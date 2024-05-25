«Монако» объявил об уходе Бен-Йеддера свободным агентом. У форварда 118 голов за 5 лет в клубе
Виссам Бен-Йеддер покидает «Монако» свободным агентом.
Монегаски объявили об уходе француза по истечении контракта.
33-летний форвард выступал за клуб с 2019 года. В составе «Монако» он провел 201 матч, забил 118 голов и сделал 34 результативные передачи.
В минувшем сезоне на счету Бен-Йеддера 16 мячей за 32 игры в Лиге 1.
Кем будут заменять большой вопрос
Неужели не договорились по деньгам?
Собрался в Саудовскую Аравию ?