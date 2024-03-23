Иньяки Уильямс об оскорблениях от фанатов: «Называйте меня плохим, говорите, что вам не нравится моя игра. Но не трогайте мой цвет кожи, сексуальную ориентацию и многое другое»

Иньяки Уильямс высказался об оскорблениях со стороны фанатов.

«Называйте меня плохим, говорите, что вам не нравится, как я играю. Но не трогайте мой цвет кожи, сексуальную ориентацию и многое другое...

Необходимо проявлять нулевую терпимость [по отношению к такому поведению]», – сказал вингер « ».

Нико Уильямс: «Винисиус – великий игрок. Неприятно, когда тебя оскорбляют за то, что ты черный. Это бич общества. Расистами не рождаются, это вопрос воспитания»