«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 14 матчей подряд – 11 побед и 3 ничьих. Общий счет – 30:5

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Хэнань Футбол

«Шанхай Шеньхуа» продлил беспроигрышную серию при Леониде Слуцком.

Сегодня команда под руководством российского специалиста обыграла «Хэнань» в 13-м туре чемпионата Китая – 2:1. 


В 14 матчах при Слуцком «Шанхай» одержал 11 побед и трижды сыграл вничью, общий счет – 30:5.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, набрав 33 очка в 13 матчах. «Шанхай Порт» отстает на 6 баллов при двух играх в запасе. Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победы в стиле «Байера»

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28 комментариев
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Байер, берегись)
+35
-2
+33
«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 14 матчей

Мостовой: Шеньхуа себе!
+28
-1
+27
Ответ ФиладельфияЮнион
Слуцкий новый Пеп Гвардиола!
Лëня раньше Пепа начал тренить, так что наоборот
+13
0
+13
Слуцкий новый Пеп Гвардиола!
+13
-1
+12
С очередной Победой, Леонид Викторович !
Продолжайте в том же духе !
+7
0
+7
Жги, Лёня!!!
+6
0
+6
У Мостового с каждой беспроигрышной игрой приступ все ближе
+4
0
+4
Ответ Aleksey Yashin
«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 14 матчей Мостовой: Шеньхуа себе!
Мостовой: «Ну это полный Хэнань. Слуцкий хоть чеканить-то умеет?»👹
+4
-1
+3
Вот ты крутой Слуцкий!! тем более для миллиардного Китая!
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С очередной Победой, Леонид Викторович ! Продолжайте в том же духе !
Качать героя!
+2
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Ответ Denchik 001
Жги, Лёня!!!
💪💪🤘🤘
+2
0
+2
Голы конечно забавные
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Забитые мячи - эт нечто канеш.)
+1
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Сколько там до Байера? Леня только размялся
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Ответ ФиладельфияЮнион
Слуцкий новый Пеп Гвардиола!
Хаби Алонсо. Теперь он ориентир.
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Лёня так держать 💪💪💪
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Как же хорош Леонид Викторович!
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Увидел кто у Хэнаня гол забил и чуть вьетнамские флешбэки не словил. Зашёл в профиль игрока, отпустило.
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В Баварию его
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Инвинсибль
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ЛВС похудел, хорошо выглядит) Так держать!
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Наш собственный Хаби Алонсо)))
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а это всего лишь Шоумен, который даже чеканить не умеет. Другое дело, был бы там человек из футбола, как один Царь. тогда берегись вся Азия.
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Есть Лёня и все остальные.
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Хаби Слуцкий
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