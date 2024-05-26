Азамат Мусагалиев: «Сочувствую болельщикам «Динамо». Все победы впереди»
Азамат Мусагалиев посочувствовал болельщикам «Динамо».
– «Зенит» снова стал чемпионом России. Это проклятье «Динамо»?
– Я согласен с комментаторами, которые работали на матче «Краснодар» – «Динамо». В скользь пробежала фраза, что нельзя играть на ничью, когда тебе достаточно ничьей. Поэтому, думаю, динамовцы мандражировали. Старт матча был не очень сформулированный. Сочувствую болельщикам «Динамо». Все победы впереди.
– Не надоело, что чемпион опять «Зенит»?
– В этом есть какая-то односерийность, но что поделать? «Зенит» на протяжении 5-7 туров давал шансы «Динамо», «Краснодару» и «Спартаку». Всем давал шансы, но никто ими не воспользовался. Питерцы забрали свое.
– Но вам хочется нового чемпиона?
– Мы всегда хотим чего-то нового. В этом и есть профессионализм. Одно дело добиться успеха, а другое – удержать его. Это очень нелегко, – рассказал телеведущий и президент медиафутбольного клуба «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
К Краснодару сочувствие есть. У них все впереди.
Галицкому - здоровья