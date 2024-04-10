Рабинер о Загитовой: «То «безызбежно», то «сородичи-китайцы», как ей это удается? Что она имела в виду – думаю, загадка и для нее самой»

Игорь Рабинер высказался о новом изречении Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова, говоря о постановке номера в шоу Этери Тутберидзе, заявила: «Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев».

«Как ей это удается? То «безызбежно», то теперь вот «сородичи-китайцы»...

Хотя, если Загитова хотела сказать, что все люди – сородичи, вне зависимости от рас, наций и паспортов, то она молодец.

Но что она имела в виду – думаю, загадка и для нее самой. Просто она вот такая. Все предыдущие примеры это доказывают», – написал журналист «Спорт-Экспресса» .

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Алина Загитова снова в ударе