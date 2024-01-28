Матч «Вест Бромвич» – «Вулвс» прерывали на полчаса из-за массовой драки фанатов, их разнимала полиция. Команды уходили в раздевалки
Матч «Вест Бромвича» и «Вулверхэмптона» прерывали из-за массовой драки фанатов.
Встреча Кубка Англии была прервана на 79-й минуте матча после гола Матеуса Куньи, сделавшего счет 0:2, из-за массовой драки болельщиков. Их разнимала полиция, некоторые фанаты оказались на футбольном поле.
Отмечается, что потасовка произошла из-за того, что фанаты «Вулверхэмптона» начали праздновать гол рядом с сектором болельщиков хозяев.
Главный арбитр Том Бремелл прервал матч и увел команды в раздевалку. Спустя примерно полчаса игра возобновилась.
Вот тебе и демократия и т. д.