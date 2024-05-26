Орлов о «Краснодаре»: «Набрали бы больше очков, если бы не убрали Ивича. Мусаев не оживил игру команды»

Геннадий Орлов высказался о влиянии смены тренера на игру «Краснодара».

В марте «Краснодар» уволил с поста главного тренера , вместо него команду возглавил . В сезоне-2023/24 клуб занял 2-е место в Мир .

«Убежден: если бы Ивича не убрали, южане набрали бы больше очков. Для меня это очевидно.

Не все решения Мусаева по составу я понял. Например, почему в ряде матчей Кривцов, которого считаю очень перспективным полузащитником, выходил на поле на 70-й минуте? Мусаев почему-то перестал в него верить.

Не знаю... Кривцов – боец, с харизмой. Замечательный игрок! Появлялся на поле во втором тайме и был лучшим. Да и Волков при новом тренере сел в запас. Со скоростью парень...

По большому счету, Мусаев мало что поменял в игре « », не оживил ее», – сказал .

Почему «Краснодар» без Ивича повалился