Жоан Лапорта: «Быть президентом «Барсы» очень сложно. Все решения принимаются на благо клуба»
Жоан Лапорта заявил, что быть президентом «Барсы» сложно.
«Быть президентом «Барсы» очень сложно. Все решения, все, все, все, принимаются на благо клуба», – заявил Лапорта.
Напомним, ранее президент «Барсы» принял решение уволить Хави.
Всё кроме отставки по собственному желанию из за проф непригодности.
А так, да. Все для клуба и болельщиков, все для победы!
Набросить решил?? Так это уметь надо
Мне вот трудно ноктюрны Шопена играть, я их и не играю. Трудно быть президентом - не будь им.
И что толку то, что он СТАРАЕТСЯ все делать на баго клуба. Не получается же. Некомпетентен. Так будь мужиком, уйди.
А его тут все хейтят. Он думает первостепенно о клубе, а не про мораль. Да, увольнять легенду трудно, но это абсолютно правильное решение.
Да и вообще, при Флике будет интересно наблюдать следующий сезон, как он изменит команду, в какой футбол будет играть команда, кто будет при нём прогрессировать. А с Хави какой интерес был бы смотреть следующий сезон. Был бы абсолютно аналогичный сезон, особенно без трансферов.