«МЮ» интересуется Маккенной на случай увольнения тен Хага. Клуб связался с агентами тренера «Ипсвича»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ипсвич чемпионшип Эрик тен Хаг Киран Маккенна Футбол

Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить Эрика тен Хага в «МЮ».

По информации Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» связался с представителями Маккенны. Решение о будущем Эрика тен Хага еще не принято, поскольку «МЮ» сосредоточен на предстоящем матче с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Контракт Кирана Маккенны с «Ипсвичем» действует до 2025 года. Под его руководством клуб вышел в АПЛ, заняв 2-е место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона. Отметим, что 38-летний специалист работал в тренерском штабе «МЮ» с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Челси» также рассматривает возможность назначения Маккенны вместо Маурисио Почеттино.

7 комментариев
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Рано. Не нужно пока еще развивающегося тренера бросать в такую мясорубку. Пусть 10Hag покажет в приходящем сезоне на что он способен с игроспособным составом.
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Manchester Evening News в последнее время превратился в локальный The Sun. Мы уже видели Маккенну в МЮ, ведь Сульшер к тренеровочному процессу мало имел отношения, им занимались как раз таки Киран и Каррик. Это чаще всего футбол от обороны с контратаками. Тен Хаг уже в первом сезоне превзошел их результаты за три года.
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интерес логичен, если кто забыл - ЛВГ уволили через 2 дня после победы в КА
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