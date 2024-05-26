Кукуян заработал больше всех среди судей по итогам сезона РПЛ – 4,11 млн рублей. Доход Карасева – 4,1 млн, Левникова – 3,88 млн

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Кирилл Левников Павел Кукуян Спорт-Экспресс деньги Футбол

Стали известны доходы некоторых судей по итогам сезона в Мир РПЛ.

В чемпионате России сезона-2023/24 судьи, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными в качестве вознаграждений получили всего 72 488 750 рублей.

Эта сумма учитывает только гонорары за обслуживание матчей. Кроме них, рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получил Павел Кукуян – 4 112 500 рублей. На втором месте Сергей Карасев (4 105 000), третий – Кирилл Левников (3 880 000).

42 комментария
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Какие то смешные деньги на фоне контрактов игроков…
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Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
некорректное сравнение имхо
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Вполне нормально считаю, больше чем в шахте или на заводе, я на угольном разрезе работаю, всего 600к в год выходит, а этим и гостиницу оплачивают, перелёты, сборы за бугром и тд, грех жаловаться
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+18
чтобы кукуяны и не заработали больше всех денег? !
+5
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Зарплата в конверте мне не нужна
+2
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+2
Ответ Честный контроль
Прайс судей РПЛ уже в открытую печатают, ну дела. Озвучьте весь список пожалуйста! И за какие действия они получают бонусы. А главное чаепития входят в прайс или это отдельная статья дохода?
Это только официоз
Как у депутатотв 500к зп, а сами они миллионеры. А это потому что генетически-успешные бизнессмены. А во власти чисто хобби
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Ответ Валера, уходи!!!
Какие то смешные деньги на фоне контрактов игроков…
Получается, они за год зарабатывают столько, сколько среднестатистический футболист за 10 дней .
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Имеются ввиду только "белыми" ?
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Ответ Gleb
У меня в месяц почти столько же, работаю в айти.
Нормально, красавчик👍
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Ответ Иван Иванов
А почему кривоногим платят миллионы?? А? Экономист.. раскидай что к чему, откуда $
Так мы не обсуждаем тут зарплаты деревяшек.
Это совсем другой вопрос.
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Ответ Иван Иванов
И ты его обойдёшь стороной?
Почему? Ответил на этот вопрос на другой комментарий.
Только к теме судей это не имеет никакого отношения.
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Ответ nhj8jkhtbt
Самый высокооплачиваемый судья получает чистыми 300к в месяц + оклад и премии. Это нереально мало. В любой крупной компании (Сбер, Газпром, Альфа, нефтянка) столько же получают офисные специалисты среднего звена. При низкой зарплате низкая конкуренция. Низкая конкуренция = низкой уровень судейства.
Добавьте сюда ещё, что век судьи короток, чуть-чуть побегал и пенсия
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Ответ Xm.md
Почему? Ответил на этот вопрос на другой комментарий. Только к теме судей это не имеет никакого отношения.
Как и болбои 😉
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Ответ Валера, уходи!!!
Какие то смешные деньги на фоне контрактов игроков…
Это без премиальных)
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Ответ Иван Иванов
Как и болбои 😉
Я понял, у тебя нет аргументации почему судья приравнивается к игроку.
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Ответ Xm.md
Я понял, у тебя нет аргументации почему судья приравнивается к игроку.
А я и не занимал эту позу))))))
А вот твои виляния видны всем
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Ответ Иван Иванов
Это только официоз Как у депутатотв 500к зп, а сами они миллионеры. А это потому что генетически-успешные бизнессмены. А во власти чисто хобби
Хобби, которое позволяет применять к себе иммунитет неприкосновенности)
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Ответ Честный контроль
Хобби, которое позволяет применять к себе иммунитет неприкосновенности)
А Вы хотите чтобы было право отзыва, как в Союзе?? Бездуховнасть какая!
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Да я думаю они давно не обращают внимания на эту ненависть)
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Ответ tankist231
Вполне нормально считаю, больше чем в шахте или на заводе, я на угольном разрезе работаю, всего 600к в год выходит, а этим и гостиницу оплачивают, перелёты, сборы за бугром и тд, грех жаловаться
так топовые арбитры редко жалуются. Хотя и проблем у них хватает
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Ответ Валера, уходи!!!
Да у нас в стране все технический персонал… учителя в школах, врачи в больницах, инженеры на заводах, профессора в университетах… и только гомнофутболисты - звезды, больше среднего европейского получают… судья чаще всего это человек 35-45 лет поддержание формы ему уже сложнее чем молодому, а значит тренировки и питание требуют больше средств и усилий, т.е. где то еще подрабатывать не просто, закончит судить после 45 - переквалифицироваться уже сложнее, а значит надо иметь какие то накопления, в этот период обычно возрастают расходы на обустройство детей… хм откуда же тут взяться коррупции?
Футбол - это игрушка в руках определенных лиц.
Чтобы быть в футболе наравне с загнивающей Европой заплаты деревяшек взвинтили до небес наравне с легионерами, которых можно было заманить деньгами.
Если ты не школьник, то должен понимать это всё.
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Ответ Валера, уходи!!!
Какие то смешные деньги на фоне контрактов игроков…
Это просто у футболистов наших завышенные зп, они их даже не отбивают, не призовыми, ни чем
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Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Да у нас в стране все технический персонал… учителя в школах, врачи в больницах, инженеры на заводах, профессора в университетах… и только гомнофутболисты - звезды, больше среднего европейского получают… судья чаще всего это человек 35-45 лет поддержание формы ему уже сложнее чем молодому, а значит тренировки и питание требуют больше средств и усилий, т.е. где то еще подрабатывать не просто, закончит судить после 45 - переквалифицироваться уже сложнее, а значит надо иметь какие то накопления, в этот период обычно возрастают расходы на обустройство детей… хм откуда же тут взяться коррупции?
0
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Ответ Xm.md
Так мы не обсуждаем тут зарплаты деревяшек. Это совсем другой вопрос.
И ты его обойдёшь стороной?
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Ответ Валера, уходи!!!
Какие то смешные деньги на фоне контрактов игроков…
это ж только белая зарплата
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Ну ранишь ещё были международные матчи у топовых российских судей, зп была еще выше
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Самый хитрый из армян это Павел Кукуян.
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С одной стороны почти 350 тысяч в месяц + ежемесячные 50 = почти 400 тысяч ежемесячно - очень хорошая зарплата.
С другой стороны когда ноунеймы-футболисты с 2 играми в РПЛ просят миллион в месяц, а то и больше ....
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Самый высокооплачиваемый судья получает чистыми 300к в месяц + оклад и премии. Это нереально мало. В любой крупной компании (Сбер, Газпром, Альфа, нефтянка) столько же получают офисные специалисты среднего звена. При низкой зарплате низкая конкуренция. Низкая конкуренция = низкой уровень судейства.
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Учитывая давление на них и высокие риски из-за потенциальных ошибок — очень мало.
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