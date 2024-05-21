«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 14 матчей подряд – 11 побед и 3 ничьих. Общий счет – 30:5
«Шанхай Шеньхуа» продлил беспроигрышную серию при Леониде Слуцком.
Сегодня команда под руководством российского специалиста обыграла «Хэнань» в 13-м туре чемпионата Китая – 2:1.
В 14 матчах при Слуцком «Шанхай» одержал 11 побед и трижды сыграл вничью, общий счет – 30:5.
«Шанхай Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, набрав 33 очка в 13 матчах. «Шанхай Порт» отстает на 6 баллов при двух играх в запасе. Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.
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