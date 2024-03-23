Иньяки Уильямс об оскорблениях от фанатов: «Называйте меня плохим, говорите, что вам не нравится моя игра. Но не трогайте мой цвет кожи, сексуальную ориентацию и многое другое»
Иньяки Уильямс высказался об оскорблениях со стороны фанатов.
«Называйте меня плохим, говорите, что вам не нравится, как я играю. Но не трогайте мой цвет кожи, сексуальную ориентацию и многое другое...
Необходимо проявлять нулевую терпимость [по отношению к такому поведению]», – сказал вингер «Атлетика».
Нико Уильямс: «Винисиус – великий игрок. Неприятно, когда тебя оскорбляют за то, что ты черный. Это бич общества. Расистами не рождаются, это вопрос воспитания»
- Да-да. Всё так. Никаких вопросов.
- Иньяки, у тебя черная кожа.
- Ыаыаыаыаы!!!!!!!
В порочащих связях замечен не был.
И завязывай с накруткой, палишься основательно)
когда тебя пытаются обидеть, ты же в голове своей фильтруешь, где субъективная оценка, а где объективная. то, что тебе 25 лет, ты мужчина, тебя зовут Сергей это просто факты и они не могут обидеть. соответственно и обижаться ты не будешь. чёрный? ну ок, чёрный.
обижает не факт, что он чёрный, а то, что говорящий не любит чёрных. ну и нетрадиционно ориентированных, очевидно.
но это тоже самое, что и сказать тебе -ты мне не нравишься, потому что ты злой, плохой, тупой, и так далее
Я диву даюсь, как они ещё и условия теперь пытаются диктовать…
А остальное - дело полиции и законов.
####### с лишним весом чисто автоматически называют жирным #######.
Но первостепенно - #######. А жирный... ну потому он жирный, елки-палки.
Так и тут чаще всего. За исключением совершенно уж оторванных расистов, наезд начинается из-за поганого поведения игрока. Потом да, к этому приплетается всё, что можно к игроку приплести.