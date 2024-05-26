Кукуян заработал больше всех среди судей по итогам сезона РПЛ – 4,11 млн рублей. Доход Карасева – 4,1 млн, Левникова – 3,88 млн
Стали известны доходы некоторых судей по итогам сезона в Мир РПЛ.
В чемпионате России сезона-2023/24 судьи, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными в качестве вознаграждений получили всего 72 488 750 рублей.
Эта сумма учитывает только гонорары за обслуживание матчей. Кроме них, рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.
Больше всех получил Павел Кукуян – 4 112 500 рублей. На втором месте Сергей Карасев (4 105 000), третий – Кирилл Левников (3 880 000).
Как у депутатотв 500к зп, а сами они миллионеры. А это потому что генетически-успешные бизнессмены. А во власти чисто хобби
Это совсем другой вопрос.
Только к теме судей это не имеет никакого отношения.
А вот твои виляния видны всем
Чтобы быть в футболе наравне с загнивающей Европой заплаты деревяшек взвинтили до небес наравне с легионерами, которых можно было заманить деньгами.
Если ты не школьник, то должен понимать это всё.
С другой стороны когда ноунеймы-футболисты с 2 играми в РПЛ просят миллион в месяц, а то и больше ....