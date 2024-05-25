«Краснодар» с Мусаевым взял 57% очков – 17 в 10 турах. С Ивичем было 65% – 39 очков в 20 турах

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» набрал 57% возможных очков после возвращения Мурада Мусаева.

«Быки» заняли второе место в итоговой таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков. 

В 10 последних турах кубанский клуб набрал 57% возможных баллов – 17 из 30. В этих матчах командой руководил Мурад Мусаев.

В 20 турах при Владимире Ивиче «Краснодар» набрал 39 очков из 60 – 65%. 

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39 комментариев
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Ивич - 65%
Физрук - 57
Галицкий - 100% слить чемп
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+23
чуть хуже процент не так уж и плохо вопрос в соперниках все же .
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+10
Ответ AlKRD
Ивич - 65% Физрук - 57 Галицкий - 100% слить чемп
Справедливости ради - последние 2 игры Краснодар играл мощно и ярко.
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+9
Никогда Краснодар не был так близок к чемпионству, эх
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Убирать из команды тренера по ходу сезона, который в общем-то показывал лучшие результаты - это что такое вообще. Борьба за чемпионство так выглядит?
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Ответ Андрей Лавров
Именно Галицкий виноват в упущенном чемпионстве. Я не представляю о чем он вообще думал когда решил уволить посреди сезона Ивича и вернуть Мусаева. Я более чем уверен, что в ближайшее время Краснодар даже близко не подберется к этому результату, а Мусаева уволят уже в следующем сезоне.
Наверное он думал о позорном вылете из Кубка
Или о поражении от Ростова
Или от ничьи с Рубином
Вариантов много, благо топарь Ивич постарался
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Ответ Overkiller
Какое же ущербное мышление.
Обесценить огромную работу - это достойно
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Ответ AlKRD
Ивич - 65% Физрук - 57 Галицкий - 100% слить чемп
Скажите спасибо хозяину клуба. Решение выгнать хорошего специалиста это чистое самодурство.
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Ответ NomerSports
чуть хуже процент не так уж и плохо вопрос в соперниках все же .
У Ивича в два раза больше матчей, так что сравнение процентов некорректно
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Последние 10 матчей Ивича 15 очков. Где эта информация в статье?
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Ответ Андрей Лавров
Именно Галицкий виноват в упущенном чемпионстве. Я не представляю о чем он вообще думал когда решил уволить посреди сезона Ивича и вернуть Мусаева. Я более чем уверен, что в ближайшее время Краснодар даже близко не подберется к этому результату, а Мусаева уволят уже в следующем сезоне.
Судя по тому, как стремительно Галицкий постарел, там у него проблем куча со здоровьем.
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Чтобы стать чемпионом Краснодару нужно было всего лишь забить 1 гол Крыльям...
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Ответ Sergey Smolensky
Судя по тому, как стремительно Галицкий постарел, там у него проблем куча со здоровьем.
Ну это и не секрет, у него обнаружили лейкемию пару лет назад
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Ответ Netto Brutto
Справедливости ради - последние 2 игры Краснодар играл мощно и ярко.
Да ладно, они даже сегодня могли не выиграть. 2 штанги и ещё несколько неплохих близких ударов было у Динамо.
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Ответ Калабаскас
Ивич - слил Кубок, не подготовил команду зимой, слил два матча Настоящий физрук, который походу зарядил всю зарплату на хвалебные оды на спортсе
Сколько Семак слил матчей? Надо было его тоже убрать?
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Ну эта отставка войдет в историю, да.
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Набрали на аутсайдерах очки, а где были с Локомотивом, Зенитом и Спартаком?
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Ответ IgorBudda
Твои достижения покруче?
Какое же ущербное мышление.
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Ответ dreamstep
В Краснодар после ухода Ивича теперь каждый тренер должен хорошо подумать, стоит ли идти так как владелец может убрать тренера который привёл команду к чемпионской гонке. Походу решили своего физрука оставить, чтоб вопросов не задавал.
А если посчитать не весь чемпионат, то вяснится, что за последние 9 матчей Ивич в чемпионате набрал 12 баллов. Это 1,3 бала за матч. При этом при Мусаеве набрали 17 баллов за 10 матчей. Это 1,7 баллов. получается, что Мусаев вывел команду из кризиса?) И при Ивиче шансы на победу утратили гораздо раньше
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Ответ Андрей Лавров
Именно Галицкий виноват в упущенном чемпионстве. Я не представляю о чем он вообще думал когда решил уволить посреди сезона Ивича и вернуть Мусаева. Я более чем уверен, что в ближайшее время Краснодар даже близко не подберется к этому результату, а Мусаева уволят уже в следующем сезоне.
А если посчитать не весь чемпионат, то вяснится, что за последние 9 матчей Ивич в чемпионате набрал 12 баллов. Это 1,3 бала за матч. При этом при Мусаеве набрали 17 баллов за 10 матчей. Это 1,7 баллов. получается, что Мусаев вывел команду из кризиса?) И при Ивиче шансы на победу утратили гораздо раньше
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Мусаев в 10 матчах показал как раз,что он не физрук. Команда при нём не выглядела слабее,чем при Ивиче. Поэтому эти проценты все относительны. А сегодня,так вообще вынесли Динамо. И ещё вопрос,при Ивиче взяли бы 2 место,и были в 10минутах от первого. Зениту просто повезло сегодня. ... Но победителей не судят!
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Все физруки, вообщем
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ну магнит тоже не был первым магазином в стране. так что галицкий не знает, что такое быть победителем.
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Краснодарушка теперь для Зенита оруженосец услужливее Оренбурга или Сочи. Сначала сами с себя трусы сняли Зенитушки ради (увольнением Ивича), потом дома с ними услужливо в позу встали... теперь с Динамиков опять таки ради любимого Зенитушки труселя стянули.
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Именно Галицкий виноват в упущенном чемпионстве. Я не представляю о чем он вообще думал когда решил уволить посреди сезона Ивича и вернуть Мусаева. Я более чем уверен, что в ближайшее время Краснодар даже близко не подберется к этому результату, а Мусаева уволят уже в следующем сезоне.
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Галицкий сделал и построил столько, сколько не сделают все комментаторы спортс...
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В Краснодар после ухода Ивича теперь каждый тренер должен хорошо подумать, стоит ли идти так как владелец может убрать тренера который привёл команду к чемпионской гонке.
Походу решили своего физрука оставить, чтоб вопросов не задавал.
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Доморощенный локальный гений.
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