«Динамо» с 1976-го не выигрывает чемпионат страны. Лучшее достижение в российский период – 2-е место в 1994 году

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

«Динамо» не смогло взять чемпионство в этом сезоне.

Бело-голубые в гостях уступили «Краснодару» (0:1) в 30-м туре Мир РПЛ. Для чемпионства москвичам достаточно было ничьей.

«Динамо» с 1976 года не выигрывает национальное первенство России / СССР.

В российский период лучшим достижением было второе место в 1994 году. Тогда первую строчку уступили «Спартаку».

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114 комментариев
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Смолов который улыбался после свистка что-то обсуждая с игроком Краснодара…не утрируя, он реально кажется слегка дурачок
+145
-1
+144
- Кто проживает на Дне Океано?
- Это московское Динамо!
- Кто проигрывает всегда и везде?
- Это московское Динамо!

- А кто там булькает как рыба в воде?
- Московское Динамо!!!

Ктоооооооооооооооо 😄😁😁

П. С.: Также позорно упустили титул, как и в 1986 с настоящим, киевским Динамо

Кто теперь виноват? Щербицкий? Газпром? УЕФА?

Сами ребята, сами.
+98
-15
+83
Вообще не жаль их. Вышли на золотой для себя матч катать вату на ничью?! С Лещуком в воротах? Серьезно?! Где желание и полная отдача в такой момент. Позорище. Так что получили то на что наиграли.
+62
0
+62
осталось всего-то 2454 🌶️
+55
-7
+48
Можно бесконечно восхищаться самоотдачей игроков, голеадорскими подвигами Тюкавина, чудесами шамана Нгамалё, невероятными камбэками в те минуты, когда уже всё потеряно, хвалить за тренерские навыки Личку и стремление прервать-таки гегемонию одной команды при симпатичной игре и победах в очных матчах, но... в Петровском парке есть маяк 🌚
+33
-3
+30
Ответ Руслан Мельник
Смолов который улыбался после свистка что-то обсуждая с игроком Краснодара…не утрируя, он реально кажется слегка дурачок
Решил поделится, в какой бар в Монако поедет пить шампанское
+21
0
+21
В Петровском парке есть маяк...
+26
-5
+21
да там и в 1976 году тоже еще то чемпионство было, за пол круга дали титул...
+20
-2
+18
Главные лузеры российского футбола
+15
-1
+14
Динамовцам не расстраиваться. Еще не сколько туров назад Личка сказал, что никаких больше чемпионских амбиций нет - задача удержаться в тройке. Динамо удержало третье место. Поздравляю клуб и болельщиков с выполненной задачей!
+18
-4
+14
Ответ Один живой
да там и в 1976 году тоже еще то чемпионство было, за пол круга дали титул...
Да, странное решение по тому году. Причём в другом круге чемпионом стало Торпедо, которое с тех пор тоже не было чемпионом. Прокляли их таким образом)
+13
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Всем болелам Динамо:
(цитирую Евсеева)

Бгг!
+15
-3
+12
Даже не 2 место заняли, это правда очень смешно
+10
0
+10
Ответ Женя Григорьев
Решил поделится, в какой бар в Монако поедет пить шампанское
В такой момент у любого здорового человека должен максимально выделяться кортизол и чувство опустошения, даже защитная реакция в виде улыбки здесь не уместна, я вообще не понимаю как эта физиономия возможна на лице, кроме как нарушения гормонов, нейронов или чего-то в этом роде
+11
-1
+10
Ответ fussballer
Да, странное решение по тому году. Причём в другом круге чемпионом стало Торпедо, которое с тех пор тоже не было чемпионом. Прокляли их таким образом)
Кстати да, точно подмечено)
+10
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+10
Не становятся чемпионами команды, вышедшие на решающий матч, наложив в штаны. Пусть посмотрят питерский матч, и то как бился Ростов, хотя для них матч был проходным
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Последний раз с Бубновым еще брали:))
+9
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+8
реально проклятые. Как можно упустить такой шанс? Все за вас болели, но, видимо, придется испить чашу 3000 до дна
+9
-2
+7
сами виноваты,не фиг было с просрочкой играть первый тайм в автобус.
+9
-2
+7
Не ожидал такой безвольной игры от Динамо. Они похлже реально вышли на ничью играть.
Ну и Паршевлюк- красавец. Чем он только думает?
+7
-1
+6
Динамо позорники. Какое нафиг им чемпионство. Зенит вату катал и дарил очки соперникам, а в итоге опять стал чемпионом, абсолютно не напрягаясь.
+6
-1
+5
Позорники, что еще скажешь... Показать такую игру в решающем матче... Боруссия Дортмунд должна взять их в клубы-побратимы.
+5
0
+5
Ничего не имею против Динамо, но с парой вратарей Лещук - Шунин чемпионами не стать. И дело не в сегодняшней игре. А весь сезон. Найдите нормального кипера. Латышонка вон заберите
+5
0
+5
Звание Неверкузен переходит от Байера к Динамо и Краснодару )
+7
-2
+5
Ответ ST.BRIDGE1905
Вообще не жаль их. Вышли на золотой для себя матч катать вату на ничью?! С Лещуком в воротах? Серьезно?! Где желание и полная отдача в такой момент. Позорище. Так что получили то на что наиграли.
Вратари у Динамо очень слабые. Даже удивительно для претендентов на чемпионство.
+4
0
+4
Не заслужили чемпионство если честно, так что всё по делу. Выглядели слабее Краснодара. Таблица такая какая и должна быть если смотреть по качеству и силе команд.
+4
0
+4
Мои позДравления "великому" клубу с выполнением задачи занять место в топ3
Мечты должны сбываться
+3
0
+3
Ответ Champions of the World
- Кто проживает на Дне Океано? - Это московское Динамо! - Кто проигрывает всегда и везде? - Это московское Динамо! - А кто там булькает как рыба в воде? - Московское Динамо!!! Ктоооооооооооооооо 😄😁😁 П. С.: Также позорно упустили титул, как и в 1986 с настоящим, киевским Динамо Кто теперь виноват? Щербицкий? Газпром? УЕФА? Сами ребята, сами.
Песьяков ))
+4
-1
+3
Ответ Champions of the World
- Кто проживает на Дне Океано? - Это московское Динамо! - Кто проигрывает всегда и везде? - Это московское Динамо! - А кто там булькает как рыба в воде? - Московское Динамо!!! Ктоооооооооооооооо 😄😁😁 П. С.: Также позорно упустили титул, как и в 1986 с настоящим, киевским Динамо Кто теперь виноват? Щербицкий? Газпром? УЕФА? Сами ребята, сами.
Цуефа))
+3
0
+3
Ответ fussballer
Вратари у Динамо очень слабые. Даже удивительно для претендентов на чемпионство.
Именно. Так если очевидно есть слабая позиция(особенно вратарская),тогда чего к воротам так жаться в последнем матче. Прессингуйте,играйте первым номером. А они получили ожидаемый привоз и поехали домой с сушками,а не золотыми медалями.
+3
0
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