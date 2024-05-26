Жоан Лапорта: «Быть президентом «Барсы» очень сложно. Все решения принимаются на благо клуба»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта заявил, что быть президентом «Барсы» сложно.

«Быть президентом «Барсы» очень сложно. Все решения, все, все, все, принимаются на благо клуба», – заявил Лапорта.

Напомним, ранее президент «Барсы» принял решение уволить Хави.

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28 комментариев
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Конечно.
Всё кроме отставки по собственному желанию из за проф непригодности.
А так, да. Все для клуба и болельщиков, все для победы!
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Самому не противно выставлять себя в подобном свете??
Набросить решил?? Так это уметь надо
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Какие решения Лапорты были на благо клуба?! Я что-то не припомню! ) Этот товарищ просто оправдываетс за свои косяки. Трудно ему ... Ну, тогда увольняйся.
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быть лапортой уже сложно.
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Перспективная ветка
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Год или два назад, Жоан говорил, что управлять таким большим клубом как Барса, это, в общем, не то, чтобы сложно... Ага.
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Так дал бы Хави уйти, зачем было уговаривать остаться, а потом увольнять? Это и выглядит тупо
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Ответ przf2ckfqg
Чувак уволил абсолютно среднего тренера, который всрал все ключевые матчи сезона. Команда играла невнятно, казалось, будто дальше прогресса не будет, только регресс. А его тут все хейтят. Он думает первостепенно о клубе, а не про мораль. Да, увольнять легенду трудно, но это абсолютно правильное решение. Да и вообще, при Флике будет интересно наблюдать следующий сезон, как он изменит команду, в какой футбол будет играть команда, кто будет при нём прогрессировать. А с Хави какой интерес был бы смотреть следующий сезон. Был бы абсолютно аналогичный сезон, особенно без трансферов.
Я правильно понимаю что из ЛЧ Барса вылетела потому что в начале ответного матча с ПСЖ Хави лично в своей штрафной выкосил их игрока и ведущая в счёте и в ответке Барса в итоге влетела Парижу?
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Ответ Эркинбек Апаканов
Рекорд барсы никому не по силам побить)
В следующем сезоне посмотрим, чебурек
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Если не можешь справляться сложностями, не надо было становиться президентом Барселоны давая обещания которых он не выполнил.
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Безотносительно успеха Хави - а в чем благо клуба, уговорить тренера остаться, а потом, как истеричка, уволить? Скорее всего еще с компенсацией нехилой
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На благо клуба было бы уйти в отставку и не позорить Барсу
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Ответ Overkiller
Я правильно понимаю что из ЛЧ Барса вылетела потому что в начале ответного матча с ПСЖ Хави лично в своей штрафной выкосил их игрока и ведущая в счёте и в ответке Барса в итоге влетела Парижу?
Барса вылетела потому что главный тренер получил удаление как идиот и бросил команду на произвол судьбы.
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Ждем такого же высказывания от Боули.
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Ответ Overkiller
Я фигею с логики "с Хави какой интерес был бы смотреть следующий сезон". Он в первый же свой сезон взял ЛаЛигу, а тут "неинтересно смотреть". Это почему неинтересно то? А с Фликом сразу станет интересно? Логики ноль, один абсурд.
В первый свой сезон он отлетел от Айнтрахта. Чемпионат взял на второй сезон с отсутствием внятной игры и диким фартом в защите. На 3 сезон все стало на свои места. Игры ноль, сливы Жирное и Вильярреалу, 4 к ряду поражение в Эль Классико, первый раз в истории. Постоянные истерики и удаления. За не полных три сезона человек даже базовую игру команды не создал но глорики верещат о легенде
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Рекорд барсы никому не по силам побить)
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Ответ Иван Иванов
Самому не противно выставлять себя в подобном свете?? Набросить решил?? Так это уметь надо
Это не болельщик Барсы, а болельщик Реала, специально так делает
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Убери Деку с его мечтами об игроках и любимчиком Маркесом, пусть ещё Кркича с собой заберёт. Найми того же Овермарса и вместо Кркича Наварро. Но нееее, он будет до конца этих профнепригодных держать, бывшие игроки же, у них ДНК Барсы. Да ничего у них нет, в такой большой клуб нужны настоящие профи. Радует, что Флик с собой Тапаловича прихватил. Хоть одна позитивная новость. Всё-таки прав был Фонт, если Лапорта останется, то клуб окончательно закопает себя, даже строительство стадиона не поможет.
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Конечно, именно так! Лапорта и все, все, все остальные… по остаточному принципу!!))
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Лапорта красава, когда он выставил на мороз наглого аргентинца и проучил пафосного двуличного Хаве, я его прям зауважал.
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типа жалко что не получается принимать их на свое благо
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Да, много нового сказал. А мы то думали, что быть президентом легко. И что он спецом все делает для блага Реала.
Мне вот трудно ноктюрны Шопена играть, я их и не играю. Трудно быть президентом - не будь им.
И что толку то, что он СТАРАЕТСЯ все делать на баго клуба. Не получается же. Некомпетентен. Так будь мужиком, уйди.
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Чувак уволил абсолютно среднего тренера, который всрал все ключевые матчи сезона. Команда играла невнятно, казалось, будто дальше прогресса не будет, только регресс.

А его тут все хейтят. Он думает первостепенно о клубе, а не про мораль. Да, увольнять легенду трудно, но это абсолютно правильное решение.

Да и вообще, при Флике будет интересно наблюдать следующий сезон, как он изменит команду, в какой футбол будет играть команда, кто будет при нём прогрессировать. А с Хави какой интерес был бы смотреть следующий сезон. Был бы абсолютно аналогичный сезон, особенно без трансферов.
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Лапорта: Быть президентом Барселоны тяжело, а таким президентом как я - практически невозможно.
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Особенно хорошо на благо Барсы поработал Бартомеу, загнав клуб в космические долги. И разгребать придётся очень долго и нудно.
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