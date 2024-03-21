Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц в «Монако». Выше зарплата только у Бен-Йеддера (L’Equipe)

Теги Монако лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Такуми Минамино Александр Головин Бреэль Эмболо Тило Керер Гильермо Марипан Денис Закария Мохаммед Салису Юссуф Фофана деньги Фоларин Балогун Футбол

Александр Головин входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «Монако».

L’Equipe обнародовал данные о зарплатах футболистов монегасков. Самым высокооплачиваемым игроком «Монако» является нападающий Виссам Бен-Йеддер, вторую строчку делят полузащитники Александр Головин и Денис Закария.

Топ-10 выглядит так:

1. Виссам Бен-Йеддер – 650 тысяч евро в месяц;

2-3. Александр Головин – 300 тысяч евро;

2-3. Денис Закария – 300 тысяч евро;

4. Тило Керер – 290 тысяч евро;

5. Бреэль Эмболо – 270 тысяч евро;

6. Гильермо Марипан – 240 тысяч евро;

7-8. Такуми Минамино – 230 тысяч евро;

7-8. Фоларин Балогун – 230 тысяч евро;

9. Юссуф Фофана – 220 тысяч евро;

10. Мохаммед Салису – 180 тысяч евро. 

Головин – в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 на Transfermarkt. Первые 9 мест – у «ПСЖ», Мбаппе лидирует с отрывом в 115 млн евро

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24 комментария
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Отличная история успеха парня из Калтана (+200 сыгранных матчей за Монако и 70 голевых действий), зарабатывает заслуженно!
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Заслужил
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А многие говорят, что ему куда-то уходить надо. Один из лидеров команды, хорошая зп, живёт в прекрасном Монте-Карло, что ещё нужно для счастья? Условный Дортмунд? Так просто погуглите, в сравнении с Монте-Карло это дыра дырой, да и зп там никто больше не даст. Топам из АПЛ он точно не нужен, так что всё путём у Сани.
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Так он и зарабывает, а не получает)
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так ещё и налоги не надо платить
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ну а что - один из лидеров, вполне заслуженно!
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Так он и заслужил своей игрой эти бабки. Молодец!
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Как у Соболева )))) с бонусами
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Ответ Отец Абду
Отличная история успеха парня из Калтана (+200 сыгранных матчей за Монако и 70 голевых действий), зарабатывает заслуженно!
Есть еще одна деталь: в Монако нет подоходного налога. То есть, 300000 в Монако - это почти в 2 раза больше, чем 300000 в Париже, например.
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Ответ Verziloff
Комментарий удален пользователем
В нынешней рпл уже не факт. Зп обычно указывается уже чистыми
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Ответ Денис Юрьев
надеюсь, рынок зарплат РПЛ немного поопустится
вообще никто не приедет тогда(
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Ответ Tydeus
75 тысяч евро в неделю - это 64 тысячи фунтов, в АПЛ у любой команды как минимум двое получают больше, ну кроме Лутона
Грязными, или до вычета налогов? В Монако нет подоходного налога, если что.
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Ответ Милдронат Бромантанов
А многие говорят, что ему куда-то уходить надо. Один из лидеров команды, хорошая зп, живёт в прекрасном Монте-Карло, что ещё нужно для счастья? Условный Дортмунд? Так просто погуглите, в сравнении с Монте-Карло это дыра дырой, да и зп там никто больше не даст. Топам из АПЛ он точно не нужен, так что всё путём у Сани.
деньги деньгами,но и какие-то спортивные амбиции быть должны. В Монако можно жить и после окончания карьеры,наслаждаться прекрасными видами. Но что он выиграл за эти годы во Франции,напомните?
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Ответ Милдронат Бромантанов
А многие говорят, что ему куда-то уходить надо. Один из лидеров команды, хорошая зп, живёт в прекрасном Монте-Карло, что ещё нужно для счастья? Условный Дортмунд? Так просто погуглите, в сравнении с Монте-Карло это дыра дырой, да и зп там никто больше не даст. Топам из АПЛ он точно не нужен, так что всё путём у Сани.
Зачем он тогда из Москвы уезжал?
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Ответ Моутиньо оформляет 40
В нынешней рпл уже не факт. Зп обычно указывается уже чистыми
Обычно, как раз грязными. Потому что в Европе заработной платой принято считать сумму, выданную до всех вычетов, в том числе социальных. Но в данном случае это не важно, в Монако отсутствует подоходный налог
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Ответ old folk
Заслужил
Комментарий удален пользователем
Выбрал деньги. В ЦСКА платили бы меньше)
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money гаски)
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75 тысяч евро в неделю - это 64 тысячи фунтов, в АПЛ у любой команды как минимум двое получают больше, ну кроме Лутона
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Будет легендой Монако! 🤟
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