Азамат Мусагалиев: «Сочувствую болельщикам «Динамо». Все победы впереди»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев посочувствовал болельщикам «Динамо».

– «Зенит» снова стал чемпионом России. Это проклятье «Динамо»?

– Я согласен с комментаторами, которые работали на матче «Краснодар» – «Динамо». В скользь пробежала фраза, что нельзя играть на ничью, когда тебе достаточно ничьей. Поэтому, думаю, динамовцы мандражировали. Старт матча был не очень сформулированный. Сочувствую болельщикам «Динамо». Все победы впереди.

– Не надоело, что чемпион опять «Зенит»?

– В этом есть какая-то односерийность, но что поделать? «Зенит» на протяжении 5-7 туров давал шансы «Динамо», «Краснодару» и «Спартаку». Всем давал шансы, но никто ими не воспользовался. Питерцы забрали свое.

– Но вам хочется нового чемпиона?

– Мы всегда хотим чего-то нового. В этом и есть профессионализм. Одно дело добиться успеха, а другое – удержать его. Это очень нелегко, – рассказал телеведущий и президент медиафутбольного клуба «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

48 комментариев
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Впереди. Лет через сто.
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Все победы впереди, но пока на маяке есть цифры.
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Все победы впереди, но сначала 2452 кое-чего другого.
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Ответ Вратарь Бага
А нечего было заголовки динамовские чемпионские делать, я еще после 28 тура писал, что Зенит наберет 6 очков, а Динамо максимум 3 и проиграет как раз Краснодару
Блин почему никто не послушал Вратаря Багу?(( Прости нас всех
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Ответ Руслан Шило
Впереди. Лет через сто.
блин, там еще столько им отминьетить предстоит, больше чем сто )))
+7
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+7
А нечего было заголовки динамовские чемпионские делать, я еще после 28 тура писал, что Зенит наберет 6 очков, а Динамо максимум 3 и проиграет как раз Краснодару
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Даже комику уже не смешно
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+3
Ответ Зелёный гопник
У Динамо нет менталитета чемпиона, вот и сдулись в ответственный момент…
Там Краснодар сдулся весной. Если бы не сдулся, у Динамо и близко шансов не было бы.
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Когда баскетбольный ЦСКА(да и хоккейный в своë время) лет двадцать подрят выигрывал чемпионат за чемпионатом, никто даже ни разу не заикнулся, да сколько ж можно, ведь надоело уже, или взять чеховских медведей, уйму раз подрят выигрывавших гандбольное первенство, а тут Зенит шесть раз подрят(да уже на третьем-четвëртом разе помниться) выиграл, и всём враз это надоело. Московитам действительно можно, а другим нет???
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У Динамо нет менталитета чемпиона, вот и сдулись в ответственный момент…
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Как же тихо,засунули в одно место языки и только остается,что кричать и плакать.Зенит,даже такой все равно сильнее как команда,так и ментально,чем милашка Личка и парк.
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Ни грамма сочувствия к Динамо.
К Краснодару сочувствие есть. У них все впереди.
Галицкому - здоровья
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Самый главный траур сегодня - у Спартача Борзыкина. Кто видел его не помещающееся в экран лицо - поймет
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Ответ Vanek1
Что сказать, команды Краснодарского края, , ,,,оры, не себе не людям.
Своими силами титулы не пробовали начать выигрывать?
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Ответ Иван Иванов
Кто делит людей на нации-цвет кожи и тд? Знаешь?? Нелюди.
Делят биология, эволюция, история, генетика и здравый смысл
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Ответ Alex
Ни грамма сочувствия к Динамо. К Краснодару сочувствие есть. У них все впереди. Галицкому - здоровья
Нет к ним никакого сочувствуя. Сами просрали титул и другим подгадили.
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Ответ Иван Иванов
При чем здесь социализм? Дерёвня
Ты точно человек? Твои умственные способности выдают в тебе казаха/монгола/узбека и пр.
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Ответ Дядя ТУРА
Блин почему никто не послушал Вратаря Багу?(( Прости нас всех
Если бы все слушали Вратаря Багу, то одиниксбеты, фонбеты и прочие беты на следующий день разорились бы.
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Ответ Sinister Kid
Правильно! В стране, есть только один комик. Имя ему ВВП.
Красиво приплёл
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Ответ Ranger 194
Азамат молодец. Fuck бомжей, убрать Питер из России. Гнать бразильцев. Бомжатник в Бразилию
Иди в козе в трещину
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Надейся и жди...
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Все победы позади!
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жаль Краснодар... ну, не захотели стать чемпионом... действительно, это не вина, это беда. Динамо могло решить всё в последнем матче.. не хватает инстинкта хищника... или, по русски, инстинкта победителя. тюкавина прикрыли, или он сам прикрылся, и всё... как я говорю, у Спартака нет Промеса, и... кирдык. забивать тогда не особо было кому, а сейчас вообще некому. я за Спартак, но Абаскаль, к сожалению, был против нас... посему хотел, чтобы Галицкий порадовался... не судьба... потом, думаю, хоть Динамо... не судьба... что делать... если 2 клуба не поделили чемпионство, то придётся поздравлять старого нового чемпиона.
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Какое проклятье? Медведева черная метка
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Прав Азамат, почти все хотели бы, чтобы не Зенит,но реальность суроова, у динамиков яиц нет, быки не заслужили, очередное дер#мочемпионство.
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Хрен знает, но за милицию по ходу как оказывается никто и не болел, окромя ментов
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Зенит перестанет быть чемпионом, когда Азамат перестанет вести все передачи))
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Ответ Дядя ТУРА
Блин почему никто не послушал Вратаря Багу?(( Прости нас всех
Это царь под вторым аккаунтом зашёл.
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Да пошел ты ***, продажный ***.
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Ответ Иван Иванов
Социалдарвенизм прибежище знаешь кого? Все тех же Проработай свои комплексы. Деаки давать начнут, но это не точно 😉
Социалисты как раз-таки нелюди, у тебя рассинхрон в голове. Я давно женат на самой красивой и лучшей девушке, о каких девках ты говоришь?
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