«Динамо» с 1976-го не выигрывает чемпионат страны. Лучшее достижение в российский период – 2-е место в 1994 году
«Динамо» не смогло взять чемпионство в этом сезоне.
Бело-голубые в гостях уступили «Краснодару» (0:1) в 30-м туре Мир РПЛ. Для чемпионства москвичам достаточно было ничьей.
«Динамо» с 1976 года не выигрывает национальное первенство России / СССР.
В российский период лучшим достижением было второе место в 1994 году. Тогда первую строчку уступили «Спартаку».
- Это московское Динамо!
- Кто проигрывает всегда и везде?
- Это московское Динамо!
- А кто там булькает как рыба в воде?
- Московское Динамо!!!
Ктоооооооооооооооо 😄😁😁
П. С.: Также позорно упустили титул, как и в 1986 с настоящим, киевским Динамо
Кто теперь виноват? Щербицкий? Газпром? УЕФА?
Сами ребята, сами.
(цитирую Евсеева)
Бгг!
Ну и Паршевлюк- красавец. Чем он только думает?
Мечты должны сбываться