В ворота «Ростова» назначили пенальти из-за игры рукой у Сако. «Зенит» реализовал, сделав счет 1:1
В ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» был назначен пенальти.
На 61-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после ВАР назначил пенальти из-за касания мяча рукой у Умара Сако.
Сако по итогам эпизода получил желтую карточку, предупрежден был и тренер «Ростова» Виталий Кафанов.
Густаво Мантуан на 65-й минуте реализовал пенальти, сделав счет 1:1.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Не даром РУ лиги за интригу весь сезон.
Можно было ещё красную игроку Ростова, но тогда динамовской лобби окончательно порвалось бы