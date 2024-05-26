«Реал» проиграл лишь 1 матч в Ла Лиге. Такого не было с сезона-1988/89

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

«Реал» за весь чемпионат Испании потерпел лишь одно поражение.

Единственным клубом, обыгравшим команду Карло Анчелотти в Ла Лиге, стал «Атлетико» – это произошло 24 сентября. Также «Реал» одержал 29 побед и 8 раз сыграл вничью.

Ранее мадридцы заканчивали чемпионат из 38 туров с одним поражением в сезоне-1988/89. Кроме того, в сезоне-1968/69 «Реал» также проиграл лишь один матч, однако там было проведено всего 30 туров.

Всего же в этом сезоне «Реал» пока потерпел лишь два поражения. Второе – от «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании 18 января.

Единственный раз без поражений «Мадрид» прошел сезон-1931/32, правда, тогда мадридцы провели в чемпионате лишь 18 туров.

 

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22 комментария
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Эх, как же было грустно наблюдать за тем как Кроос уходит с поля 💔
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Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом при котором Реал проиграл в Ла Лиге лишь один матч за сезон
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Атлетико - единственная команда, которая дала бой. По каталонским Реал катком проехался.
А Анчелотти продолжает творить историю с Реалом.
+33
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Ответ отец антонио
Эх, как же было грустно наблюдать за тем как Кроос уходит с поля 💔
Зато как красиво его проводили. Надеюсь выиграет Лигу Чемпионов и уйдет победителем. А если еще удачно выступит на Евро и выиграет Золотой Мяч ( шансы конечно малые, но они есть). То это будет самое красивое завершение карьеры в истории мирового футбола.
+32
-8
+24
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом при котором Реал проиграл в Ла Лиге лишь один матч за сезон
В возрасте 16 лет и 317 дней.
+17
-3
+14
Против Атлетико, конечно, облажались знатно. В ерунду какую-то сыграли, а не в футбол)
Что называется, полезное поражение. Зато после него как дистанция хорошо пройдена.
+14
-3
+11
Ответ отец антонио
Эх, как же было грустно наблюдать за тем как Кроос уходит с поля 💔
Хотя мне и 37 лет но хочется плакати,уходит легенда и пример професеонал,халла мадрид
+12
-4
+8
Ответ Роман
Атлетико - единственная команда, которая дала бой. По каталонским Реал катком проехался. А Анчелотти продолжает творить историю с Реалом.
Ну не совсем. Райо Вальекано в этом сезоне мы тоже не обыграли. (Бетис тоже, но на результат сегодняшнего матча было #####)
+7
-1
+6
Ответ Роман
Атлетико - единственная команда, которая дала бой. По каталонским Реал катком проехался. А Анчелотти продолжает творить историю с Реалом.
общий счет между реалом и главными каталонскими командами (фк негрейра и фк украина): 16:4
+5
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+5
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом при котором Реал проиграл в Ла Лиге лишь один матч за сезон
И который увидел завершение великой карьеры Крооса
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+5
Ответ Max Payne
Достойный кабинетный сезон!
Иронично, что у тебя на аве симулирующий Бускетс))
+3
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Всё хорошо, играть есть кому. Да,жаль, что Тони решил сейчас закончить, но в Реале найдут ему замену, возможно временно неполноценную, но всё же..Финал сыграет, думаю на высочайшем уровне, сам же понимает, что это будет большая возможность для его бенефиса..
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Ответ corazon blanco
Зато как красиво его проводили. Надеюсь выиграет Лигу Чемпионов и уйдет победителем. А если еще удачно выступит на Евро и выиграет Золотой Мяч ( шансы конечно малые, но они есть). То это будет самое красивое завершение карьеры в истории мирового футбола.
Ну не так уж и малы, явного фаворита на мяч нет)
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куда подевались все хейтеры Анчелотти, которых было много за последние 2-3 года?
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В прошлом сезоне многие ждали ухода Анчи. Он остался и показал очередной мастер-класс. Величайший тренер величайшего клуба.
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Великий сезон великой команды! Мы стали свидетелями исторического перформанса. А ведь сколько слов было в начале сезона, что он будет проходным и безрезультатным, но маэстро Карло в очередной раз позакрывал рты всем хейтеркам. И это с тремя крестами по ходу сезона!
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Ответ corazon blanco
Зато как красиво его проводили. Надеюсь выиграет Лигу Чемпионов и уйдет победителем. А если еще удачно выступит на Евро и выиграет Золотой Мяч ( шансы конечно малые, но они есть). То это будет самое красивое завершение карьеры в истории мирового футбола.
Да, одно из самых.
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Ответ xDe xDe
Против Атлетико, конечно, облажались знатно. В ерунду какую-то сыграли, а не в футбол) Что называется, полезное поражение. Зато после него как дистанция хорошо пройдена.
Она ещё не пройдена. Впереди самый главный матч сезона.
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У меня в менеджере такие цифры.. только голов примерно 110 в Ла Лиге..
Сильный сезон
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