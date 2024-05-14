Мостовой о «Краснодаре»: «Из-за увольнения Ивича отвернулась футбольная удача, поэтому мяч в ворота никак не идет. У них самые большие шансы на чемпионство были»

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Краснодара».

«Быки» не могут забить в трех последних играх Мир .

«В этом сезоне самые большие шансы на чемпионство были у « ». Они лидировали весь сезон, очень хорошо смотрелись осенью. И даже отрывались от конкурентов на солидное количество очков.

Но какие-то внутренние дела в клубе сбили команду с пути. Ивич вел «быков» к чемпионству, а потом его неожиданно убрали. Из-за увольнения от «Краснодара» отвернулась футбольная удача, поэтому мяч в ворота никак не идет в последних матчах», – бывший футболист «Сельты».

«Краснодар» занимает 3-ю строчку в таблице, отставая от «Зенита» на одно очко и на три – от «Динамо».