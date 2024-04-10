В отношении 4 игроков «Атлетика», бурно праздновавших победу в Кубке Испании на улице, открыто дело о «публичном собрании без уведомления властей». Их могут оштрафовать

Четырех игроков «Атлетика» могут оштрафовать за празднование победы в Кубке.

Полиция Бильбао открыла дело в отношении четырех игроков « » после того, как они устроили импровизированную уличную вечеринку в честь победы в финале Кубка Испании над «Мальоркой» в серии пенальти, сообщает ESPN со ссылкой на EFE.

Официальное празднование должно состояться в четверг, когда, по традиции клуба, команда с трофеем проплывет на барже по реке Нервьон через центр Бильбао в сопровождении небольших лодок. Однако во вторник команда устроила незапланированное празднование.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько игроков веселятся на улице, включая капитана и нападающего Они вели прямую трансляцию празднования, и вскоре к ним присоединились сотни болельщиков.

« » также опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором Муниаин обращается к толпе и поет.

«Вы еще не собираетесь домой, так ведь? Мы побудем здесь еще немного. Мы 40 лет ждали этого», – сказал Муниаин.

Баскская полиция начала расследование по факту проведения «публичного собрания без уведомления властей», что может повлечь за собой административное наказание, например, штраф, за нарушение законов об общественной безопасности.

Имена четырех игроков, в отношении которых ведется расследование, не разглашаются.