«Атлетик» с 2 красными и удалением Вальверде обыграл «Хетафе» благодаря дублю Иньяки Уильямса с пасов брата Нико, Гринвуд не забил с пенальти в конце матча
«Атлетик» обыграл «Хетафе» (2:0) в гостях, несмотря на 2 удаления во 2-м тайме.
Команды встречались в рамках 34-го тура Ла Лиги. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.
На 58-й минуте матча прямую красную карточку за игру рукой получил защитник «Атлетика» Йерай Альварес. На 79-й был удален второй защитник – Айтор Паредес. Ранее, по ходу второго тайма, он получил желтую карточку за споры с судьей, а позже еще одну за фол.
Кроме того, красная карточка была показана главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, который эмоционально отреагировал на назначение пенальти в пользу «Хетафе» из-за попадания мяча в руку Раулю Гарсии.
Одиннадцатиметровый удар был подтвержден на 86-й минуте встречи после вмешательства ВАР. Тем не менее Мэйсон Гринвуд не смог забить гол, его удар с точки отразил голкипер Унаи Симон.
Два гола «Атлетика» были забиты на 27-й и 51-й минутах встречи. Дублем отметился Иньяки Уильямс, забивший оба мяча с передач своего брата Нико Уильямса.
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Кармона, Джене, Альдерете, Рико (Анхилери, 74), Максимович (Аленья, 89), Оскар Родригес, Милья, Мориба (Латаса, 59), Гринвуд, Мата (Jorge Jiménez, 89).
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Паредес, Лекуэ, Прадос, Эррера (Дани Гарсия, 76), Гомес (Хаурегисар, 76), Беренгер (Весга, 62), Уильямс (Рауль Гарсия, 82), Уильямс (Гарсия де Альбенис, 82).
- Предупреждение:
- Паредес (72).
- Удаления:
- Йерай Альварес (58), Паредес (79).