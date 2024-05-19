Скопинцев о проклятии «Динамо»: «Слышал об этом. Глядя на то, что за долгие годы мы ничего не выиграли, начинаешь в это верить»

Дмитрий Скопинцев высказался о «проклятии «Динамо».

– Вы в курсе проклятия, о котором говорят особенно часто этой весной?

– Слышал об этом, конечно. Что-то похожее есть и у «Бенфики». Блин, если честно, глядя на то, что за долгие годы мы ничего не выиграли, начинаешь в это верить. Или относиться к этому с осторожностью.

– Что делать?

– Рецепт один – вера в себя и труд, – сказал защитник бело-голубых.

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 56 очков после 29 туров. «Краснодар» отстает на 3 балла, «Зенит» – на 5 при матче в запасе.