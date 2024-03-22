Виктор Гусев был в «Крокус Сити Холле» вместе с женой: «Еле успели убежать с Олей»

Игорь Рабинер рассказал, что Виктор Гусев был в «Крокус Сити Холле» этим вечером.

«Знаменитый спортивный комментатор с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент нападения террористов. Они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

Я списался с Витей в 21:12, спросил, зная их любовь к «Пикнику», не там ли он. Гусев через минуту ответил: «Еле успели убежать с Олей».

Потом долго не отвечал, я сильно забеспокоился. И только в 22:38 – следующее сообщение: «Успели. Сейчас на Первом будет», – написал журналист.