динамо» просто обосралось. С таким составом выходить и играть на ничью, практически ни одного момента... Они не играли в футбол сегодня. Даже сердце болит, давно так не переживал.
– «Динамо» очень жаль. Кажется, это проклятье.
– Послушайте, это не проклятье. Одна команда играла в футбол агрессивно и с настроением, а «Динамо» вышло терпеть и сыграть вничью. Сегодня это не команда, которая заслуживала чемпионства.
– Получается, Личка сам уступил чемпионство?
– Личка – трус. Как его по-другому назвать? Выходи и играй в футбол, напрягай соперника. Они не напрягли ни разу, играли от обороны. Не умеют они в такой футбол играть – раз проходит, два проходит. Настроя тоже не было. Облажались по полной программе.
Болельщики «Динамо» простили бы все, если бы «Динамо» играло в атаку, прессинговало. Когда за 95 минут команда ничего не создала – это просто катастрофа. «Краснодар» победил заслуженно, вынес «Динамо», как щенков. У меня вопрос к Личке: «Когда ты горишь 0:1 и выпускаешь Паршивлюка, у тебя все хорошо?» Ужас, – сказал бывший футболист «Динамо» и сборной России.
В 13 матчах - две победы (над Иличем и Абаскалем) и последнее место с отрывом.
Ну топ же, да?
А Ташуев, который на 10 месте с факелом шёл - физрук)
По счету играют и Клопп, и Пеп, и Анчелотти. Просто когда-то эта игра приносит результат, а когда-то, как сегодня у Динамо - нет.
Краснодар тоже не доминатором на поле вышел.
Личка до последнего с командой боролся за чемпионство, даже если с планом на игру и ошибся, но он не заслуживает за сезон таких эпитетов!
Команда, достойная сорока восьми годов без чемпионства, и ещё такого же срока в будущем.
И отдельно этот самый нападающий, который скоро в "Реал" перейдет.