Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц в «Монако». Выше зарплата только у Бен-Йеддера (L’Equipe)
Александр Головин входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «Монако».
L’Equipe обнародовал данные о зарплатах футболистов монегасков. Самым высокооплачиваемым игроком «Монако» является нападающий Виссам Бен-Йеддер, вторую строчку делят полузащитники Александр Головин и Денис Закария.
Топ-10 выглядит так:
1. Виссам Бен-Йеддер – 650 тысяч евро в месяц;
2-3. Александр Головин – 300 тысяч евро;
2-3. Денис Закария – 300 тысяч евро;
4. Тило Керер – 290 тысяч евро;
5. Бреэль Эмболо – 270 тысяч евро;
6. Гильермо Марипан – 240 тысяч евро;
7-8. Такуми Минамино – 230 тысяч евро;
7-8. Фоларин Балогун – 230 тысяч евро;
9. Юссуф Фофана – 220 тысяч евро;
10. Мохаммед Салису – 180 тысяч евро.
Головин – в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 на Transfermarkt. Первые 9 мест – у «ПСЖ», Мбаппе лидирует с отрывом в 115 млн евро