Личка о 0:1 от «Краснодара»: «Матч был вопросом жизни и смерти – ничего не получилось. Но надо уважать «Динамо» за результат в этом году»
Марчел Личка высказался о 3-м месте «Динамо» по итогам сезона Мир РПЛ.
В 30-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1), для чемпионства им достаточно было сыграть вничью.
«Мне сейчас грустно. Но [не]многие верили четыре-пять недель назад, что мы можем сейчас биться с «Краснодаром» за чемпионство. Те эмоции, которые дали болельщики и команда, очень приятны для меня. Но, к сожалению, не был сделан последний маленький шаг. Мы для того и играем в футбол, для таких игр, как с «Краснодаром».
Мы знали, что если проиграем, закончим сезон на третьем месте. Это значит, что у нас ничего не получилось. Но это жизнь и это футбол. Это был вопрос жизни и смерти.
Сегодня-завтра будем грустить. Но надо уважать нашу команду за результат в этом году», — сказал Личка.
Проклятие «Динамо» все еще в силе. Оно произошло то ли от Берии, то ли от жены уволенного тренера, то ли от кричалки про 3000
Но с другой стороны эта борьба вызвана скорее слабостью Зенита. Набрали 56 очков, красавцы. В прошлом году ЦСКА набрал 58, Спартак 54.
Еще годом ранее Сочи 56.
Еще ранее Спартак 57 и Локо 56.
Еще ранее Локо 57.
Локо и Краснодар по 56.
Это все годы чемпионства Зенита и всегда титул был досрочный, то есть ничего экстраординарного Динамо не сделало, но провалился Зенит.
Но даже до Зенита ситуация похожая.
17/18 Локо, ЦСКА и Спартак - 60-58-56 соответственно.
16/17 Вообще 3 команды вышли за 60+.
Да и в принципе последний раз, когда у нас 2 место не набирало 56 очков - 2009 год.
Так что Динамо можно хвалить, но нет смысла называть это каким то сверхрезультатом.
Спасибо всем трём командам за такую концовку чемпионата!
Динамо надо было это учитывать и играть на победу. А вышли 0:0 катать, заслуженно и получили.
Зенит 1,5 месяца всеми правдами и неправдами сливал титул, но он ни Динамо, ни Краснодару сильно оказался тоже не нужен.
Поделом!
По xPoints они делят 4-5 место с ЦСКА , отставая почти на 12 очков от Зенита. Это объективный уровень их игры.
Просто в их составе оказался Костя Тюкавин, который наверное единственный из всей команды заслуживал чемпионства. Чьи голы и передачи принесли клубу аж 30-ть очков. Ну и Бителло тоже был неплох.
А закончил он играть в свой футбол уже в Динамо. Когда тренер, который прославился в нашей лиги как мастер яркой атакующей игры, зачем-то начал пытаться играть на результат. Несколько раз на шару прокатило, но фортуна вечной быть не могла и в решающем матче Динамо предсказуемо посыпалось.
Поставил, в попытке сыграть вничью.
Даса в защите не хуже и в разы сильнее в организации атаки. Именно Даса затащил Динамо в золотой матч на 92 минуте в игре с Сочи...
Личка этого не понял, или просто трус.