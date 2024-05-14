Мостовой о «Краснодаре»: «Из-за увольнения Ивича отвернулась футбольная удача, поэтому мяч в ворота никак не идет. У них самые большие шансы на чемпионство были»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Краснодара».

«Быки» не могут забить в трех последних играх Мир РПЛ.

«В этом сезоне самые большие шансы на чемпионство были у «Краснодара». Они лидировали весь сезон, очень хорошо смотрелись осенью. И даже отрывались от конкурентов на солидное количество очков.

Но какие-то внутренние дела в клубе сбили команду с пути. Ивич вел «быков» к чемпионству, а потом его неожиданно убрали. Из-за увольнения Ивича от «Краснодара» отвернулась футбольная удача, поэтому мяч в ворота никак не идет в последних матчах», – бывший футболист «Сельты».

«Краснодар» занимает 3-ю строчку в таблице, отставая от «Зенита» на одно очко и на три – от «Динамо».

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10 комментариев
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Ответ igls54
Кстати, если Краснодар дома обыгрывает Динамо, то будет выше по-любому
Если до этого обыграет Сочи.
+5
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+5
О-о, экспертное мнение подоспело...
+3
0
+3
У Краснодара и сейчас неплохие шансы на чемпионство. Надо выиграть оба оставшихся матча и надеяться, что Зенит выиграет не больше одного из двух своих матчей.
+2
0
+2
Кстати, если Краснодар дома обыгрывает Динамо, то будет выше по-любому
+1
-1
0
Кажется, уже пятая новость с одинаковым текстом от Мостового. Мы уже все поняли его отношение к Мусаеву 👌 можно уже успокоиться
0
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0
Кажется, уже пятая новость с одинаковым текстом от Мостового. Мы уже все поняли его отношение к Мусаеву 👌 можно уже успокоиться
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А ещё они недостаточно чеканят.
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