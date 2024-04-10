Рабинер о Загитовой: «То «безызбежно», то «сородичи-китайцы», как ей это удается? Что она имела в виду – думаю, загадка и для нее самой»
Игорь Рабинер высказался о новом изречении Алины Загитовой.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова, говоря о постановке номера в шоу Этери Тутберидзе, заявила: «Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев».
«Как ей это удается? То «безызбежно», то теперь вот «сородичи-китайцы»...
Хотя, если Загитова хотела сказать, что все люди – сородичи, вне зависимости от рас, наций и паспортов, то она молодец.
Но что она имела в виду – думаю, загадка и для нее самой. Просто она вот такая. Все предыдущие примеры это доказывают», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.
«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Алина Загитова снова в ударе
Алине надо стараться держаться подальше от интервью, и уж точно её и на пушечный выстрел нельзя подпускать к работе на телевидении и мероприятиях в качестве ведущей. Неформальные беседы у неё ещё могут прокатывать, но всё, что имеет хотя бы оттенок серьёзности, должно быть табу для неё, это как семилетнего ребёнка заставить отвечать на серьёзные вопросы или дать вести передачу на многомиллионную аудиторию.