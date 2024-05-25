В ворота «Ростова» назначили пенальти из-за игры рукой у Сако. «Зенит» реализовал, сделав счет 1:1

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи фото Виталий Кафанов Виталий Мешков Умар Сако Густаво Мантуан Футбол

В ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» был назначен пенальти.

На 61-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после ВАР назначил пенальти из-за касания мяча рукой у Умара Сако. 

Сако по итогам эпизода получил желтую карточку, предупрежден был и тренер «Ростова» Виталий Кафанов.

Густаво Мантуан на 65-й минуте реализовал пенальти, сделав счет 1:1.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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41 комментарий
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Чистый пеналь, зря только тренерский штаб Ростова жк получил
+58
-8
+50
Хоть у кого-нибудь повернется язык сказать, что пенальти вызывает сомнения?
+40
-11
+29
Ответ Alexander Baskakov
Комментарий скрыт
Там было две руки вообще
+27
-1
+26
Ответ vdm23
Комментарий скрыт
Судя по кадру, тут чистый пенальти
+17
-1
+16
Почему нет красной? Из пустых рукой достал
+18
-7
+11
То есть без ВАР пенальти бы не было.
Не даром РУ лиги за интригу весь сезон.
+8
-1
+7
Хорошо что поставили пенальти :) теперь московская деревня сможет спокойно выдохнуть и рассказывать что опять Газпром все купил на отобранные у пенсионеров деньги :)
+8
-1
+7
Ответ Tun
Судя по кадру, тут чистый пенальти
Там чистый пенальти и чистая жк. Не знаю почему КБ фаны ноют)
+6
0
+6
почему это не красная? Вроде Суареса за такой же "сейв" удаляли
+6
0
+6
Ответ Metalloid
Зенит не может, судья поможет, все логично.
Это не волейцбол играть руками нельзхя защитникам, очнись!
+5
-1
+4
а где красная? это бред же
+6
-2
+4
Ответ Alexander Baskakov
Комментарий скрыт
К окулисту не пробовали записаться на приём?
+5
-1
+4
Чистая рука, чистый пенальти

Можно было ещё красную игроку Ростова, но тогда динамовской лобби окончательно порвалось бы
+14
-10
+4
Вы думали Зенит отдаст вам грёбаное чемпионство? )
+5
-3
+2
Ответ Alexander Baskakov
Комментарий скрыт
Это как нужно смотреть чтобы не заметить 2 руки, ещё и в очках наверное смотришь
+3
-1
+2
Ответ Evgeny Trifonov
Мешков 15 минут придумывал как НЕ назначить 100% пенальти, это какой-то позор.
И что в итоге, не назначил?
+6
-4
+2
Все 3 решения по судейству правильные с варом
+1
0
+1
Ответ vdm23
Комментарий скрыт
Глазха разуй, 2 руки!!! в одном молменте это не волейбол!!
+1
0
+1
ростов хороший матч провел, молодцы
0
0
0
Ответ Бегемотик
То есть без ВАР пенальти бы не было. Не даром РУ лиги за интригу весь сезон.
ну они очень сильно хотели не поставить, смотрели 10 минут, оттягивали, сбивали темп игры, такой позор, не удивился бы если бы не поставили в итоге и потом оправдали этот позор как весь сезон нас топят
0
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0
Ответ ZarvuR2020
Почему нет красной? Из пустых рукой достал
Повылазило ?
+4
-4
0
Ответ ZarvuR2020
Почему нет красной? Из пустых рукой достал
Это к дивееву
+1
-1
0
Ответ ZarvuR2020
Почему нет красной? Из пустых рукой достал
Пенальти бесспорный, красная наверное лишняя, там за ним ещё 2 человека между мясом и воротами, о каких пустых речь?
+2
-2
0
Ответ vdm23
Комментарий скрыт
ну это клиника)
+12
-12
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Комментарий удален модератором
Ответ Marco_Asensio
ну это клиника)
по сезону сколько было не назначенных пенальти.браво зенит.вы лучше .браво семак.
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Ростов Краснодар
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Ответ andr d
Комментарий удален модератором
А что сейчас защитникам можно играть руками?
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Ответ Roman Araslanov
Мяч даже не попал в руку. Мешков и ВАР бригада получат звание «Герой Газпрома»
А куда он попал?
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