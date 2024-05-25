Филимонов о развязке РПЛ: «В «Динамо» десятилетиями результата нет. Как болельщику «Спартака» хочется, чтобы так и продолжалось»

Александр Филимонов пожелал, чтобы ни одна из команд не выиграла РПЛ.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3.

«Тот случай, когда хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом. Но буду болеть за «Краснодар».

Не хочется, чтобы прервалась серия «Динамо» без чемпионств, и не хочется, чтобы продолжалась серия «Зенита».

Почему настроен против «Динамо»? Я не против «Динамо», я за «Спартак». В «Динамо» на протяжении десятилетий все менялось, а результата нет.

Мне, как болельщику «Спартака», хочется, чтобы «Динамо» так и продолжало», – сказал бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов.