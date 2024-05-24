«Ювентус» обжалует приговор по выплате 9,8 млн евро Роналду. Клуб не заплатил Криштиану обещанную зарплату за период пандемии

«Ювентус» обжалует выплату 9,8 млн евро в пользу Криштиану Роналду.

Напомним, у футболиста было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса.

Однако «бьянконери» не перевели форварду 19,9 млн евро, которые были обещаны даже в случае его ухода из клуба. В конечном счете португалец обратился в суд.

В прошлом месяце суд частично удовлетворил ходатайство , уменьшив сумму компенсации до 9,8 млн евро.