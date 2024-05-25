РПЛ отправила в Краснодар и Санкт‑Петербург комплекты кубка и медалей чемпионов России

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Александр Алаев Матч ТВ Футбол

Стало известно, как в РПЛ подготовились к чемпионской развязке.

– Два кубка и два набора медалей разъехались в Петербург и Краснодар, правильно или нет?

– Да, правильно. Но чемпион будет один. Оригинал здесь [в Краснодаре]. Кубок и медали находятся здесь, на стадионе. В Санкт‑Петербурге находится кубок, который был передан «Зениту» на хранение, который им торжественно вручат в случае победы. Без призов никто не останется! – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Напомним, в последнем туре на победу претендуют «Динамо», «Краснодар» (играют между собой) и «Зенит».

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15 комментариев
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Круто сделали, молодцы что все продумали, а то это редкость
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
В Оренбург
+14
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Могли бы и в Оренбург еще один комплект отправить.
Чисто потроллить трех туровых пичинёнов.
+17
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Ответ Саша Пушкин
Могли бы и в Оренбург еще один комплект отправить. Чисто потроллить трех туровых пичинёнов.
Дурилка ты картонная
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
А поощрительные шоколадные медальки куда разослали ?
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Ответ Никого_нет
Круто сделали, молодцы что все продумали, а то это редкость
А не играли бы 2 претендента вместе, пришлось бы делать третий комплект?)
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Ответ Саша Пушкин
Могли бы и в Оренбург еще один комплект отправить. Чисто потроллить трех туровых пичинёнов.
Комплект желудевых медалей? Да, можно было.
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