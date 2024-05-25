«Краснодар» с Мусаевым взял 57% очков – 17 в 10 турах. С Ивичем было 65% – 39 очков в 20 турах

«Краснодар» набрал 57% возможных очков после возвращения Мурада Мусаева.

«Быки» заняли второе место в итоговой таблице Мир , набрав 56 очков.

В 10 последних турах кубанский клуб набрал 57% возможных баллов – 17 из 30. В этих матчах командой руководил .

В 20 турах при « » набрал 39 очков из 60 – 65%.