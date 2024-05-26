Скопинцев об упущенном чемпионстве «Динамо»: «Хочется извиниться перед нашими болельщиками. Сделаем все, чтобы порадовать их в следующем чемпионате» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Футбол

Дмитрий Скопинцев извинился перед болельщиками «Динамо» за 3-е место в Мир РПЛ.

Защитник бело-голубых высказался после матча с «Краснодаром» (0:1).

«Разумеется, есть разочарование от результата. Когда ты так близок к успеху, особенно горько подобным образом заканчивать чемпионат. Хочется извиниться перед нашими болельщиками за это поражение и поблагодарить их за поддержку как в этом матче, так и во всем сезоне.

Сделаем все, чтобы порадовать их в следующем чемпионате», – сказал Скопинцев.

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