«Динамо» с 1976-го не выигрывает чемпионат страны. Лучшее достижение в российский период – 2-е место в 1994 году

«Динамо» не смогло взять чемпионство в этом сезоне.

Бело-голубые в гостях уступили « » (0:1) в 30-м туре Мир . Для чемпионства москвичам достаточно было ничьей.

« » с 1976 года не выигрывает национальное первенство России / СССР.

В российский период лучшим достижением было второе место в 1994 году. Тогда первую строчку уступили «Спартаку».