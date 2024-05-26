Кукуян заработал больше всех среди судей по итогам сезона РПЛ – 4,11 млн рублей. Доход Карасева – 4,1 млн, Левникова – 3,88 млн

Стали известны доходы некоторых судей по итогам сезона в Мир РПЛ.

В чемпионате России сезона-2023/24 судьи, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными в качестве вознаграждений получили всего 72 488 750 рублей.

Эта сумма учитывает только гонорары за обслуживание матчей. Кроме них, рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получил Павел Кукуян – 4 112 500 рублей. На втором месте Сергей Карасев (4 105 000), третий – Кирилл Левников (3 880 000).