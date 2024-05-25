Леау – уходящему из «Милана» Жиру: «Ты был для меня как старший брат. Великий игрок и чемпион – горжусь тем, что играл с тобой»

Рафаэл Леау написал письмо Оливье Жиру, который уходит из «Милана».

Ранее стало известно, что 37-летний форвард продолжит карьеру в МЛС после трех сезонов за итальянский клуб.

«Привет, Оли. Пишу тебе в день твоей последней игры за «Милан», потому что ты был и остаешься великим игроком, чемпионом, но для меня ты был как старший брат.

Когда я познакомился с тобой, мне было 22 года, я был одним из молодых игроков. Ты помог мне стать более ответственным, стать игроком с менталитетом победителя, никогда не сдаваться, всегда ставить новые цели и быть сосредоточенным.

Я горжусь тем, что играл с тобой, это было очень приятно. Ты был отличным партнером по команде, сыграл решающую роль в завоевании одного из самых важных и впечатляющих трофеев в истории «Милана» – скудетто-2022.

Ты так много сделал для «Милана» и вошел в историю клуба. Спасибо тебе за все, я желаю тебе всего самого лучшего.

Обнимаю тебя, брат», – написал 24-летний Рафаэл Леау.

Сегодня Жиру проведет последний матч за «Милан». Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «россонери» с «Салернитаной».