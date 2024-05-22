«МЮ» расстанется с тен Хагом, это несомненно. Их цели – Маккенна и Почеттино». Ди Марцио про «Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» расстанется с Эриком тен Хагом по окончании сезона.
Об этом рассказал журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.
«Маккенна пользуется популярностью в футбольном мире, потому что он преуспевает в «Ипсвиче». Он является кандидатом номер один для «Брайтона», но он также уже вел переговоры с «Манчестер Юнайтед». В конце сезона «Юнайтед» попрощается с тен Хагом.
«Манчестер Юнайтед» тоже будет искать нового тренера. И их целями являются Маккенна и Маурисио Почеттино. Де Дзерби тоже в списке, но в последние дни он не вел переговоров с «Юнайтед».
Если [Маккенна] перейдет в «Челси», «Юнайтед» выберет Почеттино. Но что несомненно: они расстанутся с тен Хагом», – заявил Ди Марцио.
А вот новый тренер .... Почеттино -хороший выбор.
а так и Сульшера можно вернуть, и де Хеа
7хага в Челси
во-вторых, тут навскидку как минимум четыре победителя ЛЧ без работы сидят (это не считая Клоппа ещё)
даже пять - ещё же Бенитес есть