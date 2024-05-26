Личка о 0:1 от «Краснодара»: «Матч был вопросом жизни и смерти – ничего не получилось. Но надо уважать «Динамо» за результат в этом году» 

Марчел Личка высказался о 3-м месте «Динамо» по итогам сезона Мир РПЛ.

В 30-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1), для чемпионства им достаточно было сыграть вничью.

«Мне сейчас грустно. Но [не]многие верили четыре-пять недель назад, что мы можем сейчас биться с « » за чемпионство. Те эмоции, которые дали болельщики и команда, очень приятны для меня. Но, к сожалению, не был сделан последний маленький шаг. Мы для того и играем в футбол, для таких игр, как с «Краснодаром».

Мы знали, что если проиграем, закончим сезон на третьем месте. Это значит, что у нас ничего не получилось. Но это жизнь и это футбол. Это был вопрос жизни и смерти.

Сегодня-завтра будем грустить. Но надо уважать нашу команду за результат в этом году», — сказал .

Проклятие «Динамо» все еще в силе. Оно произошло то ли от Берии, то ли от жены уволенного тренера, то ли от кричалки про 3000