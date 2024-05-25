Экс-судья АПЛ Гиффорд за расизм в адрес темнокожего арбитра отстранен на 5 месяцев. Это его второе такое нарушение за 3 года

Экс-судья АПЛ Роджер Гиффорд отстранен на 5 месяцев за расизм.

Независимая комиссия единогласно признала Гиффорда виновным в использовании «нецензурной и/или оскорбительной и/или неподобающей» лексики, которая включала «явное или подразумеваемое упоминание цвета кожи и/или расы и/или этнического происхождения».

Гиффорд прекратил работу в качестве наблюдателя в судейской организации PGMOL в январе на ранних стадиях расследования ФА.

Инцидент произошел во время послематчевой беседы после игры второго раунда Кубка Англии между командами «Ньюпорт Каунти» и «Барнет» в декабре 2023 года, когда он обратился к темнокожему арбитру, работавшему помощником судьи.

Гиффорд отрицал обвинения, но его комментарии были подтверждены рядом свидетелей.

«Трудно примириться с позицией мистера Гиффорда. Он занимал доверительную и ответственную должность в PGMOL. В игре и в обществе нет места комментариям такого рода. Другой позиции не существует», – заявили члены независимой комиссии.

Это уже второе нарушение Гиффорда. В 2022 году он признал аналогичное нарушение и был отстранен на восемь недель, оштрафован на 200 фунтов и получил предписание пройти образовательную программу.