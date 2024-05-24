«Ювентус» обжалует приговор по выплате 9,8 млн евро Роналду. Клуб не заплатил Криштиану обещанную зарплату за период пандемии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги коронавирус Футбол

«Ювентус» обжалует выплату 9,8 млн евро в пользу Криштиану Роналду.

Напомним, у футболиста было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса.

Однако «бьянконери» не перевели форварду 19,9 млн евро, которые были обещаны даже в случае его ухода из клуба. В конечном счете португалец обратился в суд.

В прошлом месяце суд частично удовлетворил ходатайство Роналду, уменьшив сумму компенсации до 9,8 млн евро.

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28 комментариев
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Омерзителен тем, что попросил выплатить зарплату, которую работадатели задолжали ему?
+45
-6
+39
жесть, там даже компенсацию сократили в два раза, а Юве все равно позорится оспаривая свой же договор
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Если бы тебе на работе зарплату задолжали, ты бы не стал деньги требовать?
+18
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+16
Ответ Хави оставайся
Когда Месси должны по контракту «алчный гном», когда Юве клубнике должны «все честно». Лицемеры спортса, какие они есть
Просто ржачно, как воспитанник и легенда Барсы по сути угробил этот клуб своими финансовыми аппетитами. А Роналду святым никто и не делал, хотя он по итогу к Юве отнесся гораздо более человечески, нежели Месси к барсе.
+17
-5
+12
Позор руководству Юве
+19
-8
+11
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Не то, что самый нуждающийся игрок, который через сожителя Шакиры выклянчивал бабло из УЕФА🤣🤣🤣
+8
-3
+5
Ответ Champions of the World
УЕФА - выплачивает Мессе 30 млн компенсации "за лояльность" Жуве - жмотится выплатить 9,8 млн по контракту Занавес
Никто лично Месси не платил. Изучите вопрос.
+11
-6
+5
Ответ ApXuMaHqPuT
Криш развёл старушку на бабки💰
Так наоборот, Криш пошел навстречу клубу, а Юве его кинул
+5
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+4
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
О чем речь вообще? Он эти деньги заработал, а сколько у него их это уже другое дело. Как говорится кто на что учился
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Небольшая разница есть)
Роналду требует от своего клуба, ту зп которую ему задолжали и не платят уже 3 года.
А Месси требовал от УЕФА, и не для всех, а для группы игроков Барсы
+10
-6
+4
Ответ Дима
жесть, там даже компенсацию сократили в два раза, а Юве все равно позорится оспаривая свой же договор
Там же сказано, никакого договора не было. Все было на словах.
Раз игрок при этом обращается в суд, то и клуб имеет полное права туда же обратиться с апелляцией.
+5
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+3
С... Надеются что сумма компенсации уменьшится до 0. Непонимают что от этого страдает репутация клуба, футболист ещё 2 раза подумает идти ли играть в клуб, где тебя по 💵 ####### могут
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-6
+2
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Криро просто рабочий, Юве для него никто. А Барса для Месси все-таки дом родной, она его вырастила, она его создала и т.д. и т.п. В этой ситуации Роналдо просто требует свои деньги у работодателя, а Месси по сути у своей мамы. Как бы почувствуй разницу.
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Ответ Дима
жесть, там даже компенсацию сократили в два раза, а Юве все равно позорится оспаривая свой же договор
Там было условие, что договор действителен, если о нем не разглашать
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Pato07
Просто ржачно, как воспитанник и легенда Барсы по сути угробил этот клуб своими финансовыми аппетитами. А Роналду святым никто и не делал, хотя он по итогу к Юве отнесся гораздо более человечески, нежели Месси к барсе.
ахахах, по-человечески, это изнывать весь август, чтобы свалить в последний день трансферного окна и после этого судиться по надуманному, нигде не зафиксированному соглашению о выплате?))
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