Орлов о «Краснодаре»: «Набрали бы больше очков, если бы не убрали Ивича. Мусаев не оживил игру команды»
Геннадий Орлов высказался о влиянии смены тренера на игру «Краснодара».
В марте «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича, вместо него команду возглавил Мурад Мусаев. В сезоне-2023/24 клуб занял 2-е место в Мир РПЛ.
«Убежден: если бы Ивича не убрали, южане набрали бы больше очков. Для меня это очевидно.
Не все решения Мусаева по составу я понял. Например, почему в ряде матчей Кривцов, которого считаю очень перспективным полузащитником, выходил на поле на 70-й минуте? Мусаев почему-то перестал в него верить.
Не знаю... Кривцов – боец, с харизмой. Замечательный игрок! Появлялся на поле во втором тайме и был лучшим. Да и Волков при новом тренере сел в запас. Со скоростью парень...
По большому счету, Мусаев мало что поменял в игре «Краснодара», не оживил ее», – сказал Орлов.
Мусаев это квинтэссенция слово физрук
Для меня Мусаев кончился как тренер в лч когда играли с Севильей , вели 2-1 в большинстве после первого тайма , стали даться к воротам , все замены в защиту , Вандерсон на банке который уже был готов играть , на тот момент это пол команды игрок , и вышел только когда стали гореть 3-2
Для меня тогда с Мусаевым все стало понятно