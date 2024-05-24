Филимонов о «Спартаке»: «Удивительно, что тренеров убирают, а футболисты остаются те же. Хочется, чтобы игроки тоже задумывались»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Филимонов Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Филимонов высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.

Команда занимает пятое место перед последним туром Мир РПЛ. По ходу сезона клуб уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Как вам выступление красно‑белых в этом сезоне?

– Как обычно. Опять неровно: то взлеты, то падения. Смена тренеров в «Спартаке» ни к чему не приводит. Мы видели столько тренеров, а результат тот же. Все же дело в игроках, не тренер выходит на поле.

Для меня очень удивительно, что тренеров убирают, а футболисты остаются те же. Хочется, чтобы игроки тоже задумывались над тем, что из‑за них главных тренеров увольняют, – сказал бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов.

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8 комментариев
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Когда тренера сливает такая глыба как Егор Ильич Титов - это более менее понятно. Когда тренера сливают такие посредственности как Глушаков - это уже заставляет задуматься. Но когда тренера сливают клоуны типа Соболева и Зиньковского - это уже просто диагноз :))
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так футболистов тоже убирают, и не всегда самых худших , Джикия и Мелешин могли бы принести пользу.
У Джикии контракт закончился, а Мелешин в аренде
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Согласен, ответственность должна быть общей, нужно ввести срочные контракты на период полномочий главного тренера как на госслужбе в некоторых категориях должностей
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