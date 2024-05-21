«МЮ» интересуется Маккенной на случай увольнения тен Хага. Клуб связался с агентами тренера «Ипсвича»
Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить Эрика тен Хага в «МЮ».
По информации Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» связался с представителями Маккенны. Решение о будущем Эрика тен Хага еще не принято, поскольку «МЮ» сосредоточен на предстоящем матче с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
Контракт Кирана Маккенны с «Ипсвичем» действует до 2025 года. Под его руководством клуб вышел в АПЛ, заняв 2-е место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона. Отметим, что 38-летний специалист работал в тренерском штабе «МЮ» с 2018 по 2021 год.
Ранее сообщалось, что «Челси» также рассматривает возможность назначения Маккенны вместо Маурисио Почеттино.