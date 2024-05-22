«МЮ» расстанется с тен Хагом, это несомненно. Их цели – Маккенна и Почеттино». Ди Марцио про «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Ипсвич Роберто Де Дзерби Брайтон Маурисио Почеттино Джанлука Ди Марцио Эрик тен Хаг Киран Маккенна Футбол

«Манчестер Юнайтед» расстанется с Эриком тен Хагом по окончании сезона.

Об этом рассказал журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио

«Маккенна пользуется популярностью в футбольном мире, потому что он преуспевает в «Ипсвиче». Он является кандидатом номер один для «Брайтона», но он также уже вел переговоры с «Манчестер Юнайтед». В конце сезона «Юнайтед» попрощается с тен Хагом.

«Манчестер Юнайтед» тоже будет искать нового тренера. И их целями являются Маккенна и Маурисио Почеттино. Де Дзерби тоже в списке, но в последние дни он не вел переговоров с «Юнайтед».

Если [Маккенна] перейдет в «Челси», «Юнайтед» выберет Почеттино. Но что несомненно: они расстанутся с тен Хагом», – заявил Ди Марцио.

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30 комментариев
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Болельщики 19 клубов АПЛ просят оставить Хага и дать ему время
+25
-4
+21
Ответ kaka10
Болельщики 19 клубов АПЛ просят оставить Хага и дать ему время
Плюс подписать свободных агентов Марсьяль и Погба
+15
0
+15
Ответ Клименко
Кто такой Маккена, что его так хотят?
Был в штате у Моура и Сульшера, возглавил свой первый клуб , вывел из 3го в АПЛ
+9
0
+9
Смысл в очередной смене тренера? То же самое, что мы видели при Ван Гале, Мауре, Сульшере и Хаге, повторится и при новом тренере.
+9
-3
+6
Давно пора, за 2 года Эрик не смог поставить никакого рисунка. У того же Пакета Челси чуть ли не с первых туров начал бегать круто, пускай и не сразу с результатом.
+4
-1
+3
Про Маккену ничего не знаю, но вот Поч вполне может сотворить команду из тек кто сейчас в МЮ. Ну и естественно надо вернуть Гринвуда и Санчо.
+3
0
+3
ТенХаг самый захейченный тренер эвэр. Уверен, если оставят на след сезон или если уволят и перейдет в след клуб - он утрет хейтерам носы)
+2
0
+2
Расстаться с Тен Хагом надо обязательно.
А вот новый тренер .... Почеттино -хороший выбор.
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Если менять 7хага, лучше уж назначить Маккену или еще какого-нибудь перпективного тренера, вообще этой истерии вокруг Поча никогда не понимал, да он может построить крепкий середняк, но с командами где есть звезды везде провалился:) 1 рандомный выход в финал ЛЧ до сих пор какой-то нимб над его головой держит, хотя может лояльный тренер с правильными агентами, иначем почему тот же Ди Маттео вообще после победы в ЛЧ не востребован, а физрука во все богатые команды зовут:)
Маккена тоже так себе вариант, выстрелил с Ипсвичем и неизвестно что дальше будет. Джеррард тоже выиграл чемпионат с Рейнджерс дальше тишина, Лэмпард почти вывел Дерби Каунти с Челси и Эвертоном ничего особенного не показал. Сейчас все будут искать нового Алонсо, Артету, Пепа( если вернуться в 2008й) и Зизу
+1
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+1
Ответ dimamak10
Маккена тоже так себе вариант, выстрелил с Ипсвичем и неизвестно что дальше будет. Джеррард тоже выиграл чемпионат с Рейнджерс дальше тишина, Лэмпард почти вывел Дерби Каунти с Челси и Эвертоном ничего особенного не показал. Сейчас все будут искать нового Алонсо, Артету, Пепа( если вернуться в 2008й) и Зизу
так сейчас любой вариант - это кот в мешке, хоть Зидан, хоть Гвардиола
а так и Сульшера можно вернуть, и де Хеа
+1
0
+1
Кто такой Маккена, что его так хотят?
+2
-1
+1
Ответ Клименко
Кто такой Маккена, что его так хотят?
помощник Сульшера, который вытащил Ипсвич со 2го места в АПЛ, они кучу голов забили, при том что состав по хуже, чем у Лидса, Саутгемптона
+1
0
+1
Ответ Okaka
помощник Сульшера, который вытащил Ипсвич со 2го места в АПЛ, они кучу голов забили, при том что состав по хуже, чем у Лидса, Саутгемптона
не просто поднял в АПЛ, а за два года из Лиги 1
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Ответ Alexander Yavriantz
Нахрена эти высказывания перед финалом, то Рио, то теперь Ди Марцио.. Особенно с Рио я в шоке, можно сказать легенда клуба и был первый кто так высказался.
Как будто это на что-то повлияет.
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Почеттино в МЮ
7хага в Челси
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Ответ Under
так сейчас любой вариант - это кот в мешке, хоть Зидан, хоть Гвардиола а так и Сульшера можно вернуть, и де Хеа
Пущай Аллегри возьмут, реальный тренер, безработный, даже в финале ЛЧ командами управлял) 👍
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Ответ ДимГриКад
Пущай Аллегри возьмут, реальный тренер, безработный, даже в финале ЛЧ командами управлял) 👍
во-первых, не командами, а командой, если ничего не упустил
во-вторых, тут навскидку как минимум четыре победителя ЛЧ без работы сидят (это не считая Клоппа ещё)
даже пять - ещё же Бенитес есть
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Ответ dimamak10
Был в штате у Моура и Сульшера, возглавил свой первый клуб , вывел из 3го в АПЛ
Сорян за сарказм, но как-то так се помощник-то))))))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Расстаться с Тен Хагом надо обязательно. А вот новый тренер .... Почеттино -хороший выбор.
Удачи
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