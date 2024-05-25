«Селтик» делал золотой дубль, победив «Рейнджерс» в финале Кубка Шотландии. У двух клубов из Глазго теперь по 118 трофеев

Теги высшая лига Шотландия Кубок Шотландии Селтик Рейнджерс Брендан Роджерс Футбол

«Селтик» сделал дубль, выиграв Кубок и чемпионат Шотландии в этом сезоне.

Сегодня команда под руководством Брендана Роджерса обыграла «Рейнджерс» (1:0) в финале Кубка Шотландии. 

Селтик – Рейнджерс 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 мая, 17.00, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Ида.
СелтикХарт, Джонстон, Картер-Викерс, Скейлз, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли, Хатате (Паулу Бернарду, 78), Форрест (Кюн, 71), Маэда, Фурухаси (Ида, 62).
РейнджерсБатленд, Тавернье, Балогун, Дэвис, Йылмаз, Стерлинг (Маккосланд, 81), Раскин (Ландстрем, 90), Кэнтуэлл (Райт, 74), Диоманде, Дессерс (Сима, 46), Фабиу Силва (Матондо, 74).
Предупреждения:
Макгрегор (41), Сима (54), Харт (59), Стерлинг (62), Ида (63), Форрест (68), Тэйлор (73), Кэнтуэлл (74), Йылмаз (84), Кюн (90+1), Раскин (90+2), Маэда (90+4).

Это 42-й Кубок страны за всю историю клуба – больше нет ни у кого. «Рейнджерс» 34 раза побеждали в Кубке Шотландии. 

Ранее «Селтик» выиграл чемпионат Шотландии в 3-й подряд. Таким образом, клуб сделал золотой дубль в нынешнем сезоне, выиграв чемпионат и Кубок Шотландии.  

Отметим, что теперь у двух клубов из Глазго по 118 трофеев.

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3 комментария
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А когда то был еще и Абердин, который тренировал мужик по имени Алекс)
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Барса тоже получила золотой,но не дубль
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Ответ QWertY
А когда то был еще и Абердин, который тренировал мужик по имени Алекс)
Данди Юнайтед
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