«Атлетик» с 2 красными и удалением Вальверде обыграл «Хетафе» благодаря дублю Иньяки Уильямса с пасов брата Нико, Гринвуд не забил с пенальти в конце матча

«Атлетик» обыграл «Хетафе» (2:0) в гостях, несмотря на 2 удаления во 2-м тайме.

Команды встречались в рамках 34-го тура . Главным арбитром встречи был .

На 58-й минуте матча прямую красную карточку за игру рукой получил защитник « » . На 79-й был удален второй защитник – . Ранее, по ходу второго тайма, он получил желтую карточку за споры с судьей, а позже еще одну за фол.

Кроме того, красная карточка была показана главному тренеру команды , который эмоционально отреагировал на назначение пенальти в пользу « » из-за попадания мяча в руку Раулю Гарсии.

Одиннадцатиметровый удар был подтвержден на 86-й минуте встречи после вмешательства ВАР. Тем не менее Мэйсон Гринвуд не смог забить гол, его удар с точки отразил голкипер Унаи Симон.

Два гола «Атлетика» были забиты на 27-й и 51-й минутах встречи. Дублем отметился Иньяки Уильямс, забивший оба мяча с передач своего брата Нико Уильямса.