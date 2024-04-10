В отношении 4 игроков «Атлетика», бурно праздновавших победу в Кубке Испании на улице, открыто дело о «публичном собрании без уведомления властей». Их могут оштрафовать

Теги Атлетик Мальорка Ла Лига Кубок Испании происшествия Икер Муниаин Иньяки Уильямс Футбол

Четырех игроков «Атлетика» могут оштрафовать за празднование победы в Кубке.

Полиция Бильбао открыла дело в отношении четырех игроков «Атлетика» после того, как они устроили импровизированную уличную вечеринку в честь победы в финале Кубка Испании над «Мальоркой» в серии пенальти, сообщает ESPN со ссылкой на EFE.

Официальное празднование должно состояться в четверг, когда, по традиции клуба, команда с трофеем проплывет на барже по реке Нервьон через центр Бильбао в сопровождении небольших лодок. Однако во вторник команда устроила незапланированное празднование.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько игроков веселятся на улице, включая капитана Икера Муниаина и нападающего Иньяки Уильямса. Они вели прямую трансляцию празднования, и вскоре к ним присоединились сотни болельщиков.

«Атлетик» также опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором Муниаин обращается к толпе и поет.

«Вы еще не собираетесь домой, так ведь? Мы побудем здесь еще немного. Мы 40 лет ждали этого», – сказал Муниаин.

Баскская полиция начала расследование по факту проведения «публичного собрания без уведомления властей», что может повлечь за собой административное наказание, например, штраф, за нарушение законов об общественной безопасности.

Имена четырех игроков, в отношении которых ведется расследование, не разглашаются.

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59 комментариев
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Вот же как в Испании режим свободу душит.
+116
-27
+89
Ответ Dark.Babysitter
Вот же как в Испании режим свободу душит.
Новость от ноября 2023: в Испании более 2 млн человек вышли на акции протеста
https://www.interfax.ru/amp/930183

Вот бы у нас так душили, да?
+66
-31
+35
Свободная и демократичная Европа, че вы хотели.
+57
-28
+29
Дичь какая та
+29
-2
+27
Подождите, это же только в России больше двух запрещено собираться по любому поводу...а в Европе все улыбаются и полицейские вызывают такси до дома за свой счёт.
+34
-16
+18
Ответ Kubinec_
а соевые говорили в европе такого нету (
Так в России, в отличие от Европы, всегда уведомляли власти, но они че-то не согласовывали(( И не административки, а порой уголовки паяли. А так да, Европка загнивает
+27
-11
+16
Ответ Kubinec_
а соевые говорили в европе такого нету (
Есть везде, только там штраф, а не колония на семь лет.
+27
-14
+13
"Бильбао для грустных", – заявили в полиции.
+12
0
+12
Ох уж эта путинская Россия... Подождите...

А где миллион некупленных комментариев о кровавом режиме?
+30
-21
+9
Это иноагенты.
+10
-1
+9
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Да да, ну давай список в сравнении, а не только дешевые слова. Факты чувак, факты
+23
-16
+7
-«Полицейское государство! Сколько можно это терпеть?! Режим совсем с катушек съехал!»
-«Так это в Испании.»
-«Да? Тогда все нормально. И вообще, они сами виноваты.»
+8
-1
+7
это уже кровавый режим или еще нет?
+10
-3
+7
Тоталитаризм! К оружию, граждане! Доколе?
+8
-3
+5
Чет знакомое…
+8
-4
+4
Что с лицом у маминых борцунишек? 😂
+6
-2
+4
Очередное беззубое решение испанской Фемиды!!
Старик Торквемада таких злодеев просто сжёг бы на костре...
+4
0
+4
Ответ Sergey
Комментарий удален модератором
Нет, нам не помешает хорошая жизнь, но у нас есть понимание, что люди, называющие нас ватой, хорошую жизнь нам устроить не могут и не хотят.
+9
-5
+4
Ответ Leon Petov
Новость от ноября 2023: в Испании более 2 млн человек вышли на акции протеста https://www.interfax.ru/amp/930183 Вот бы у нас так душили, да?
Уведомление о двухмиллионной акции подавалось?
+5
-1
+4
Демократические святые свободы и права?) Главное не путать с мерзким советским тоталитаризмом)) И когда в СМИ и в обществе принято говорить только "что-то одно", это тоже свобода слова как она есть))
+4
-1
+3
Традиции проклятого франкизма живут и процветают.
+4
-1
+3
Какие-то новости из Испании Франко.
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
Новость от ноября 2023: в Испании более 2 млн человек вышли на акции протеста https://www.interfax.ru/amp/930183 Вот бы у нас так душили, да?
В Испании почти двуполярная система, социалисты-правые. Плавно появляются третьи, но смысл не
меняется
И вот конкретно по вашей новости. Социалисты чтобы остаться у власти заключили договор с каталонскими партиями. Крайне правая партия (vox) вытащила своих сторонников выступить против
Так протестовать можно, а в локальном масштабе нет.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
E5 spartak E5 они кричали
+5
-3
+2
а соевые говорили в европе такого нету (
+24
-22
+2
Как демократичненько...
Кто у кого списывал?
+4
-2
+2
Ответ goshforever
Практически несанкционированный митинг
В условиях коронавируса.
+2
0
+2
Ответ leon01
Всё как у нас, пора их присоединить, ну там выборы по пырому, волеизявление самих страдающих, русский язык зажимают, короче всё по схеме
Свободу Басконии!!!
+2
0
+2
Практически несанкционированный митинг
+4
-2
+2
Ответ Frey_undead
Комментарий удален модератором
Какой ещё стыд? Акционер для этого и купил сайт. Тут такие бригады махровые работают, мама не горюй.
+1
0
+1
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