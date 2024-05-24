Филимонов о «Спартаке»: «Удивительно, что тренеров убирают, а футболисты остаются те же. Хочется, чтобы игроки тоже задумывались»

Александр Филимонов высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.

Команда занимает пятое место перед последним туром Мир РПЛ. По ходу сезона клуб уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Как вам выступление красно‑белых в этом сезоне?

– Как обычно. Опять неровно: то взлеты, то падения. Смена тренеров в «Спартаке» ни к чему не приводит. Мы видели столько тренеров, а результат тот же. Все же дело в игроках, не тренер выходит на поле.

Для меня очень удивительно, что тренеров убирают, а футболисты остаются те же. Хочется, чтобы игроки тоже задумывались над тем, что из‑за них главных тренеров увольняют, – сказал бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов.