Форвард «Монако» Бен-Йеддер забил 250-й гол за карьеру

Форвард « » сделал дубль в матче Лиги 1 с «Тулузой» (2:1).

33-летний француз забил 250-й гол за карьеру. За клубы на счету Бен-Йеддера 247 мячей, за сборную – 3.

Ранее нападающий выступал за «Севилью» и «Тулузу».

В 16 матчах текущего чемпионата Франции Бен-Йеддер забил 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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