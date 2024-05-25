Московские клубы 6 лет не выигрывают РПЛ. «Локо» брал титул в 2018 году, «Спартак» – в 2017-м

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Клубы из Москвы 6 лет не выигрывают титул РПЛ.

В заключительном туре Мир РПЛ команда тренера Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и выиграли титул в нынешнем сезоне. 

Таким образом, московские клубы уже 6 лет не выигрывали чемпионат России.

Последний раз московский клуб завоевал титул РПЛ в сезоне-2017/18 – тогда лучшим стал «Локомотив». «Спартак» в 2017-м также взял титул. 

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32 комментария
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Динамо—позор российского футбола
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Новость из разряда «Питерские клубы выигрывают чемпионат 6 лет подряд»
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А ЦСКА в 2016☝️
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Ответ mestre Nani
вообще не понимаю,откуда на портале, где много адекватных болельщиков в лайках одни тролли и хейтеры,ну не вышло стать чемпионом, значит не судьба.Весь сезон Динамо хвалили,а тут позор
Динамо станет чемпионом после 2230 года)
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Динамо после такого важного матча очень виноваты перед своими болельщиками.
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А в 2016 чемпионом был ЦСКА!
@Ilia Shevchenko писатель новостей. Наверное сложная профессия для мальчика.
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А кто же тогда выигрывал в эти шесть лет?!
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И это прекрасно
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Ответ Артём Амирджанян
Динамо—позор российского футбола
Вот Вам оно надо?? Так уподобляться всяким школьникам...
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Ответ xoms
Умножить на три, будет вобще отлично! Москва это пиявка России!
Скажи это тем, кто понаехал сюда за послед 20 лет
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Ответ mestre Nani
вообще не понимаю,откуда на портале, где много адекватных болельщиков в лайках одни тролли и хейтеры,ну не вышло стать чемпионом, значит не судьба.Весь сезон Динамо хвалили,а тут позор
да когда надо было сыграть на результат, эти просто играли в надежде на авось
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Ответ Артём Амирджанян
Динамо—позор российского футбола
У всех бывают проигрыши
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Ответ Артём Амирджанян
Динамо—позор российского футбола
вообще не понимаю,откуда на портале, где много адекватных болельщиков в лайках одни тролли и хейтеры,ну не вышло стать чемпионом, значит не судьба.Весь сезон Динамо хвалили,а тут позор
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Ответ Champions of the World
Спартак в 2017 взял, потому что слил АЕК Ларнаке в квалификации ЛЕ, тогда как Зенит и ЦСКА горбатились в Еврокубках, работая на рейтинг РПЛ Паразиты...
Вранье)))
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Ответ Champions of the World
Спартак в 2017 взял, потому что слил АЕК Ларнаке в квалификации ЛЕ, тогда как Зенит и ЦСКА горбатились в Еврокубках, работая на рейтинг РПЛ Паразиты...
ЦСКА в 2003 выиграл потому что проиграл Вардару, а в 2013 потому что проиграл в начале сезона АИКу
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Про 82 года напишите, за которые питерская команда один титул выиграла (в период с 1925 по 2007):)))
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У Газпрома мощный убыток по финансовой деятельности ( добыча газа) в 2023 году, но что касается закупки и продажи игроков, они в полном порядке- много покупают и много продают, в московских клубах- паралич мозговой деятельности ( за исключением ЦСКА- здесь мало денег). Кто бы не тренировал московские клубы, главное - это хотя бы грамотная закупка игроков. Менеджеры Спартака, вы поставили Аморалу задачу ( как сейчас помню) - купить хорошего нападающего из статусного европейского чемпионата- он вам и купил Угальде. Вы при этом думали не о Спартаке, а о том, что хороше бы смазывать баблом вражеские европейские страны, чтобы вам было можно слинять при случае и чтобы вас и ваши капиталы не слишком бы обнулили. В ином случае вы легко бы купили отличных бразильцев в Латинской Америке на проблемные позиции. Что посеешь, то и пожнёшь.
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позор ,как дети .
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"Клубы из Москвы 6 лет не выигрывают титул РПЛ."
Приятно глазу!
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Как там Алаев в Краснодаре с кубком?)))
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