В ворота «Ростова» назначили пенальти из-за игры рукой у Сако. «Зенит» реализовал, сделав счет 1:1

В ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» был назначен пенальти.

На 61-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после ВАР назначил пенальти из-за касания мяча рукой у Умара Сако.

Сако по итогам эпизода получил желтую карточку, предупрежден был и тренер «Ростова» Виталий Кафанов.

Густаво Мантуан на 65-й минуте реализовал пенальти, сделав счет 1:1.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.