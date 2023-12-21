Форвард «Монако» Бен-Йеддер забил 250-й гол за карьеру

Теги Монако Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Футбол

Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер сделал дубль в матче Лиги 1 с «Тулузой» (2:1).

33-летний француз забил 250-й гол за карьеру. За клубы на счету Бен-Йеддера 247 мячей, за сборную – 3.

Ранее нападающий выступал за «Севилью» и «Тулузу».

В 16 матчах текущего чемпионата Франции Бен-Йеддер забил 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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