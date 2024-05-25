Личка перед матчем с «Краснодаром»: «Важный день. «Динамо» надо получать удовольствие от игры, и все будет хорошо»

Марцел Личка поделился мнением о предстоящем матче с «Краснодаром».

«Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3.

– Сегодня самый важный день в вашей тренерской карьере?

– Это важный день. Ты делаешь шаги в футболе именно для того, чтобы у тебя был шанс оказаться в ситуации, как сейчас.

У меня уже был финал Суперкубка и чемпионство с «Брестом» в Беларуси. Сейчас у меня похожие чувства. Я уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем.

Надо получать удовольствие от игры, и все у нас будет хорошо, – сказал тренер «Динамо» Марцел Личка.