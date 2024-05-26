Азамат Мусагалиев: «Сочувствую болельщикам «Динамо». Все победы впереди»

Азамат Мусагалиев посочувствовал болельщикам «Динамо».

– « » снова стал чемпионом России. Это проклятье «Динамо»?

– Я согласен с комментаторами, которые работали на матче « » – « ». В скользь пробежала фраза, что нельзя играть на ничью, когда тебе достаточно ничьей. Поэтому, думаю, динамовцы мандражировали. Старт матча был не очень сформулированный. Сочувствую болельщикам «Динамо». Все победы впереди.

– Не надоело, что чемпион опять «Зенит»?

– В этом есть какая-то односерийность, но что поделать? «Зенит» на протяжении 5-7 туров давал шансы «Динамо», «Краснодару» и « ». Всем давал шансы, но никто ими не воспользовался. Питерцы забрали свое.

– Но вам хочется нового чемпиона?

– Мы всегда хотим чего-то нового. В этом и есть профессионализм. Одно дело добиться успеха, а другое – удержать его. Это очень нелегко, – рассказал телеведущий и президент медиафутбольного клуба «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.