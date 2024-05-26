Жоан Лапорта: «Быть президентом «Барсы» очень сложно. Все решения принимаются на благо клуба»

Жоан Лапорта заявил, что быть президентом «Барсы» сложно.

«Быть президентом «Барсы» очень сложно. Все решения, все, все, все, принимаются на благо клуба», – заявил .

Напомним, ранее президент «Барсы» принял решение уволить Хави.