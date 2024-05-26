«Реал» проиграл лишь 1 матч в Ла Лиге. Такого не было с сезона-1988/89
«Реал» за весь чемпионат Испании потерпел лишь одно поражение.
Единственным клубом, обыгравшим команду Карло Анчелотти в Ла Лиге, стал «Атлетико» – это произошло 24 сентября. Также «Реал» одержал 29 побед и 8 раз сыграл вничью.
Ранее мадридцы заканчивали чемпионат из 38 туров с одним поражением в сезоне-1988/89. Кроме того, в сезоне-1968/69 «Реал» также проиграл лишь один матч, однако там было проведено всего 30 туров.
Всего же в этом сезоне «Реал» пока потерпел лишь два поражения. Второе – от «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании 18 января.
Единственный раз без поражений «Мадрид» прошел сезон-1931/32, правда, тогда мадридцы провели в чемпионате лишь 18 туров.
А Анчелотти продолжает творить историю с Реалом.
Что называется, полезное поражение. Зато после него как дистанция хорошо пройдена.
Сильный сезон