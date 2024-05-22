«МЮ» расстанется с тен Хагом, это несомненно. Их цели – Маккенна и Почеттино». Ди Марцио про «Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» расстанется с Эриком тен Хагом по окончании сезона.

Об этом рассказал журналист и инсайдер .

«Маккенна пользуется популярностью в футбольном мире, потому что он преуспевает в « ». Он является кандидатом номер один для « », но он также уже вел переговоры с « ». В конце сезона «Юнайтед» попрощается с тен Хагом.

«Манчестер Юнайтед» тоже будет искать нового тренера. И их целями являются Маккенна и . Де Дзерби тоже в списке, но в последние дни он не вел переговоров с «Юнайтед».

Если [Маккенна] перейдет в «Челси», «Юнайтед» выберет Почеттино. Но что несомненно: они расстанутся с тен Хагом», – заявил Ди Марцио.