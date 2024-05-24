Руни может возглавить «Плимут», избежавший вылета из чемпионшипа. Клуб обогнал «Бирмингем», откуда Уэйна уволили в январе
Уэйн Руни может возглавить «Плимут».
Бывший форвард сборной Англии ведет переговоры с клубом, избежавшим вылета из чемпионшипа в последнем туре.
«Плимут» занял 21-е место, набрав 51 очко в 46 играх и опередив «Бирмингем» (бывший клуб Руни, откуда он был уволен в январе после падения с 6-го места на 20-е) на один балл.
Отмечается, что руководитель клуба Нил Дьюснип заинтересован в приглашении Руни в команду. Они ранее пересекались в системе «Эвертона».