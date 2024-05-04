«Атлетик» с 2 красными и удалением Вальверде обыграл «Хетафе» благодаря дублю Иньяки Уильямса с пасов брата Нико, Гринвуд не забил с пенальти в конце матча

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«Атлетик» обыграл «Хетафе» (2:0) в гостях, несмотря на 2 удаления во 2-м тайме.

Команды встречались в рамках 34-го тура Ла Лиги. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.

На 58-й минуте матча прямую красную карточку за игру рукой получил защитник «Атлетика» Йерай Альварес. На 79-й был удален второй защитник – Айтор Паредес. Ранее, по ходу второго тайма, он получил желтую карточку за споры с судьей, а позже еще одну за фол.

Кроме того, красная карточка была показана главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, который эмоционально отреагировал на назначение пенальти в пользу «Хетафе» из-за попадания мяча в руку Раулю Гарсии.

Одиннадцатиметровый удар был подтвержден на 86-й минуте встречи после вмешательства ВАР. Тем не менее Мэйсон Гринвуд не смог забить гол, его удар с точки отразил голкипер Унаи Симон.

Два гола «Атлетика» были забиты на 27-й и 51-й минутах встречи. Дублем отметился Иньяки Уильямс, забивший оба мяча с передач своего брата Нико Уильямса.

Хетафе – Атлетик 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Уильямс, 0:2 – 51 Уильямс.
ХетафеСория, Кармона, Джене, Альдерете, Рико (Анхилери, 74), Максимович (Аленья, 89), Оскар Родригес, Милья, Мориба (Латаса, 59), Гринвуд, Мата (Jorge Jiménez, 89).
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Паредес, Лекуэ, Прадос, Эррера (Дани Гарсия, 76), Гомес (Хаурегисар, 76), Беренгер (Весга, 62), Уильямс (Рауль Гарсия, 82), Уильямс (Гарсия де Альбенис, 82).
Предупреждение:
Паредес (72).
Удаления:
Йерай Альварес (58), Паредес (79).

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2 комментария
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Банда психов, если бы еще двоих удалили - все равно бы выиграли!
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Как говорится, на ободах дофинишировали и 3 очка взяли!
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