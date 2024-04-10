Рабинер о Загитовой: «То «безызбежно», то «сородичи-китайцы», как ей это удается? Что она имела в виду – думаю, загадка и для нее самой»

Теги премьер-лига Россия Игорь Рабинер женское катание Алина Загитова ахахаха Футбол

Игорь Рабинер высказался о новом изречении Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова, говоря о постановке номера в шоу Этери Тутберидзе, заявила: «Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев».

«Как ей это удается? То «безызбежно», то теперь вот «сородичи-китайцы»...

Хотя, если Загитова хотела сказать, что все люди – сородичи, вне зависимости от рас, наций и паспортов, то она молодец.

Но что она имела в виду – думаю, загадка и для нее самой. Просто она вот такая. Все предыдущие примеры это доказывают», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Алина Загитова снова в ударе

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8 комментариев
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Да по-моему очевидно, что она хотела сказать "соратники" (типа общие дела, как бы китайские друзья), но после "сор-" она спуталась, что для неё совершенно типично. В голове у человека плавают какие-то слова, на что-то похожие, она пытается ими пользоваться, но так как в интервью надо соображать быстрее, чем у неё получается, часто она делает неверный выбор и выдаёт либо что-то неправильное (пусть и немного чем-то похожее на верный вариант), либо что-то мутированное или смешанное, и получаются вот такие вещи.
Алине надо стараться держаться подальше от интервью, и уж точно её и на пушечный выстрел нельзя подпускать к работе на телевидении и мероприятиях в качестве ведущей. Неформальные беседы у неё ещё могут прокатывать, но всё, что имеет хотя бы оттенок серьёзности, должно быть табу для неё, это как семилетнего ребёнка заставить отвечать на серьёзные вопросы или дать вести передачу на многомиллионную аудиторию.
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Одно слово - будущий журналист!
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Главное, что Алина остается самою собою!
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Она заранее получает вопросы предстоящих интервью и обращается к ИИ за ответами. Тот ей выдаёт ответы, она учит. Но так как она сама весьма отдалённо понимает значения этих слов, то они постоянно путаются в её маленьком мозге. "Неизбежно - безызбежно", "завеса - занавеса", "республика - государство","соратники - сородичи".
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все гои братья... что непонятно
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Она просто глуповатая девчонка, которая хочет казаться взрослой, чего от неё хотят? Ни она первая, ни она последняя, достали бы уже от нее, чё обсуждать по полгода
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