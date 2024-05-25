Игорь Колыванов: «Личка – трус, «Краснодар» заслуженно вынес «Динамо», как щенков. Вышли терпеть и сыграть вничью, облажались по полной. Ужас»

Игорь Колыванов назвал главного тренера «Динамо» Марцела Личку трусом.

Бело-голубые в 30-м туре Мир на выезде уступили « » (0:1) и завершили сезон на третьем месте. «Динамо» лидировало в чемпионате перед заключительным туром.

– « » поздравим с первым местом, а «Динамо» просто обосралось. С таким составом выходить и играть на ничью, практически ни одного момента... Они не играли в футбол сегодня. Даже сердце болит, давно так не переживал.

– «Динамо» очень жаль. Кажется, это проклятье.

– Послушайте, это не проклятье. Одна команда играла в футбол агрессивно и с настроением, а «Динамо» вышло терпеть и сыграть вничью. Сегодня это не команда, которая заслуживала чемпионства.

– Получается, сам уступил чемпионство?

– Личка – трус. Как его по-другому назвать? Выходи и играй в футбол, напрягай соперника. Они не напрягли ни разу, играли от обороны. Не умеют они в такой футбол играть – раз проходит, два проходит. Настроя тоже не было. Облажались по полной программе.

Болельщики «Динамо» простили бы все, если бы «Динамо» играло в атаку, прессинговало. Когда за 95 минут команда ничего не создала – это просто катастрофа. «Краснодар» победил заслуженно, вынес «Динамо», как щенков. У меня вопрос к Личке: «Когда ты горишь 0:1 и выпускаешь , у тебя все хорошо?» Ужас, – сказал бывший футболист « » и сборной России.