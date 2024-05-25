«Селтик» делал золотой дубль, победив «Рейнджерс» в финале Кубка Шотландии. У двух клубов из Глазго теперь по 118 трофеев

«Селтик» сделал дубль, выиграв Кубок и чемпионат Шотландии в этом сезоне.

Сегодня команда под руководством обыграла « » (1:0) в финале Кубка Шотландии.

Это 42-й Кубок страны за всю историю клуба – больше нет ни у кого. «Рейнджерс» 34 раза побеждали в Кубке Шотландии.

Ранее « » выиграл чемпионат Шотландии в 3-й подряд. Таким образом, клуб сделал золотой дубль в нынешнем сезоне, выиграв чемпионат и .

Отметим, что теперь у двух клубов из Глазго по 118 трофеев.