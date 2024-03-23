Иньяки Уильямс об оскорблениях от фанатов: «Называйте меня плохим, говорите, что вам не нравится моя игра. Но не трогайте мой цвет кожи, сексуальную ориентацию и многое другое»

Теги Атлетик Ла Лига Иньяки Уильямс дискриминация Футбол

Иньяки Уильямс высказался об оскорблениях со стороны фанатов.

«Называйте меня плохим, говорите, что вам не нравится, как я играю. Но не трогайте мой цвет кожи, сексуальную ориентацию и многое другое...

Необходимо проявлять нулевую терпимость [по отношению к такому поведению]», – сказал вингер «Атлетика». 

Нико Уильямс: «Винисиус – великий игрок. Неприятно, когда тебя оскорбляют за то, что ты черный. Это бич общества. Расистами не рождаются, это вопрос воспитания»

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42 комментария
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Чем не повод купить его в Реал.
+46
-9
+37
Ответ Guillermo
А что у него с ориентацией?
Не удивлен, что электорат сразу ориентацией заинтересовался))
+44
-14
+30
Ответ Леопардер
- Иньяки, ты плохой человек. Непорядочный, двуличный, подлый. И ты отвратительно играешь в футбол. Нам стыдно, что ты представляешь наш клуб. - Да-да. Всё так. Никаких вопросов. - Иньяки, у тебя черная кожа. - Ыаыаыаыаы!!!!!!!
И в чем противоречия?
+37
-13
+24
А что у него с ориентацией?
+29
-11
+18
- Иньяки, ты плохой человек. Непорядочный, двуличный, подлый. И ты отвратительно играешь в футбол. Нам стыдно, что ты представляешь наш клуб.
- Да-да. Всё так. Никаких вопросов.
- Иньяки, у тебя черная кожа.
- Ыаыаыаыаы!!!!!!!
+45
-28
+17
Ответ Guillermo
А что у него с ориентацией?
Характер нордический.
В порочащих связях замечен не был.
+15
-1
+14
Тридварас он что ли?
+11
-5
+6
Пусть уточнит, что входит в понятие «многое другое»
+6
0
+6
"Вы можете говорить про меня, но вы не можете про меня говорить!"
+10
-5
+5
Ну хз… Если меня назовут белым гетеросексуалом, я не обижусь.
+5
0
+5
Первый каминг-аут в Ла Лиге?
+9
-4
+5
Это камин аут?🤔⚽️
+6
-3
+3
Ответ Поцелуй Оздоева
И в чем противоречия?
В том, что он сам цвет собственной кожи и указание на это воспринимает как оскорбление 🤷🏻‍♂️
И завязывай с накруткой, палишься основательно)
+16
-13
+3
Ответ Моутиньо оформляет 40
"не трогайте мою... сексуальную ориeнтацию" Он гей или дeбuл?
Футболист
+4
-2
+2
Ответ Фанат Тейлор Свифт
Свою игру и моральные качества он может при желании изменить, а цвет кожи нет. Он таким родился и странно его за это оскорблять. Вам действительно так сложно это понять?
очень сложно!
когда тебя пытаются обидеть, ты же в голове своей фильтруешь, где субъективная оценка, а где объективная. то, что тебе 25 лет, ты мужчина, тебя зовут Сергей это просто факты и они не могут обидеть. соответственно и обижаться ты не будешь. чёрный? ну ок, чёрный.

обижает не факт, что он чёрный, а то, что говорящий не любит чёрных. ну и нетрадиционно ориентированных, очевидно.

но это тоже самое, что и сказать тебе -ты мне не нравишься, потому что ты злой, плохой, тупой, и так далее
+2
0
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Ответ Леопардер
- Иньяки, ты плохой человек. Непорядочный, двуличный, подлый. И ты отвратительно играешь в футбол. Нам стыдно, что ты представляешь наш клуб. - Да-да. Всё так. Никаких вопросов. - Иньяки, у тебя черная кожа. - Ыаыаыаыаы!!!!!!!
Свою игру и моральные качества он может при желании изменить, а цвет кожи нет. Он таким родился и странно его за это оскорблять. Вам действительно так сложно это понять?
+6
-4
+2
Ответ Val Smith
Чем не повод купить его в Реал.
По всем озвученным пунктам и «многому другому» подходит🎅🏿
+3
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+2
Ответ rigobersong
Так может надо начать с себя:)) https://youtu.be/MSrTnWDTdwI?si=mQj3JjhXyinrlfb5
Типо своим можно а белым нельзя ? Расисты !)
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Ответ Фанат Тейлор Свифт
Свою игру и моральные качества он может при желании изменить, а цвет кожи нет. Он таким родился и странно его за это оскорблять. Вам действительно так сложно это понять?
Ещё раз повторю тебе. Только попробуй в этот раз прочитать, а не заминусовывать меня с левых страничек. То, что Иньяки оскорбляется на цвет собственной кожи, говорит о том, что он сам считает это чем-то плохим. Если меня назовут белым или белокожим, меня это вообще не тронет. А Иньяки такое оскорбляет. Теперь понятно?
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Винисиус переодевайся, мы тебя узнали
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а о чем тогда говорить? что трогать? вон Окампоса потрогали ему и это не понравилось)
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Твоя ориентация напрямую зависит от игры
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Угу, а ещё что?
Я диву даюсь, как они ещё и условия теперь пытаются диктовать…
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басконегрогей?
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А в чем в общем то разница? Разница только в восприятии самим человеком того, что ему говорят. Эта зацикленность и делает черных уязвимыми к упоминанию их цвета кожи. Вначале нужно поменять свое отношение к такого рода оскорблениям.

А остальное - дело полиции и законов.
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Это просто эпитеты. Эпитеты, что сами собой приплетаются, когда несется волна оскорблений.
####### с лишним весом чисто автоматически называют жирным #######.
Но первостепенно - #######. А жирный... ну потому он жирный, елки-палки.
Так и тут чаще всего. За исключением совершенно уж оторванных расистов, наезд начинается из-за поганого поведения игрока. Потом да, к этому приплетается всё, что можно к игроку приплести.
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Зря он так комплексует. От этого все проблемы. Если кто то захочет обозвать меня белым натуралом, я не обижусь. И даже горжусь.
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Ответ Фанат Тейлор Свифт
Свою игру и моральные качества он может при желании изменить, а цвет кожи нет. Он таким родился и странно его за это оскорблять. Вам действительно так сложно это понять?
Сейчас этот расист напишет, что пусть делает пластику, как Джексон. Расисты они туповаты.
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Ответ Поцелуй Оздоева
И в чем противоречия?
Противоречия? В реальности. Все эпитеты, кроме цвета его кожи - субъективны. А обида его именно на объективный
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так, если ты плохой - раскрываются основания - почему ты плохой....просто - плохие не бывают....клопы и тараканы просто плохие...
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