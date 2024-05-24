Руни может возглавить «Плимут», избежавший вылета из чемпионшипа. Клуб обогнал «Бирмингем», откуда Уэйна уволили в январе

Теги Уэйн Руни Бирмингем Плимут чемпионшип Нил Дьюснип Футбол

Уэйн Руни может возглавить «Плимут».

Бывший форвард сборной Англии ведет переговоры с клубом, избежавшим вылета из чемпионшипа в последнем туре. 

«Плимут» занял 21-е место, набрав 51 очко в 46 играх и опередив «Бирмингем» (бывший клуб Руни, откуда он был уволен в январе после падения с 6-го места на 20-е) на один балл. 

Отмечается, что руководитель клуба Нил Дьюснип заинтересован в приглашении Руни в команду. Они ранее пересекались в системе «Эвертона». 

 

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9 комментариев
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Не складывается у Руни карьера топ-тренера... Такими темпами МЮ его не пригласит на мостик.
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как убрать ср###ю рекламу здесь?
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Руни пригласили за руль Plymouth со 138 -летним пробегом.
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Типа наших виртуозов тренерского цеха с бумажками
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В Германии физруки из Шипа пользуютмя популярностью. Уэйн, дуй к сосисочникам, Боруссию тебе навряд ли доверят, а вот условный Вердер вполне можешь осилить
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Ответ football.in.kg
Не складывается у Руни карьера топ-тренера... Такими темпами МЮ его не пригласит на мостик.
Через год Баварию примет.. Скриньте..
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Ответ Максим Столбов
Возьмут Руни точно вылетят, Бирмингем подтвердит.
Руни уволили, когда Бирмингем ещё не был в зоне вылета
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Ответ Алексей Петров
как убрать ср###ю рекламу здесь?
А здесь есть реклама?
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