Рой Кин: «Не разделяю оптимизма тен Хага – «МЮ» играет как маленький клуб. Похоже, он выпил пару бокалов вина после матча с «Ливерпулем» 

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Рой Кин раскритиковал оптимизм Эрика тен Хага после матча «МЮ» с «Ливерпулем» (2:2).

«Похоже, он выпил пару бокалов вина после матча. Не знаю, насколько оно было крепким, но он выглядел очень жизнерадостным, чему я восхищаюсь – очевидно же, что он видит то, чего не вижу я.

«Ман Юнайтед» играет как середняк, как маленький клуб, и непонятно, за счет чего они собираются побеждать. Сейчас они борются с «Виллой» и «шпорами» за 4-5-е места и уступают им. Поэтому я не разделяю его оптимизма. Может, потому, что я уже немного стар и ворчлив», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире Sky Sports.

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15 комментариев
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Хорошо приложил лысого физрука
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+17
Ответ TADSCH DE
Как никак они последние две игр с Ливерпулем смогли устоять и не дать победить себя по крайней мере. Может у нынешний МЮ есть потенциаль для будущего, чтобы стать как никак крепкой командой АПЛ
Вам не стыдно, так гово́рить, смогли устоять и не дать победить, неужели, по вашему это уровень МЮ?
+5
-1
+4
высказал всё что думают другие
+3
0
+3
Ответ TADSCH DE
Как никак они последние две игр с Ливерпулем смогли устоять и не дать победить себя по крайней мере. Может у нынешний МЮ есть потенциаль для будущего, чтобы стать как никак крепкой командой АПЛ
с Тен Хагом?) Хахах
+5
-2
+3
Ответ Михаил Ман Ютд
Фергюсону для получения результатов понадобилось 3 сезона, а Тен Хаг в клубе 2 сезона
Дело не в результате, а в отсутствии какой либо вменяемой игры
+4
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Рой, предложи ЭТХ ирландский пенный напиток, желательно тёмный сорт....
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дед Рой бы вчера не затерялся в опорке, с такими разрывами, как у МЮ - прямо скажем
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Величие МЮ закончилось с уходом Сэра Алекса Фергюсона и Ховарда Уэбба.
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Ответ Westmoreland
Вам не стыдно, так гово́рить, смогли устоять и не дать победить, неужели, по вашему это уровень МЮ?
Конечно это не уровень МЮ, но многие команды не смогли же

Как никак мы не видели последние годы настоящий МЮ
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Ответ Михаил Ман Ютд
Фергюсону для получения результатов понадобилось 3 сезона, а Тен Хаг в клубе 2 сезона
во времена САФа при неудачной игре, главными проблемами были кучка репортеров местных газет, парочка телеканалов и баннеры "Ферги аут" на трибунах. неприятно, но работать можно.

в наши же времена глобального интернета, когда новости можно читать на любом гаджете/микроволновке/утюге, а на стадионе сидит 75000 "репортеров", снимающими в 4К, как ты обос рался с очередным соперником, работать менее комфортно.

раньше тренеры работали годами и десятилетиями, а сейчас это происходит намного быстрее, и некоторые клубыл могут сменить 2-3 за сезон, как Наполи, например.

вывод: Тен Хану намного сложнее работать, чем САФу и вряд ли его кто-то будет ждать 3-5 лет😎
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