Микаутадзе интересен «Монако» на замену Бен-Йеддеру. «Метц» арендовал форварда у «Аякса» с правом выкупа

Теги Монако высшая лига Нидерланды Аякс лига 1 Франция возможные трансферы Метц Виссам Бен-Йеддер Жорж Микаутадзе Футбол

«Монако» планирует заменить Виссама Бен-Йеддера Жоржем Микаутадзе.

В настоящее время клуб подыскивает замену 33-летнему нападающему, с которым не планирует продлевать контракт.

23-летний игрок сборной Грузии является приоритетным вариантом на эту позицию. «Монако» уже начал переговоры с окружением игрока, недавно стороны провели встречу.

Микаутадзе провел последний сезон в «Метце», куда был отдан «Аяксом» в аренду с правом выкупа. Не исключен вариант, что «Метц» выкупит игрока и вступит в переговоры с «Монако».

В прошедшем сезоне игрок провел 20 матчей в Лиге 1, забив 13 голов и отметившись четырьмя результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.

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12 комментариев
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Аякс, конечно, те ещё клоуны. Чел разрывал в Бельгии и ща разрывает во Франции (за Мец!). Видно, совсем гнилая атмосфера там в Амстердаме, раз Микаутадзе так быстро оттуда сбежал
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Бен Йдера будет не просто заменить
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Ответ Сергей Галынский
А почему Бен-Йеддера не продлить на годик еще? Конечно,если он не собрался в СА на заработки
он получал 650 тысяч евро в месяц, видимо не хочет ужиматься по требованиям
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Ответ Oliver Kromwel
Аякс, конечно, те ещё клоуны. Чел разрывал в Бельгии и ща разрывает во Франции (за Мец!). Видно, совсем гнилая атмосфера там в Амстердаме, раз Микаутадзе так быстро оттуда сбежал
Худший Аякс за многие годы,а я слежу за ними с 92 года.Там даже праимовый Месси не вытянул бы.А Жорж думаю всем доказал что топовый форвард в Метце
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Странное решение не продлевать Бен Йедера
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А почему Бен-Йеддера не продлить на годик еще?
Конечно,если он не собрался в СА на заработки
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Бен-Йеддер удивительный игрок. Он уже более 10 сезонов подряд забивает 10 и более голов где бы он не играл. Это я по памяти говорю. А на самом деле наверное и более 15 голов за сезон. Я думаю, что с учётом участия в ЛЧ с ним пока не стоит расставаться.
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Бен-Йедерр забивает в клочья за Монако, а его хотят скинуть? Давно такого тупизма не видел
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Ответ Сергей Галынский
А почему Бен-Йеддера не продлить на годик еще? Конечно,если он не собрался в СА на заработки
Его вроде в изнасиловании обвиняли, может, в этом причина.
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Ответ Oliver Kromwel
Аякс, конечно, те ещё клоуны. Чел разрывал в Бельгии и ща разрывает во Франции (за Мец!). Видно, совсем гнилая атмосфера там в Амстердаме, раз Микаутадзе так быстро оттуда сбежал
Да в Аяксе и С.о.с.а. с Шутало не особо играют. Тоже непонятно почему.
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Ответ Oliver Kromwel
Аякс, конечно, те ещё клоуны. Чел разрывал в Бельгии и ща разрывает во Франции (за Мец!). Видно, совсем гнилая атмосфера там в Амстердаме, раз Микаутадзе так быстро оттуда сбежал
14 годов в Бельгии все же не прямо разрывает. Аналогичные цифры показывали те же бывшие игроки Спартака Шамар Николсон и Фешн Сакала.
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