Микаутадзе интересен «Монако» на замену Бен-Йеддеру. «Метц» арендовал форварда у «Аякса» с правом выкупа

«Монако» планирует заменить Виссама Бен-Йеддера Жоржем Микаутадзе.

В настоящее время клуб подыскивает замену 33-летнему нападающему, с которым не планирует продлевать контракт.

23-летний игрок сборной Грузии является приоритетным вариантом на эту позицию. « » уже начал переговоры с окружением игрока, недавно стороны провели встречу.

провел последний сезон в «Метце», куда был отдан « » в аренду с правом выкупа. Не исключен вариант, что « » выкупит игрока и вступит в переговоры с «Монако».

В прошедшем сезоне игрок провел 20 матчей в Лиге 1, забив 13 голов и отметившись четырьмя результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.

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