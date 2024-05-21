«МЮ» интересуется Маккенной на случай увольнения тен Хага. Клуб связался с агентами тренера «Ипсвича»

Тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может заменить Эрика тен Хага в «МЮ».

По информации Manchester Evening News, « » связался с представителями Маккенны. Решение о будущем Эрика тен еще не принято, поскольку «МЮ» сосредоточен на предстоящем матче с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Контракт Кирана Маккенны с « » действует до 2025 года. Под его руководством клуб вышел в , заняв 2-е место в Чемпионшипе с 96 очками по итогам сезона. Отметим, что 38-летний специалист работал в тренерском штабе «МЮ» с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Челси» также рассматривает возможность назначения Маккенны вместо Маурисио Почеттино.