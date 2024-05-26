Личка о 0:1 от «Краснодара»: «Матч был вопросом жизни и смерти – ничего не получилось. Но надо уважать «Динамо» за результат в этом году» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марчел Личка высказался о 3-м месте «Динамо» по итогам сезона Мир РПЛ.

В 30-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1), для чемпионства им достаточно было сыграть вничью.

«Мне сейчас грустно. Но [не]многие верили четыре-пять недель назад, что мы можем сейчас биться с «Краснодаром» за чемпионство. Те эмоции, которые дали болельщики и команда, очень приятны для меня. Но, к сожалению, не был сделан последний маленький шаг. Мы для того и играем в футбол, для таких игр, как с «Краснодаром».

Мы знали, что если проиграем, закончим сезон на третьем месте. Это значит, что у нас ничего не получилось. Но это жизнь и это футбол. Это был вопрос жизни и смерти. 

Сегодня-завтра будем грустить. Но надо уважать нашу команду за результат в этом году», — сказал Личка.

Проклятие «Динамо» все еще в силе. Оно произошло то ли от Берии, то ли от жены уволенного тренера, то ли от кричалки про 3000

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67 комментариев
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Личку не хочется троллить, учитывая что Динамо уже долгие годы бесхребетная команда, какого тренера ни возьми, 30 лет не было титулов.
+58
-3
+55
Всё-таки две штанги и 100% момент у Нгамале. Моменты были . Но это спорт
+40
-1
+39
С одной стороны да, молодцы, боролись.
Но с другой стороны эта борьба вызвана скорее слабостью Зенита. Набрали 56 очков, красавцы. В прошлом году ЦСКА набрал 58, Спартак 54.
Еще годом ранее Сочи 56.
Еще ранее Спартак 57 и Локо 56.
Еще ранее Локо 57.
Локо и Краснодар по 56.
Это все годы чемпионства Зенита и всегда титул был досрочный, то есть ничего экстраординарного Динамо не сделало, но провалился Зенит.
Но даже до Зенита ситуация похожая.
17/18 Локо, ЦСКА и Спартак - 60-58-56 соответственно.
16/17 Вообще 3 команды вышли за 60+.

Да и в принципе последний раз, когда у нас 2 место не набирало 56 очков - 2009 год.

Так что Динамо можно хвалить, но нет смысла называть это каким то сверхрезультатом.
+35
-5
+30
Ответ kvint(ksk)
Всё-таки две штанги и 100% момент у Нгамале. Моменты были . Но это спорт
Ему и так Бог футбола в 2 матчах с Сочи и Балтикой + к завершению занёс
+21
-1
+20
Концерт Люси Чеботиной состоится ?😅
+26
-6
+20
А по итогу поцеловали шляпу Боярского)
+19
-1
+18
Ответ arspurs9
С одной стороны да, молодцы, боролись. Но с другой стороны эта борьба вызвана скорее слабостью Зенита. Набрали 56 очков, красавцы. В прошлом году ЦСКА набрал 58, Спартак 54. Еще годом ранее Сочи 56. Еще ранее Спартак 57 и Локо 56. Еще ранее Локо 57. Локо и Краснодар по 56. Это все годы чемпионства Зенита и всегда титул был досрочный, то есть ничего экстраординарного Динамо не сделало, но провалился Зенит. Но даже до Зенита ситуация похожая. 17/18 Локо, ЦСКА и Спартак - 60-58-56 соответственно. 16/17 Вообще 3 команды вышли за 60+. Да и в принципе последний раз, когда у нас 2 место не набирало 56 очков - 2009 год. Так что Динамо можно хвалить, но нет смысла называть это каким то сверхрезультатом.
Динамо весь сезон шло на медаль. Чемпионские амбиции появились только в последних турах из-за цирка от Зенита и просрочки. Лидеры по очкам, набранным весной. Проиграли решающий матч. Результат ровно тот, какой и уровень Динамо. Смех вызывают только болельщики, которые били себя в грудь и орали, что чемпионство в кармане) А, ну и кричалки про Зенит...
+18
-4
+14
Не привёз бы Пися или штанги не мешали бы Динамо, комментарии были бы совсем другими. Это футбол, в таких матчах решают мелочи.
Спасибо всем трём командам за такую концовку чемпионата!
+11
-3
+8
Ответ kvint(ksk)
Всё-таки две штанги и 100% момент у Нгамале. Моменты были . Но это спорт
Ещё в 1 тайме был опасный момент
+8
-1
+7
Ответ 1футбол1
Не привёз бы Лещук два гола матче со Спартаком и было бы Динамо чемпионом после 29 тура
Не отскочи Динамо в двух матчах с аутсайдерами на 90+ и не были
+8
-1
+7
На всех уровнях, когда нашей команде хватит и ничьей, я не помню ни одного случая, чтобы мы не слили этот матч.
Динамо надо было это учитывать и играть на победу. А вышли 0:0 катать, заслуженно и получили.

Зенит 1,5 месяца всеми правдами и неправдами сливал титул, но он ни Динамо, ни Краснодару сильно оказался тоже не нужен.

