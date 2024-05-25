«Монако» объявил об уходе Бен-Йеддера свободным агентом. У форварда 118 голов за 5 лет в клубе

Теги Монако лига 1 Франция трансферы Виссам Бен-Йеддер Футбол

Виссам Бен-Йеддер покидает «Монако» свободным агентом.

Монегаски объявили об уходе француза по истечении контракта.

33-летний форвард выступал за клуб с 2019 года. В составе «Монако» он провел 201 матч, забил 118 голов и сделал 34 результативные передачи.

В минувшем сезоне на счету Бен-Йеддера 16 мячей за 32 игры в Лиге 1.

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18 комментариев
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Надо Кокорина в Монако звать)) Город знает не понаслышке 😀
+17
-1
+16
Бен Йедер лидер
Кем будут заменять большой вопрос
+7
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+7
Шикарный и очень недооценённый нап, везде, где играл, забивал много и показывал уровень. При том что серьезного футбольного образования у него нет, начинал в любительских лигах Франции. Походу на заработки либо в СА уедет, либо в Турцию.
+3
0
+3
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо Кокорина в Монако звать)) Город знает не понаслышке 😀
шампусик любимый пить будет
+2
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+2
Очень нужный футболист для Монако, хотя уже 33 ...
Неужели не договорились по деньгам?
Собрался в Саудовскую Аравию ?
+1
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+1
теперь чалова возьмут
+1
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+1
Ответ Новый тренер ФК Спартак
теперь чалова возьмут
Правильно писать Чалоба
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Идеально если уедет в Катар
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Ответ che kaif
Бен Йедер лидер Кем будут заменять большой вопрос
Возможно купят Микаутадзе
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Ответ che kaif
Бен Йедер лидер Кем будут заменять большой вопрос
Балоган есть. Может снова начнет играть нормально
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Опа!Марота не спать))
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Передержался там
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Надеюсь Милан подпишет его на место Жиру
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Легенда 👏
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Клиент Атлетико.
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Недооцененный форвард.. Бюджетный Бензема..
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Теперь Головин самый высокооплачиваемый в Монако)
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