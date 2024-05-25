РПЛ отправила в Краснодар и Санкт‑Петербург комплекты кубка и медалей чемпионов России

Стало известно, как в РПЛ подготовились к чемпионской развязке.

– Два кубка и два набора медалей разъехались в Петербург и Краснодар, правильно или нет?

– Да, правильно. Но чемпион будет один. Оригинал здесь [в Краснодаре]. Кубок и медали находятся здесь, на стадионе. В Санкт‑Петербурге находится кубок, который был передан «Зениту» на хранение, который им торжественно вручат в случае победы. Без призов никто не останется! – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Напомним, в последнем туре на победу претендуют «Динамо», «Краснодар» (играют между собой) и «Зенит».