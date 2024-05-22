Микаутадзе интересен «Монако» на замену Бен-Йеддеру. «Метц» арендовал форварда у «Аякса» с правом выкупа
«Монако» планирует заменить Виссама Бен-Йеддера Жоржем Микаутадзе.
В настоящее время клуб подыскивает замену 33-летнему нападающему, с которым не планирует продлевать контракт.
23-летний игрок сборной Грузии является приоритетным вариантом на эту позицию. «Монако» уже начал переговоры с окружением игрока, недавно стороны провели встречу.
Микаутадзе провел последний сезон в «Метце», куда был отдан «Аяксом» в аренду с правом выкупа. Не исключен вариант, что «Метц» выкупит игрока и вступит в переговоры с «Монако».
В прошедшем сезоне игрок провел 20 матчей в Лиге 1, забив 13 голов и отметившись четырьмя результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.
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Конечно,если он не собрался в СА на заработки