Мусаев о продлении контракта с «Краснодаром»: «Не думаю, что руководство будет ориентироваться на 2-е место. Для него самое важное – качество игры и эмоции болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Владимир Хашиг Сергей Галицкий Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев высказался о потенциальном продлении контракта с «Краснодаром».

По итогам сезона команда заняла второе место в Мир РПЛ, несмотря на победу над «Динамо» (1:0) в заключительном 30-м туре.

«Не думаю, что руководство будет ориентироваться на 2-е место при продлении контракта. Они руководствуются тем, как я работаю, и тем, какое качество футбола было на поле.

Для руководства «Краснодара» самое важное – это качество игры и эмоции, которые получили болельщики», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» предложит Мусаеву новый контракт – на 2 года с опцией продления («РБ Спорт»)

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13 комментариев
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"Для руководства «Краснодара» самое важное – чтобы тренер был ручным, и можно было спокойно заходить в раздевалку ", – сказал Мусаев на пресс-конференции.
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Они, по-моему, специально не хотят выигрывать.
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Эмоции зашкаливают,да.
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Дайте Мостовому поработать! Разницы у него с Мусаевым почти нет. Зато первый и футбольной походкой обладает, и чеканить мячом умеет лучше Мурада.
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Футбол что, в забитии голов заключается?
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Мусаев больше похож на колхозника чем на тренера, Краснодар подписав его подписал себе приговор!
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2е слишком хорошо, лучше быть вообще вне тройки, и Мусаев как раз подходит для этого
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Эмоции главного болельщика и по совместительству хозяина
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Мурад, если руководству реально важны эмоции болельщиков - то вчера был твой последний матч в Краснодаре.
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Ответ Aleksey Yashin
"Для руководства «Краснодара» самое важное – чтобы тренер был ручным, и можно было спокойно заходить в раздевалку ", – сказал Мусаев на пресс-конференции.
еще чтобы жил по соседству и объяснял тактику по первому требованию
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Ответ angry horse
Качество игры при тебе стало хуже, чем при Ивиче😎
Ох уж эта качественная игра Ивича в Кубке
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