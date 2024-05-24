«Ювентус» обжалует приговор по выплате 9,8 млн евро Роналду. Клуб не заплатил Криштиану обещанную зарплату за период пандемии
«Ювентус» обжалует выплату 9,8 млн евро в пользу Криштиану Роналду.
Напомним, у футболиста было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса.
Однако «бьянконери» не перевели форварду 19,9 млн евро, которые были обещаны даже в случае его ухода из клуба. В конечном счете португалец обратился в суд.
В прошлом месяце суд частично удовлетворил ходатайство Роналду, уменьшив сумму компенсации до 9,8 млн евро.
Роналду требует от своего клуба, ту зп которую ему задолжали и не платят уже 3 года.
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Раз игрок при этом обращается в суд, то и клуб имеет полное права туда же обратиться с апелляцией.