Поделом!
+7
0
+7
И так проиграли. Ещё и Люся?)))
+9
-3
+6
Смолов ноль полнейший !!!
+7
-1
+6
Ответ Зелёный гопник
Концерт Люси Чеботиной состоится ?😅
На первом матче в Лиге чемпионов
+6
-1
+5
Ответ arspurs9
С одной стороны да, молодцы, боролись. Но с другой стороны эта борьба вызвана скорее слабостью Зенита. Набрали 56 очков, красавцы. В прошлом году ЦСКА набрал 58, Спартак 54. Еще годом ранее Сочи 56. Еще ранее Спартак 57 и Локо 56. Еще ранее Локо 57. Локо и Краснодар по 56. Это все годы чемпионства Зенита и всегда титул был досрочный, то есть ничего экстраординарного Динамо не сделало, но провалился Зенит. Но даже до Зенита ситуация похожая. 17/18 Локо, ЦСКА и Спартак - 60-58-56 соответственно. 16/17 Вообще 3 команды вышли за 60+. Да и в принципе последний раз, когда у нас 2 место не набирало 56 очков - 2009 год. Так что Динамо можно хвалить, но нет смысла называть это каким то сверхрезультатом.
Хм, а все эксперты рассказывали, что в год чемпионства Спартака у него слабые конкуренты были (набравшие больше 60 очков при этом)
+5
0
+5
Ответ Алексей Ненахов
Всех легов поганой метлой из Зенита, только воспитанники! Ой а их же нет
Легионеры Зенита дают результат, они молодцы!
+5
0
+5
Сыграли очень трусливо и точка.
+5
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+4
"Динамо" в этом сумбурном году фартило очень сильно, я бы по игре их на пятое место поставил. По ходу сезона, конечно, команда и тренеры проделали отличную работу, но в финале они проиграли вчистую. И самое главное - это в желание. Нагучевой, спасибо за репортаж, приходилось периодически выключать звук. Очень хочется верить, что в следующем сезоне не будет Макарова, Смолова и тех легионеров, которые отрабатывали свой номер. Личке спасибо за сезон.
+4
0
+4
Ну и ничего в этом сезоне Динамо, объективно, не заслуживало. Было много матчей, в которых они перебирали очков, которых не заслуживали. https://understat.com/league/RFPL
По xPoints они делят 4-5 место с ЦСКА , отставая почти на 12 очков от Зенита. Это объективный уровень их игры.
Просто в их составе оказался Костя Тюкавин, который наверное единственный из всей команды заслуживал чемпионства. Чьи голы и передачи принесли клубу аж 30-ть очков. Ну и Бителло тоже был неплох.
+4
-1
+3
Ответ bad_bear
ты типа рядовой юморист на сайте? 🤦‍♂️🤡
И пошутить могу и ***** послать. Тебе какой вариант ближе?
+4
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+3
быки настроились на игру, а Динамо нет. Ясно же, что в ключевых матчах важнее всего командная скорость, умение собирать отскоки, быть быстрее соперника в каждом игровом эпизоде. У быков это получилось. Каждому свое..
+3
0
+3
Ответ Antonio Gaudi
Личка оказался трусом, к огромному моему сожалению. Его Оренбург был ярким и бескомпромиссным апологетом атакующего футбола. Несмотря на не лучший состав, команда ниразу не предавала свои принципы. А в Динамо от этих принципов Личка раз за разом отступал. Против Зенит играл откровенно глухим вторым номером, против Крыльев в решающем домашнем матче его команда полностью отдаёт мяч аутсайдеру без турнирных задач. В Краснодар выезжает с трясущимися ногами и мечтой сохранить нулевую ничью. Обидно, что Личка проявил себя таким образом. Ведь в нынешнем сезоне он вполне мог добиться выдающегося результата и играя в тот же футбол с Динамо, что он ставил Оренбургу. Но он решил играть в то, во что играть не умеет. За что и заслуженно поплатился.
Личка, приехав в Петербург с Оренбургом, решил сыграть в футбол. Получил восьмёрку и после этого Личка перестал играть в футбол.
+7
-4
+3
За несколько лет, впервые посмотрел матч РПЛ. Не понравилось отношение некоторых игроков Динамо. В последнем отрезке у некоторых игроков, отсутствовал хищный инстинкт отыграться. Поступок Паршивлюка - максимально удодский. Но поведение тренера - достойное.
+3
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И всего-то ДМ для долгожданного 1 места зимой надо было подписать нормального вратаря.
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+3
Ответ ЗЕНИТ65
Личка, приехав в Петербург с Оренбургом, решил сыграть в футбол. Получил восьмёрку и после этого Личка перестал играть в футбол.
И после тех 0:8 его Оренбург продолжал играть в футбол в остальных матчах.
А закончил он играть в свой футбол уже в Динамо. Когда тренер, который прославился в нашей лиги как мастер яркой атакующей игры, зачем-то начал пытаться играть на результат. Несколько раз на шару прокатило, но фортуна вечной быть не могла и в решающем матче Динамо предсказуемо посыпалось.
+4
-2
+2
Ответ Северный болельщик
Не привёз бы Пися или штанги не мешали бы Динамо, комментарии были бы совсем другими. Это футбол, в таких матчах решают мелочи. Спасибо всем трём командам за такую концовку чемпионата!
Не привёз бы Лещук два гола матче со Спартаком и было бы Динамо чемпионом после 29 тура
+4
-2
+2
Не надо было Динамо готовиться к ничьей
+3
-1
+2
Как может что-то получится, если ставить автобус в надежде на ничью.
+4
-2
+2
Я цЕлую неделю молил Бога чтобы Личка не поставил Маричаля в состав.
Поставил, в попытке сыграть вничью.
Даса в защите не хуже и в разы сильнее в организации атаки. Именно Даса затащил Динамо в золотой матч на 92 минуте в игре с Сочи...
Личка этого не понял, или просто трус.
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Ответ Зелёный гопник
Всех легионеров продать и играть воспитанниками! Ну и Смоловых деревянных тоже убрать!
Смолов Паршивлюк Лещук на выход. А середина у Динамо из легов приличная.
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