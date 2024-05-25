«Селтик» делал золотой дубль, победив «Рейнджерс» в финале Кубка Шотландии. У двух клубов из Глазго теперь по 118 трофеев
«Селтик» сделал дубль, выиграв Кубок и чемпионат Шотландии в этом сезоне.
Сегодня команда под руководством Брендана Роджерса обыграла «Рейнджерс» (1:0) в финале Кубка Шотландии.
- Дата проведения
- 25 мая, 17.00, «Хэмпден Парк»
- Гол:
- 1:0 – 90 Ида.
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Селтик –
Харт, Джонстон, Картер-Викерс, Скейлз, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли, Хатате (Паулу Бернарду, 78), Форрест (Кюн, 71), Маэда, Фурухаси (Ида, 62).
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Рейнджерс –
Батленд, Тавернье, Балогун, Дэвис, Йылмаз, Стерлинг (Маккосланд, 81), Раскин (Ландстрем, 90), Кэнтуэлл (Райт, 74), Диоманде, Дессерс (Сима, 46), Фабиу Силва (Матондо, 74).
Это 42-й Кубок страны за всю историю клуба – больше нет ни у кого. «Рейнджерс» 34 раза побеждали в Кубке Шотландии.
Ранее «Селтик» выиграл чемпионат Шотландии в 3-й подряд. Таким образом, клуб сделал золотой дубль в нынешнем сезоне, выиграв чемпионат и Кубок Шотландии.
Отметим, что теперь у двух клубов из Глазго по 118 трофеев.