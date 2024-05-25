Филимонов о развязке РПЛ: «В «Динамо» десятилетиями результата нет. Как болельщику «Спартака» хочется, чтобы так и продолжалось»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Филимонов Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Александр Филимонов пожелал, чтобы ни одна из команд не выиграла РПЛ.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3. 

«Тот случай, когда хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом. Но буду болеть за «Краснодар».

Не хочется, чтобы прервалась серия «Динамо» без чемпионств, и не хочется, чтобы продолжалась серия «Зенита».

Почему настроен против «Динамо»? Я не против «Динамо», я за «Спартак». В «Динамо» на протяжении десятилетий все менялось, а результата нет.

Мне, как болельщику «Спартака», хочется, чтобы «Динамо» так и продолжало», – сказал бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да пусть хоть болельщики Динамо порадуются, они заслужили, всегда поддерживали команду, даже в ФНЛ:)
+16
-4
+12
Ответ Руслан Хайбулов
Спартак Динамо Москва уже лет 60 наверное как не актуальное дерби, кто живёт на дне поговорка. Но все нейтральные болел шик поражаются и за Динамо Москва вспомнят все сразу Льва Яшина, и посвятят победу ему. И за Краснодар тоже порадуются, если будет Зенит, то скажут ну сколько можно, даже сейчас и то они 6 чашек подряд, в гонке импотентов за титул.
Я даже прочел с акцентом)))
без обид, друг! Просто в шутку
+3
0
+3
Трудно не согласится с этим.
+5
-3
+2
Все адекватные кбб только за
+1
-1
0
Спартак Динамо Москва уже лет 60 наверное как не актуальное дерби, кто живёт на дне поговорка. Но все нейтральные болел шик поражаются и за Динамо Москва вспомнят все сразу Льва Яшина, и посвятят победу ему. И за Краснодар тоже порадуются, если будет Зенит, то скажут ну сколько можно, даже сейчас и то они 6 чашек подряд, в гонке импотентов за титул.
0
0
0
Из трёх вариантов - пусть динамо.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий