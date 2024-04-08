Рой Кин: «Не разделяю оптимизма тен Хага – «МЮ» играет как маленький клуб. Похоже, он выпил пару бокалов вина после матча с «Ливерпулем» 

Рой Кин раскритиковал оптимизм Эрика тен Хага после матча «МЮ» с «Ливерпулем» (2:2).

«Похоже, он выпил пару бокалов вина после матча. Не знаю, насколько оно было крепким, но он выглядел очень жизнерадостным, чему я восхищаюсь – очевидно же, что он видит то, чего не вижу я.

« » играет как середняк, как маленький клуб, и непонятно, за счет чего они собираются побеждать. Сейчас они борются с «Виллой» и «шпорами» за 4-5-е места и уступают им. Поэтому я не разделяю его оптимизма. Может, потому, что я уже немного стар и ворчлив», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире Sky Sports.

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