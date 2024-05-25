Личка перед матчем с «Краснодаром»: «Важный день. «Динамо» надо получать удовольствие от игры, и все будет хорошо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка поделился мнением о предстоящем матче с «Краснодаром».

«Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3. 

– Сегодня самый важный день в вашей тренерской карьере?

– Это важный день. Ты делаешь шаги в футболе именно для того, чтобы у тебя был шанс оказаться в ситуации, как сейчас.

У меня уже был финал Суперкубка и чемпионство с «Брестом» в Беларуси. Сейчас у меня похожие чувства. Я уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем.

Надо получать удовольствие от игры, и все у нас будет хорошо, – сказал тренер «Динамо» Марцел Личка.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вся Россия верит и ждет!! Да будет чудо 🔵⚪️
+10
-1
+9
Верим в команДу!!! Удачи и фарта Динамо Москва, не проиграйте сегодня, это ваш финал !!!
+5
-1
+4
Всё болелы ждут отличной игры Динамо. Вперёд родной клуб. Шестьдесят лет болею за Динамо порадуйте на старости лет.
+5
-1
+4
Динамо, сегодня или никогда!!! Матч века!!
+2
0
+2
Вот точно ха-ха.
+1
0
+1
Ответ Magic13
Если футбольный Бог есть, то Динамо сегодня проиграет, а Зенит возьмёт чемпионство! Ибо только благодаря судейскому беспределу по отношению к Зениту в этом сезоне, Динамо и Краснодар претендуют на золото!
Сулецскиы беспредел по отношению к Зениту🤣🤣🤣👍👍👍, от души посмеялся, но, если Краснодар чемпионом не будет, тогда лучше пусть Зенит, чем Динамо
+2
-1
+1
Все вопросы в Личку
+2
-2
0
Если футбольный Бог есть, то Динамо сегодня проиграет, а Зенит возьмёт чемпионство! Ибо только благодаря судейскому беспределу по отношению к Зениту в этом сезоне, Динамо и Краснодар претендуют на золото!
0
0
0
Ответ T622222
Вся Россия верит и ждет!! Да будет чудо 🔵⚪️
Спасибо спартач, береги себя!
+2
-2
0
Ответ T622222
Вся Россия верит и ждет!! Да будет чудо 🔵⚪️
Да будет чудо, Краснодар выиграет у Динамо, а Зенит сыграет вничью с Ростовом🤣🤣🤣
+1
-1
0
Ответ Данил Кублицкий
Верим в команДу!!! Удачи и фарта Динамо Москва, не проиграйте сегодня, это ваш финал !!!
И наш тоже.
+1
-1
0
Ответ Dinamik1
Всё болелы ждут отличной игры Динамо. Вперёд родной клуб. Шестьдесят лет болею за Динамо порадуйте на старости лет.
Вам и бронзы хватит🤣🤣🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий