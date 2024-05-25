Московские клубы 6 лет не выигрывают РПЛ. «Локо» брал титул в 2018 году, «Спартак» – в 2017-м
Клубы из Москвы 6 лет не выигрывают титул РПЛ.
В заключительном туре Мир РПЛ команда тренера Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и выиграли титул в нынешнем сезоне.
Таким образом, московские клубы уже 6 лет не выигрывали чемпионат России.
Последний раз московский клуб завоевал титул РПЛ в сезоне-2017/18 – тогда лучшим стал «Локомотив». «Спартак» в 2017-м также взял титул.
@Ilia Shevchenko писатель новостей. Наверное сложная профессия для мальчика.
Приятно глазу!