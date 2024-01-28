Матч «Вест Бромвич» – «Вулвс» прерывали на полчаса из-за массовой драки фанатов, их разнимала полиция. Команды уходили в раздевалки

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии происшествия судьи болельщики Вест Бромвич Вулверхэмптон Том Бремелл Матеус Кунья Футбол

Матч «Вест Бромвича» и «Вулверхэмптона» прерывали из-за массовой драки фанатов.

Встреча Кубка Англии была прервана на 79-й минуте матча после гола Матеуса Куньи, сделавшего счет 0:2, из-за массовой драки болельщиков. Их разнимала полиция, некоторые фанаты оказались на футбольном поле.

Отмечается, что потасовка произошла из-за того, что фанаты «Вулверхэмптона» начали праздновать гол рядом с сектором болельщиков хозяев.

Главный арбитр Том Бремелл прервал матч и увел команды в раздевалку. Спустя примерно полчаса игра возобновилась.

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15 комментариев
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Надо попозже зайти в комменты, почитать как патриоты экстраполируют один случай на весь английский футбол и как у нас безопасно)
+50
-18
+32
Старая добрая Англия
+18
-1
+17
Ответ rarog
Надо попозже зайти в комменты, почитать как патриоты экстраполируют один случай на весь английский футбол и как у нас безопасно)
Вот тебе и фан-уйди
Вот тебе и демократия и т. д.
+12
0
+12
Ответ rarog
Надо попозже зайти в комменты, почитать как патриоты экстраполируют один случай на весь английский футбол и как у нас безопасно)
А причем тут патриоты то? :)) Или к любой новости нужно приплести?
+14
-4
+10
Ответ Mohnatiy
"Шутка про фан-уйди"
Ну мне кажется самые активные участники этого замеса сходили на футбол в Англии последний раз
+8
-1
+7
Я смотрел трансляцию и ничего хорошего в подобных событиях нет, а некоторые болелы вели себя ну просто неадекватно. Зачем выходить на поле и пинать мяч в стюарда? Плюс в игроков Вулвз летели бутылки и пр. Если бы Винисиус играл в таком матче, он на весь мир бы устроил истерику про расизм и как его не любят и кричат ему с трибун. По самой игре Вест Бром оставил приятное впечатление, можно сказать равная игра, хорошо организованная, в пас и комбинации, но скилл португальцев из Вулверхэмптона зарешал. Пока Вест Бром одна из лучших команд шипа по осмысленности игры, если судить по тем матчам, которые я смотрел.
+6
0
+6
Ответ rarog
Надо попозже зайти в комменты, почитать как патриоты экстраполируют один случай на весь английский футбол и как у нас безопасно)
Зачем позже заходить в комментарии, если ты приплел сам, хотя никто про это даже не думал?
+11
-6
+5
Олд-скулл пошел! Ай’м лавин ит! Па-рам-пам-па© )))
+3
-1
+2
Английский олдскул
+2
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"Шутка про фан-уйди"
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а у нас безопасно,зато))))
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Старые добрые времена ,так сказать.
+1
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Ответ rarog
Надо попозже зайти в комменты, почитать как патриоты экстраполируют один случай на весь английский футбол и как у нас безопасно)
Комментарий удален модератором
Ответ rarog
Надо попозже зайти в комменты, почитать как патриоты экстраполируют один случай на весь английский футбол и как у нас безопасно)
Наверное, так же, как "не патриоты" экстраполируют единичные случаи на всё подряд в России, не?😀
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