Мусаев о продлении контракта с «Краснодаром»: «Не думаю, что руководство будет ориентироваться на 2-е место. Для него самое важное – качество игры и эмоции болельщиков»

Мурад Мусаев высказался о потенциальном продлении контракта с «Краснодаром».

По итогам сезона команда заняла второе место в Мир РПЛ, несмотря на победу над «Динамо» (1:0) в заключительном 30-м туре.

«Не думаю, что руководство будет ориентироваться на 2-е место при продлении контракта. Они руководствуются тем, как я работаю, и тем, какое качество футбола было на поле.

Для руководства « » самое важное – это качество игры и эмоции, которые получили болельщики», – сказал на пресс-конференции.

«Краснодар» предложит Мусаеву новый контракт – на 2 года с опцией продления («РБ Спорт»)