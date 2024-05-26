Орлов о «Краснодаре»: «Набрали бы больше очков, если бы не убрали Ивича. Мусаев не оживил игру команды»

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Спорт-Экспресс Сергей Волков Никита Кривцов Футбол

Геннадий Орлов высказался о влиянии смены тренера на игру «Краснодара».

В марте «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича, вместо него команду возглавил Мурад Мусаев. В сезоне-2023/24 клуб занял 2-е место в Мир РПЛ.

«Убежден: если бы Ивича не убрали, южане набрали бы больше очков. Для меня это очевидно.

Не все решения Мусаева по составу я понял. Например, почему в ряде матчей Кривцов, которого считаю очень перспективным полузащитником, выходил на поле на 70-й минуте? Мусаев почему-то перестал в него верить.

Не знаю... Кривцов – боец, с харизмой. Замечательный игрок! Появлялся на поле во втором тайме и был лучшим. Да и Волков при новом тренере сел в запас. Со скоростью парень...

По большому счету, Мусаев мало что поменял в игре «Краснодара», не оживил ее», – сказал Орлов.

Почему «Краснодар» без Ивича повалился

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Старый выдал базу
Мусаев это квинтэссенция слово физрук
+9
-4
+5
честно говоря, когда глянул матч первого круга Зенит - Краснодар, было сильно заметно, насколько грамотно, классно, сбалансировано выглядел Краснодар. Было впечатление, что играем с европейской командой, знающей свою силу и уровень. Без обид, после прихода Мусаева, увидел версию команды именно нашего чемпионата, значительно менее интересную.
+4
-1
+3
Ответ Юрий Кечко
Старый выдал базу Мусаев это квинтэссенция слово физрук
Дополню свой комментарий , а то тут минусаторы уже набежали
Для меня Мусаев кончился как тренер в лч когда играли с Севильей , вели 2-1 в большинстве после первого тайма , стали даться к воротам , все замены в защиту , Вандерсон на банке который уже был готов играть , на тот момент это пол команды игрок , и вышел только когда стали гореть 3-2
Для меня тогда с Мусаевым все стало понятно
+7
-4
+3
Ответ zhag
Этот эксперт балабол , предсказатель липовый ,достаёт хуже Мостового.
К мнению Орлова можно относиться по разному, но он хотя бы так или иначе аргументирует своё высказывание. У Мостового же всегда единственный набор аргументов - не играл, чеканить не умеет, мяч круглый, бабки халявные..
+2
-1
+1
Краснодару респект не дали динамо чемпионом стать
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Дополню свой комментарий , а то тут минусаторы уже набежали Для меня Мусаев кончился как тренер в лч когда играли с Севильей , вели 2-1 в большинстве после первого тайма , стали даться к воротам , все замены в защиту , Вандерсон на банке который уже был готов играть , на тот момент это пол команды игрок , и вышел только когда стали гореть 3-2 Для меня тогда с Мусаевым все стало понятно
Согласен полностью. И это не единичный момент был. Когда команда так безвольно сливают это показатель работы тренера
+1
-1
0
Ответ Diablosax
Минусуют по делу! Вы смотрели фильм Краснодара о том сезоне ЛЧ и что он говорил в перерыве матча с Севильей?! Типичный диванный аналитик
А что он говорил ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий